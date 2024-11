Sebastián Britos expresó su deseo de seguir en Universitario tras lograr título nacional: “Es el club más grande en el que jugué”

Sebastián Britos quiere quedarse en Universitario de Deportes y así lo manifestó en la celebración del título.

¿El mejor fichaje de Universitario de Deportes en su centenario fue Sebastián Britos? Sea real o no, lo que sí es una certeza es que el arquero uruguayo rindió en un gran nivel durante todo este 2024. Fue clave para ganar el Torneo Apertura y si bien podría recordarse su error ante Sporting Cristal, tiene muchas más buenas que malas, por lo que podría seguir bajo los tres palos del club.

Finalizado el partido en Andahuaylas, el portero dialogó con la prensa y mostró su emoción, así como también habló sobre la posible extensión de su vínculo con la ‘U’. El golero ‘charrúa’ tiene contrato hasta finales del 2024, pero desea continuar dentro del plantel.

“Universitario es el club más grande en el que he jugado y que me ha abierto las puertas en Perú. Este título no me lo esperaba. Me han tratado muy bien. Hoy en día, se han ganado un lugar importante en mi corazón. Por supuesto que me quiero quedar. ¿Cómo no querer quedarme? Espero devolverles todo lo que me han dado a mí adentro de la cancha y por mucho tiempo. Esto en parte es por él (Cesar Vega). Particularmente, quiero también dedicárselo a mi familia y a mis hijos que está en Uruguay, a mi mamá, a mis hermanos. A toda la gente que siempre ha estado ahí. Lamentamos su pérdida”, fueron sus palabras sobre lo que significa este campeonato.

Britos llegó procedente desde Liverpool de Uruguay, equipo que salió campeón en el fútbol de dicho país en el año 2023. Son dos años levantando trofeos para el arquero de 36 años. Durante este 2024, surgió la información de que Jean Ferrari y el club le ofrecerían un vínculo mucho más amplio. Básicamente, un proyecto para que esté más años en el club. Si bien es una apuesta arriesgada, méritos hizo para ganarse su continuidad.

“Con el correr de las horas, si seguramente estaré más tranquilo, lo disfruto mucho más. Quiero disfrutarlo con mis compañeros que ahí está todo el condimento. Vamos a disfrutarlo con el grupo que estuvimos todo el año compartiendo. No sé si fui el mejor arquero del año, pero por números puede ser. También hubo trabajo en equipo. Diego (Romero) también jugó un montón de partidos. No sé si fui el mejor, pero seguro fuimos los mejores. Imaginé esto cuando llegué a Perú. Fue largo y duro el camino. Acá se ven los frutos del trabajo del club. Le agradezco a la gente. Me siento recontra orgulloso de pertenecer a este club y espero poder pertener por mucho tiempo más”, sentenció el portero ‘oriental’.

Britos ya había hablado sobre su renovación

En conversación con Movistar Deportes, Sebastián Britos había sido muy claro con respecto a su renovación: “Me gustaría quedarme muchos años. No he tenido una conversación puntual sobre el tema. Sí he conversado con Jean (Ferrari) y me lo ha manifestado, pero no hemos tenido una reunión puntual. Soy un ‘crema’ más. La verdad es que me siento muy identificado con el club, sobre todo con los valores de Universitario”.

El cariño del hincha por el arquero uruguayo

En la previa del partido ante Los Chankas en Andahuaylas, se pudo a observar a un niño con un pedido bastante claro: “Sebastián Britos, eres mi ídolo. Desearía tus guantes o tu camiseta”. Si bien hablar de idolatrías es muy difícil por su tiempo en el club, es un portero que tiene ganado el cariño de la hinchada de la ‘U’. Seguramente en los próximos días se sepan noticias sobre la posible extensión de su contrato con los ‘merengues’.

