Exmundialista con Chile defendió a Ricardo Gareca pese a crítico momento en Eliminatorias 2026: “Es el entrenador indicado”

Waldo Ponce se pronunció sobre el 'Tigre' y su futuro en la 'roja'. (Video: DSports Chile)

El 2024 ha venido siendo para el olvido para Ricardo Gareca y la selección de Chile. Y es que el ‘Tigre’ no ha sabido reconducir el rumbo de una ‘roja’ que se aleja cada vez más de tentar la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Esto ha provocado que sea uno de los principales señalados, además de la dirigencia de la ANFP. Sin embargo, aún hay quienes apuestan en su trabajo. Pablo Milad, presidente de la Federación es uno de ellos, aunque también Waldo Ponce, exjugador ‘sureño’, quien salió a respaldarlo.

El popular ‘Waldini’ conserva los mejores recuerdos del entrenador argentino, ya que lo tuvo en Vélez Sarsfield el 2009 y pudo conocerlo en persona, además de ver cómo trabaja, motivo por el cual considera que tiene todos los pergaminos para seguir al mando del combinado ‘mapocho’.

“El ‘profe’ fue mi entrenador cuando estuve en Vélez, donde guardo los gratos recuerdos de él. Una gran persona y un gran entrenador. Yo siento que ha sido la persona indicada después de los que pasaron anteriormente de poder asumir esta responsabilidad que no es fácil”, dijo en primera instancia en conversación con DSports Chile.

Waldo Ponce fue dirigido por Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield el 2009 y un año después jugó el Mundial de Sudáfrica con Chile.

De la misma manera, reconoció que cuando el técnico ‘gaucho’ arribó a Chile hubo una gran expectativa por lo que podía hacer debido a su exitosa etapa en la selección peruana, algo que lo plasmó en los primeros amistosos. No obstante, le costó en la Copa América y en las Eliminatorias 2026.

“La selección hace un buen rato que no viene en un buen momento y creo que él es la persona indicada para asumir esta responsabilidad. No se han dado los resultados, se hicieron muchas expectativas con los resultados que obtuvo en unos amistosos cuando llegó recién a la selección. En la Copa América ni en las Eliminatorias se han conseguido los resultados, pero igual creo que es la persona indicada para salir de este mal momento”, sostuvo.

La postura de la Federación de Chile sobre Ricardo Gareca

A pesar de que Ricardo Gareca ha cosechado cuatro derrotas en las Eliminatorias 2026 con Chile, desde la ANFP lo han respaldado en varias ocasiones. La última fue previo al choque con Colombia en Barranquilla, donde advirtió que así pierda dicho encuentro, el técnico seguirá en el cargo.

“No está en los planes sacar a Ricardo Gareca. Tenemos que seguir apoyando, tenemos que pensar que esto es un proceso. Hay jugadores nuevos, hay que seguir trabajando a pesar de todo. Si no sumamos tenemos que optar en un cien por ciento sacar los seis puntos próximos, ese es le objetivo, pero queremos sumar mañana que es muy importante para romper la mala racha. También darle un premio a estos muchachos que se han esforzado, ha costado encontrar el once ideal, pero el último partido se mostró garra, disposición y voluntad, y eso es muy importante cuando se quiere sacar resultados positivos”, declaró en entrevista para DSports.

Luego de la contienda ante los ‘cafeteros’, la postura se mantuvo e incluso el principal directivo aseguró que cumplieron con todos los requisitos que puso el ‘Tigre’.

¿Qué se le viene a Chile en las Eliminatorias 2026?

Antes de acabar el presente año, la selección de Chile tiene la dura misión de afrontar dos partidos claves en la lucha por un lugar en la próxima cita mundialista.

Los rivales de la ‘roja’ serán Perú en Lima (viernes 15 de noviembre) y Venezuela en Santiago cuatro días después. Dos adversarios que se ubican en posiciones consiguientes (la ‘bicolor’ está 9° y la ‘vinotinto’ en el 8°) y que la dejan en el fondo de la tabla. Asimismo, los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran a siete unidades de la zona del repechaje.