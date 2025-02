Partidos de hoy, martes 25 de febrero: programación, canales TV y resultados en vivo

Este martes 25 de febrero habrá mucho fútbol en diferentes países del mundo.

Este martes 25 de febrero tendrá mucho fútbol. Se disputarán enfrentamientos en las principales ligas de Europa. También los dos futbolistas -considerados los mejores del mundo en el último tiempo- sumarán minutos en Estados Unidos y Arabia Saudita. Como si fuera poco, un club peruano se jugará su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores.

En el ‘Viejo Continente’, Barcelona se medirá ante Atlético Madrid en el primer cotejo de las semifinales de la Copa del Rey. No hay favoritos en este cruce por el presente de ambas escuadras. Asimismo, Inter Milan y Lazio protagonizarán un gran duelo en el estadio San Siro por los cuartos de final de la Copa Italia. En Inglaterra, se realizará una nueva fecha de la Premier League con el Chelsea vs Southampton como el encuentro a seguir.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo afrontarán partidos con sus respectivos equipos. La ‘Pulga’ tendrá que superar a Sporting KC para concretar su pase a la siguiente ronda de la Concachampions (Liga de Campeones de la Concacaf). Su equipo Inter Miami sacó una leve ventaja al ganar 1-0 en la ida. ‘CR7′, por su parte, chocará con Al Nassr ante Al Wahda por una nueva jornada de la Liga Profesional Saudí.

Alianza Lima saldrán con todo en La Bombonera para eliminar a Boca Juniors y grabar su nombre en la historia del máximo certamen de Conmebol. Los dirigidos por Néstor Gorosito superaron a los ‘xeneizes’ por la mínima diferencia con un gol madrugador de su ‘10′ Pablo Ceppelini y tratarán de cerrar su clasificación a la tercera etapa de la competición en condición de visitante.

En ese mismo certamen, también se definirán otros cruces, como el Deportes Iquique vs Independiente Santa Fe, del cual saldrá el rival de Alianza o Boca en la fase 3. El cuadro chileno dio la sorpresa en casa al vencer por un resultado pequeño (2-1). Por otro lado, Bahía recibirá a The Strongest en Brasil luego de sobrevivir a la altura de Bolivia y sacar un empate de oro.

Partidos de la Premier League

- Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth (14:30 horas / Brighton Stadium / Disney Plus)

- Wolverhampton Wanderers vs Fulham (14:30 horas / Molineux Stadium / Disney plus)

- Crystal Palace vs Aston Villa (14:30 horas / Selhurst Park / ESPN 2)

- Chelsea vs Southampton (15:15 horas / Stamford Bridge / ESPN)

Partidos de la Copa de Alemania

- Arminia Bielefeld vs Werder Bremen (14:45 horas / SchücoArena / Disney Plus)

Partidos de la Copa Italia

- Inter Milan vs Lazio (15:00 horas / estadio San Siro / DSports)

Partidos de la Copa del Rey

- Barcelona vs Atlético Madrid (15:30 horas / estadio Olímpico de Montjuic / América TV y América TVGO)

Partidos de la Concachampions

- Inter Miami vs Sporting KC (20:00 horas / estadio Chase / Disney Plus)

- Los Angeles FC vs Colorado Rapids (22:00 horas / Banc of California Stadium / Disney Plus)

Partidos de la Copa Libertadores

- Independiente Santa Fe vs Deportes Iquique (17:00 horas / estadio de Techo / ESPN 2)

- Boca Juniors vs Alianza Lima (19:30 horas / La Bombonera / ESPN, Canal de Youtube de Telefe y Pluto TV)

- Bahía vs The Strongest (19:30 horas / Arena Fonte Nova / ESPN 2)

Partidos de la Liga Profesional Saudí

- Al Raed 1-2 Al Shabab / Finalizado

- Al Hilal 5-1 Al Kholood Club / Finalizado

- Al Nassr vs Al Wahda (11:00 horas / estadio Rey Abdul Aziz / Disney Plus)

- Al Ahli vs Al Qadisiya (12:30 horas / King Abdullah Sports City)