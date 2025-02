Néstor Gorosito reveló detalle en recuperación de Paolo Guerrero y lanzó advertencia a Boca Juniors previo al duelo con Alianza Lima: “Vamos a ganar”

El DT del cuadro 'blanquiazul' opinó de lo que serán los partidos de ida y vuelta con los 'xeneizes' por Copa Libertadores 2025. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima se impuso en condición de local a Nacional de Paraguay por 3-1 en el marco de la fase 1 de la Copa Libertadores 2025. Fue un 3-1, que en el global se convirtió en 4-2, resultado que le permitió instalarse en la siguiente etapa, donde tendrá que enfrentarse, nada más ni nada menos, que ante Boca Juniors. En ese sentido, Néstor Gorosito reveló detalle en la recuperación de Paolo Guerrero y lanzó advertencia al cuadro ‘xeneize’.

“Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da o no el cuero. Alianza Lima es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11. Tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto acá como allá para ganar”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa tras el triunfo ante los paraguayos.

De la misma manera, aseguró que su idea es que los ‘íntimos’ vayan en busca de la victoria y con el estilo que ha intentado proponer en estos primeros meses.

El ‘Pipo’ fue consultado en dicho espacio si es que el irregular momento que viene atravesando el DT de Boca Juniors, Fernando Gago, al mando del equipo, le daría alguna chance a Alianza Lima para poder eliminarlo, a lo que respondió de la siguiente manera: “Adentro de la cancha son 11 contra 11. Y Gago no juega, sino los jugadores. Yo considero que los jugadores ganan y los entrenadores perdemos. Lo más importante de todo es la materia prima y los jugadores, lo tengo claro desde que jugaba. Los jugadores son los que le dan brillo al entrenador”.

Fernando Gago viene siendo cuestionado por los hinchas de Boca Juniors al no estar peleando en la parte alta del Torneo Apertura 2025 y ubicarse en el noveno lugarl. - créditos: Difusión

Y es que Alianza Lima llegó a la fase 2 de la Copa Libertadores luego de dejar fuera a Nacional de Paraguay. En Asunción, ambas escuadras igualaron 1-1, pero en Matute, la situación se tornó a favor de los ‘victorianos’. Con doblete de Kevin Quevedo y un tanto de Hernán Barcos, pudieron sobreponerse a la diana de Orlando Gaona Lugo y hacer respetar la casa.

Este resultado también se convirtió en un hecho histórico para los ‘aliancistas’, ya que rompieron la racha de 21 partidos sin conocer el triunfo en la Copa Libertadores como locales.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 3-1 y clasificó a la fase 2 del torneo Conmebol. (Video: ESPN)

Néstor Gorosito sobre jugar Liga 1 y Copa Libertadores

Néstor Gorosito le dejó una indirecta a la organización de la Liga 1, para que la programación le permita a Alianza Lima poder afrontar estos duelos decisivos con Boca Juniors sin comprometerse en el ámbito local. “Sobre los próximos partidos, sinceramente, estamos abocados a disfrutar hoy (ayer) y mañana veremos. Normalmente, los equipos en Argentina que entran a la Copa, la Federación los protege, no los expone”, indicó.

Una de las cuestiones que surgió acto seguido, era si el estratega de 60 años hará rotaciones en el equipo, teniendo en cuenta la disputa de ambas competencias. En esa línea, expresó que el jugador que esté apto, jugará.

“El que esté mejor va a jugar. Si alguno está cansado, no jugará y lo hará otro que esté bien. Nosotros dirigimos un plantel, no titulares ni suplentes, y la competencia es completamente sana entre ellos. También tenemos que hacer hincapié en el torneo local, así que vamos a ir con lo mejor que podamos formar”, acotó.

Néstor Gorosito sobre recuperación de Paolo Guerrero

Por último, ‘Pipo’ Gorosito contó detalles de lo que fue la recuperación de Paolo Guerrero para el duelo de vuelta con Nacional de Paraguay. Recordemos que en la ida salió lesionado por una fuerte lesión en el tobillo derecho y su presencia en Matute estaba en duda, pero fue convocado y tuvo minutos.

“Lo de Paolo es un muy buen trabajo del cuerpo médico y también un alto de tolerancia al dolor. Eso hizo que esté con los compañeros”, añadió.

Paolo Guerrero se lesionó del tobillo en la ida con Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores 2025.