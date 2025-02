Estrella de Boca Juniors no se recupera de fiebre desde que volvió de enfrentar a Alianza Lima: su situación preocupa en La Bombonera

Carlos Palacios preocupa a Boca Juniors por fiebre que no lo deja desde la ida con Alianza Lima por Copa Libertadores 2025.

Boca Juniors no puede sonreír por completo tras recuperar algunos lesionados de cara al partido ante Alianza Lima por la fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2025. El cuadro ‘xeneize’ tiene a uno de sus últimos fichajes estelares con una enfermedad que no le permite entrenar a la par de sus compañeros.

Se trata de Carlos Palacios, quien llegó procedente de Colo Colo para reforzar el plantel para el torneo local y las copas internacionales. El volante chileno agarró una fiebre tras regresar de Lima, donde fue titular y no pudo evitar la caída de su equipo 1-0 ante los ‘blanquiazules’ en Matute.

Carlos Palacios es duda para medirse contra Alianza Lima. - Crédito: AFP

Es por ello que tampoco pudo salir en lista para el choque entre Boca Juniors y Aldosivi en La Bombonera del último sábado, cuando los de Fernando Gago se impusieron 2-1, en un partido que no dejó buenas sensaciones pese al resultado, ya que no mostraron un buen juego. La situación, claro, molestó a los hinchas.

Sin tiempo para el descanso, los de ‘azul y oro’ entrenaron este domingo muy temprano pensando en Alianza Lima. Sin embargo, Carlos Palacios solo hizo trabajos diferenciados, por lo que su presencia es una incógnita para el martes. Todo dependerá de cómo se sienta el lunes, pues esperan que juegue de ‘10′ ate los peruanos.

La 'doce' exigió a Fernando Gago y compañía a superar al equipo peruano en la Copa Libertadores. (Sportscenter)

El caso Edinson Cavani

El técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, habló sobre la situación física de Edinson Cavani en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Aldosivi, encuentro correspondiente a la liga argentina. Sus declaraciones estuvieron centradas en la incertidumbre sobre la disponibilidad del delantero uruguayo para el partido de vuelta contra Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025.

Gago explicó que Cavani sufre una lesión lumbar que lo obliga a convivir con el dolor, lo que condicionará su presencia en el encuentro internacional. “Es una lesión que tiene, en la que va a convivir con el dolor. Dependiendo si tiene dolor, va a estar disponible o no va a estar disponible. No hay muchas cosas por hacer”, afirmó el entrenador.

El técnico del conjunto ‘xeneize’ subrayó que el atacante ha estado entrenando en los últimos días, pero todavía no se puede confirmar si jugará. “Edi tiene muchas ganas de estar, viene entrenando hace dos, tres días con situaciones reales del partido. Entonces veremos el lunes qué decisión se toma, también con la decisión del jugador, porque si no tiene molestia va a estar disponible y si tiene molestia no va a estar disponible. Es una situación muy particular”, agregó.

Edinson Cavani se ha recuperado de una lesión. - Crédito: Boca Juniors

Las palabras de Gago reflejan la cautela del cuerpo técnico respecto a la recuperación del delantero, quien ha sido una pieza clave en la ofensiva de Boca Juniors. En los últimos meses, Cavani ha lidiado con problemas físicos que le han impedido tener continuidad en el equipo. Ahora, con un compromiso trascendental por Copa Libertadores, su presencia podría ser determinante en el esquema del entrenador.

El duelo de vuelta ante Alianza Lima se perfila como un partido clave para las aspiraciones de Boca en el torneo continental. Tras la victoria frente a Aldosivi, el equipo argentino llega con confianza, pero la incertidumbre sobre la disponibilidad de Cavani podría afectar la planificación táctica. Gago dejó en claro que la decisión dependerá en gran parte del propio jugador y de cómo evolucione en los próximos días.