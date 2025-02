“Néstor Gorosito no durmió feliz, solo durmió tranquilo”, el contundente análisis de Pedro García tras el Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores

Alianza Lima hizo historia tras ganarle por 1-0 a Boca Juniors en Matute por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Los ‘blanquiazules’ celebraron frente los ‘xeneizes’ por primera vez en los últimos 59 años, esa victoria fue contundente para sacar cierta ventaja a la definición de la llave en Buenos Aires el próximo martes 25 de febrero a las 19:30 horas en La Bombonera.

El gol de Pablo Ceppelini cumplió el sueño de todos los hinchas ‘íntimos’ y aumentó sus ilusiones de poder clasificar a la siguiente instancia en el torneo internacional. Los ‘grones’ jugaron su mejor partido de la temporada y por eso el triunfo por la mínimo diferencia fue el premio menor, y así también lo analizó Pedro García.

El periodista deportivo aseguró de que el cuadro victoriano pudo aumenar el marcador y se animó revelar las sensaciones con las que se quedó Néstor Gorosito tras el encuentro. Consideró de que le faltó ser más contundente para llegar con mayor ventaja a Buenos Aires ya que los ‘xeneizes’ solo necesitan ganar para forzar a los penales.

“Yo te aseguro de que Néstor Gorosito no duerme contento, duerme tranquilo, no contento porque Alianza produjo el fútbol suficiente para hacer una victoria más amplia. Seguramente la bronca lo lleva a dentro porque el partido estaba para 2-0 y si me apuras, estaba para otra cosa. Alianza Lima le hizo precio a Boca Juniors, y eso le va a pesar en el partido de vuelta porque una cosa es salir a remontar una goleada y otra cosa es que Boca Juniors salga a ganarlo nomás, por cualquier resultado asegura penales”, disparó el conductor en el programa ‘Vamos al Var’ de RPP.

“Lo de Carlos Zambrano fue monumental”

Pedro García destacó el desempeño del ‘Kaiser’ en el triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors, el periodista deportivo lo puso por encima del mismo Pablo Ceppelini, quien marcó el gol de la victoria, y Eryc Castillo, el extremo que también destacó con su desequilibrio.

“Por el carácter, por la solvencia, y porque fue contundente en sus cruces; fue Carlos Zambrano. Fue muy bueno porque no salvó un gol directamente con un cruce, pero se impuso, neutralizó a los que jugaban en ataque en Boca Juniors. Siempre lo hizo con categoría, con un buen ‘timing’ y tirándole encima la categoría de seleccionado de todos los tiempos. Si me dices quédate con uno, elijo a Zambrano”, comentó Eloy.

El conductor detalló las virtudes del exjugador ‘xeneize’ y aseguró que su jerarquía fue fundamental para cortar el ataque del cuadro argentino que salió con más presión en el segundo tiempo.

“Yo sostenía de que Zambrano fue fundamental, por jerarquía muchas veces no tuvo ni que quitar la pelota sino por oponerse físicamente al rival: no le permitía girar, no le permitía moverse con su sola presencia y sin hacer foul. No metió fouls, a él le hicieron foul”, añadió.

Soccer Football - Copa Libertadores - Qualifying round - First leg - Alianza Lima v Boca Juniors - Estadio Alejandro Villanueva, Lima, Peru - February 18, 2025 Boca Juniors' Marcelo Saracchi in action with Alianza Lima's Carlos Zambrano REUTERS/Sebastian Castaneda

Néstor Gorosito advirtió sobre el arbitraje en Buenos Aires

El técnico argentino criticó el trabajo del árbitro uruguayo Esteban Ostojich porque consideró de que Alianza Lima se vio perjudicado en varios pasajes del encuentro en Matute. Puntualizó los errores que habría cometido el referí y sorprendió al revelar su enorme miedo por el arbitraje en La Bombonera.

“Después me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho. Hoy todas las divididas, al minuto amarilla para Erick, foul a Barcos en la mitad de la cancha, nada, a los tres o cuatro minutos, amarilla a Trauco, amarilla a Barcos después de que le hicieron foul, me da mucho miedo allá, mucho miedo”, declaró el DT en conferencia de prensa.