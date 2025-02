¿Raúl Ruidíaz llegará a Sport Boys?: La firme respuesta del administrador del club ‘rosado’ sobre fichaje del delantero

Raúl Ruidíaz y las posibilidades de llegar a Sport Boys. Crédito: Composición Infobae

Raúl Ruidíaz todavía no define su próximo destino futbolístico. Tras dar por concluida su aventura en el Seattle Sounders, el delantero peruano se encuentra como agente libre y sigue en búsqueda de un nuevo equipo en el que pueda dar cuenta de su olfato goleador. De hecho, en los últimos días su nombre fue vinculado con Sport Boys, pero hasta el momento no se ha concretado ninguna operación.

La prioridad de la ‘Pulga’ en este 2025 era volver a Universitario de Deportes, el equipo de sus amores; no obstante, ese fichaje se vio frustrado al no poder llegar a un acuerdo en ambas partes. De igual forma, el atacante de 34 años tiene el deseo de jugar en el país, más precisamente en la capital, y por eso sus servicios fueron ofrecidos a Sport Boys.

Al tener esa posibilidad, la institución chalaca ha venido analizando las posibilidades de poder sumar a Ruidíaz a su plantel para darle un salto de calidad a su ofensiva. Incluso, un auspiciador de los ‘rosados’ buscó financiar el sueldo del jugador, pero el asunto fue tomado con pinzas y finalmente ya hay una respuesta concreta de la directiva.

En las últimas horas, se especuló que el exdelantero de Universitario ya tenía todo arreglado para firmar por la ‘misilera’, pero Adrián Alcocer, actual administrador del equipo, desmintió esos rumores. En declaraciones al periodista Ernesto Macedo, la cabeza del conjunto chalaco afirmó que no se concretará la contratación del delantero peruano debido a diversos factores.

“Raul Ruidiaz no llegará a Sport Boys. Hay factores en lo deportivo y económico que no cuadran. Estamos tranquilos con lo que tenemos. No vamos a sobre endeudarnos. La caja rosada (grupo inversor del club que buscó financiar el fichaje de la ‘Pulga’) es una propuesta que se analizará en su debido momento como cualquier otra”, fueron las palabras del directivo respecto al tema.

Adrián Alcocer descartó el fichaje de Raúl Ruidíaz por Sport Boys. Crédito: Captura X

Tras ello, Sport Boys no sumará otro refuerzo para la presente temporada y seguirá con el plantel que entrena bajo la mirada de Cristian Paulucci. Actualmente, el ‘9′ titular de los ‘rosados’ es el argentino Luciano Nequecaur, quien ya celebró su primer gol de la campaña, al anotarle a Sporting Cristal en la fecha 2 del Torneo Apertura 2025, duelo que acabó en derrota de los chalacos por un marcador de 1-2.

Sport Boys renovado para una nueva temporada

Más allá del tema Ruidíaz, Sport Boys ya ha hecho un importante esfuerzo económico para renovar su plantel de cara a la temporada 2025. El cuadro de Cristian Paulucci experimentó el éxodo de un gran grupo jugadores y sumó a diferentes figuras del torneo local como Alejandro Hohberg, Luis Urruti, Carlos López, entre otros, con la intención de competir por algo el presente curso.

El año pasado, los ‘rosados’ se quedaron con las manos vacías y estuvo cerca de la zona del descenso. Sin embargo, el objetivo este 2025 es, por lo menos, conseguir un cupo a un torneo internacional. La campaña ya inició y ha dejado sensaciones positivas, con el triunfo ante Juan Pablo II en su debut, y posteriormente con una derrota ante Sporting Cristal en un duelo que fue muy luchado.

En la próxima jornada, Sport Boys recibirá a Ayacucho FC y espera hacerse fuera de local para sumar tres puntos nuevamente en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Sea como fuere, la ‘misilera’ ya se está preparando para lo que será la celebración de su centenario en el 2027, por lo que busca ir mejorando estos años con el fin de recibir a lo grande ese especial aniversario.