Martín Liberman elogió a Alianza Lima por su victoria ante Boca Juniors, pero advirtió: “Se puede dar vuelta tranquilamente”

El rendimiento de Boca Juniors en el partido del último martes contra Alianza Lima ha sido duramente cuestionado por propios y extraños, sobre todo por la prensa argentina. La caída del ‘xeneize’ en Matute por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 no ha sido vista con buenos ojos. No es para menos, los ‘blanquiazules’ se impusieron con categoría, aunque la diferencia en el marcador fue mínima. En ese sentido, Martín Liberman no dudó en sumarse a las críticas.

El reconocido periodista argentino expresó su descontento con el desempeño del cuadro ‘azul y oro’ en el estadio Alejandro Villanueva. A través de su cuenta en la red social ‘X’, Liberman no dudó en señalar las falencias del equipo dirigido por Fernando Gago, destacando en particular la falta de identidad del club en el presente curso.

“¿Yo vi bien? ¿Boca gastó más de 30 millones y el capitán es (Marcelo) Saracchi? Qué feo juega… no tiene ninguna identidad. De cualquier forma es una llave que se puede dar vuelta tranquilamente. Pero qué mal que juega”. A pesar de la derrota, el periodista advirtió que aún existía la posibilidad de una remontada, pero no pudo evitar criticar el rendimiento de los ‘xeneizes’.

En contraste, Liberman elogió a Alianza Lima por su buena actuación, señalando que es un “buen equipo”. Los dirigidos por Néstor Gorosito cumplieron con su misión de ganar el enfrentamiento en Matute para quedar con un mejor panorama para la revancha en La Bombonera. De igual manera, quedó un poco de sinsabor en los ‘íntimos’, ya que desaprovecharon algunas oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador.

Martín Liberman opinó del resultado entre Alianza Lima y Boca Juniors en Matute. Crédito: Captura X

Seguridad en el arco de Boca Juniors

De hecho, el principal responsable de que el cuadro peruano solo haya ganado 1-0 fue Agustín Marchesín, que se llevó los elogios por su óptimo desempeño bajo los tres palos. Ante la lesión de Sergio Romero, el portero de 36 años asumió el desafío de la mejor manera y demostró estar a la altura, salvando a los suyos en más de una ocasión.

“Para que vean que no son todas críticas. Marchesín es una gran incorporación. (Leandro) Brey no puede, por lo menos por ahora, ser el arquero de Boca. (Javier Hernán) García es un buen suplente y Romero está lesionado. Gran decisión buscar un arquero ‘de verdad’”, apuntó Liberman al respecto.

Sin embargo, el comunicador argentino no fue tan favorable con el rendimiento de otros jugadores del plantel y cuestionó a prácticamente todos los demás futbolistas que militan en el conjunto ‘xeneize’. “¿El resto? Salvo (Carlos) Palacios”, indicó.

Agustín Marchesín destacó a pesar de la derrota de Boca Juniors.

La revancha en La Bombonera

Alianza Lima cumplió con su primera tarea de ganar en Matute a un difícil como Boca Juniors, que ha sabido consagrarse campeón de América en seis ocasiones, pero la historia aún no ha terminado. El choque de vuelta se jugará la próxima semana en La Bombonera, lo cual representa un desafío mayor teniendo en cuenta -además- que los ‘xeneizes’ recuperarán a algunos jugadores claves como Edinson Cavani y Luis Advíncula.

El 1-0, gracias al gol de Pablo Ceppelini, ha dejado la llave abierta y cualquier cosa puede pasar. Néstor Gorosito y sus dirigidos intentarán conseguir una hazaña en territorio ajeno para poder lograr su clasificación a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores, el último paso hacia la fase de grupos. De conseguir su boleto, tendrá como rival al ganador de la llave entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe.