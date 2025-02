Nolberto Solano le puso fin a su polémica con ‘Chorri’ Palacios y su frustrado fichaje a Europa: “El mentiroso fue el representante”

'Nobby' negó haber truncado el traspaso de su compatriota a Newcastle. (La Fe de Cuto)

Nolberto Solano ha brindado una entrevista reveladora en el programa de Youtube de su excompañero de la selección peruana, Luis Guadalupe. El popular ‘Ñol’ se ha referido a la polémica con su compatriota Roberto Palacios, quien lo culpó de frustar su traspaso a Europa hace 20 años.

En aquel momento, el exvolante ya llevaba un par de temporadas en Newcastle de Inglaterra y el ‘Chorri’ había despertado el interés de las ‘urracas’ para reforzarse en la Premier League, de acuerdo a las propias palabras del ídolo de Sporting Cristal; sin embargo, no se concretó.

A partir de ese momento, surgió una especie de controversia con los dos jugadores -que le dieron muchas alegrías a la ‘bicolor’- enfrentados. ‘Nobby’ ha decidido volver a tocar el tema en el podcast ‘La Fe de Cuto’ y reveló detalles inéditos del posible fichaje de Palacios al fútbol inglés.

“Esto parece una novela, primero mal hecha, lo sigue hablando y repitiendo. He sido muy transparente, si esto pasó en el año 2000 o 2002, yo no hablaba el idioma, no era el dueño de Newcastle para decir quién viene y quién no, imagínate, esos niveles allá y yo tengo que decirle ‘trae a este jugador’ y lo trae, imposible, no hablaba el idioma”, fue lo primero que dijo.

Nolberto Solano le puso fin a su polémica con ‘Chorri’ Palacios y su frustrado fichaje a Europa.

Solano apuntó hacia el manager de su excompañero como el principal responsable de que se haya iniciado la polémica. Además, aprovechó la entrevista para desmentir al ‘Chorri’ argumentando que él metió a Juan Reynoso y el exdefensor lo contradijo en su momento.

“El mentiroso fue el representante que no lo ha podido meter, sucio, me metió a mí, y también a Juan Reynoso, diciendo que él le contó. Juan salió y dijo ‘¿Cuándo te he dicho algo?’, lo desmintió, hay doble mentira y hay gente que lo puede comprobar”, acotó.

Es más, el exjugador de Universitario dejó en claro que nunca tuvo ningún tipo de rencilla con el ‘10′ y que le hubiese gustado compartir vestuario. “Yo no tengo problemas con el ‘Chorri’, hemos pasado etapas lindas, en la selección hemos jugado, ¿Te imaginas que venga a ser compañero mío? Mucho mejor, lindo. Pero nunca pasó”.

Nolberto Solano conquistó dos títulos con Newcastle: FA Cup y Copa Intertoto de la UEFA.

La verdad del frustrado fichaje del ‘Chorri’ Palacios a Newcastle

Nolberto Solano reveló la verdad del frustrado traspaso de ‘Chorri’ Palacios a Newcastle de Inglaterra. Según sus palabras, su compatriota fue observado por un integrante del club europeo, inclusive lo vieron en un amistoso de Perú; pero no terminó convenciéndolo.

“Sabes qué pasó, yo le pregunté al asistente, que todavía sigue vivo, le pregunté ‘¿Algún momento hubo interés por un compañero mío?’, me dijo que sí, ‘Palacios, yo lo fui a ver’. Lo había ido a ver a un partido amistoso de la selección peruana con Honduras en Estados Unidos, a él lo mandaron a verlo y regresó con el reporte al club”, contó.

'Chorri' Palacios no jugó en Europa y terminó su carrera con la camiseta de Sporting Cristal en el 2011.

Por último, ‘Nobby’ dejó en claro que no fue el culpable de que Roberto nunca llegue a Europa y aseguró que -en caso él le hubiera cerrado las puertas del elenco inglés- habían muchos otras instituciones en el Viejo Continente por los cuales podría terminar fichando.

“Como es malo este representante, cara dura, no sé si seguirá vivo, pero le dijo eso. ¿Cómo a esos niveles voy a decirle? De última hay 10 millones de equipos en Europa, es mi culpa que ‘Chorri’, no sé si se ha quedado con bronca, de no jugar en Europa, ¿Es mi culpa? Hay 10 millones de equipos, yo quiero acabar con esta película, se lo he dicho en su cara, lo hablamos en esa época”, sentenció.