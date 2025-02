Néstor Gorosito aseguró que Boca Juniors no es favorito ante Alianza Lima y dejó desafiante mensaje: “Ningún jugador ha muerto en la Bombonera”

El técnico 'blanquizules' se refirió a las posibilidades de que su equipo avance de ronda en la Copa Libertadores 2025. (ESPN)

Algo insólito pasó en la previa del Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025. Y es que el técnico ‘blanquiazul’ Néstor Gorosito brindó una entrevista a un programa de televisión argentina a tan solo horas del encuentro de ida por la fase 2, en la cual tocó varios temas referentes al enfrentamiento con los ‘xeneizes’.

El popular ‘Pipo’ estuvo en ‘Fútbol 90′ de ESPN y se refirió a la historia del cuadro ‘bostero’ en primera instancia. Si bien destacó los logros de su rival de turno, manifestó que su presente no es el mismo y afirmó que no conquistan el trofeo de este certamen desde hace varios años.

“Vamos a enfrentar a un equipo grande de América y del mundo, como lo es Boca, con todo lo que eso significa, pero que desde el 2007 no sale campeón de la Libertadores, lo que haya hecho Boca en su historia y los títulos que tiene, no son los mismos jugadores actuales y no son los que van a entrar hoy a la cancha”, fue lo primero que dijo.

Asimismo, el entrenador de 60 años aclaró que “también tenemos nuestras cosas, trataremos de imponer nuestra forma, de ser un equipo vertical, un equipo de pasar rápido al ataque, de a poquito vamos mejorando, estamos tratando de cambiar, Perú tiene una historia rica de jugadores, estamos tratando de meterle más ritmo a la técnica que tiene el futbolista peruano”.

Por otro lado, Gorosito fue consultado sobre el favoritismo por el equipo encabezado por Fernando Gago en esta llave del torneo organizado por Conmebol. El exfutbolista, fiel a su estilo, descartó que los ‘bosteros’ sean favoritos y dio sus motivos.

“No es favorito, estamos en igualdad de condiciones, con jugadores muy desequilibrantes, con un entrenador joven y que ha mostrado mucha capacidad en el tiempo que estuvo en Racing, pero nosotros tenemos muchas ansias de jugar muy bien a la pelota y ganar”, contestó.

Gorosito y su desafiante frase sobre el partido con Boca en La Bombonera

Por otro lado, Néstor Gorosito sabe que el enfrentamiento con Boca Juniors se resolverá en los 180 minutos (dos partidos), por lo que no dejó escapar la oportunidad de dejar una desafiante frase sobre el encuentro contra los ‘xeneizes’ en la mítica Bombonera.

“Dentro de la cancha somos once contra once, cuando vayamos a La Bombonera, ningún jugador ha muerto en La Bombonera, vamos a jugar a la pelota de la misma forma, la gente no entra a la cancha, es la pelota y el contrario, creemos que estamos bien y después veremos el cuero si nos llevamos la serie”, sentenció.

El partido de vuelta con Boca se llevará a cabo el próximo martes 25 de febrero a las 19:30 horas (horario peruano) en el estadio Alberto J. Armando. Cabe señalar que si se mantiene la igualdad en estos dos cotejos, todo se definirá mediante la tanda de penales, no habrá tiempo extra.

Néstor Gorosito dio el once titular de Alianza Lima ante Boca Juniors

Néstor Gorosito, además, reveló en dicha entrevista cuál será el once de Alianza Lima que enfrente a Boca Juniors en el estadio Alejandro Villanueva. La única novedad, en comparación al choque con Nacional de Paraguay, será Fernando Gaibor en lugar de Pablo Lavandeira.

Esta es la alineación confirmada del cuadro ‘blanquiazul’: Guillermo Viscarra; Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Guillermo Enrique; Erick Noriega, Gaibor, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.