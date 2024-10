Periodista de ESPN Chile hizo insólito reclamo a Ricardo Gareca por sorpresivo viaje a Argentina: “Está en una situación crítica”

Ricardo Gareca está en el ojo de la tormenta debido a la crisis futbolística que vive Chile en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: lleva siete encuentros consecutivos sin poder ganar y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 5 puntos. El técnico argentino es señalado como el principal culpable del complicado momento de la ‘roja’ y es constantemente criticado.

Hubo un ambiente de incertidumbre por la continuidad del ‘Tigre’ tras las nuevas derrotas con Brasil y Argentina en la fecha doble de octubre, pero finalmente se confirmó su permanencia al mando del cuadro chileno. Recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y se terminaron las especulaciones sobre su salida.

“La continuidad en ningún momento de parte mía, de mi equipo de trabajo, nunca estuvo en cuestionamiento, porque yo tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo. Tenemos un buen diálogo permanente, siempre están los dirigentes para ver si nos falta algo, preguntándonos continuamente”, apuntó el técnico.

El insólito reclamo de periodista chileno

Ricardo Gareca aprovechó la finalización de la jornada en las Clasificatorias y tomó un avión rumbo a Buenos Aires el pasado viernes 18 de octubre. El técnico decidió darse un respiro y recargar energías con su familia ya que este domingo 20 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina.

Esa decisión no pasó desapercibida en tierras ‘mapochas’ y generó nuevos cuestionamientos contra el DT. El periodista de ESPN Chile, Cristián Caamaño, lanzó duras críticas por el viaje del ‘Tigre’ a su país natal porque considera que no es un buen momento para que haga salidas de placer.

Además, aseguró que el ‘Flaco’ muestra poco interés con temas que tienen que ver con la escuadra chilena. También cuestionó el respaldo incondicional de Pablo Milad, presidente de la Federación (ANFP).

“Darse el lujo de irse a Buenos Aires un fin de semana, pudo irse un lunes o cualquier día de la semana, pero prescindir de ver dos partidos importantes del campeonato, en cancha. Yo entiendo que Ricardo Gareca pueda tener sus prioridades como la tuvo el día de la reunión con Palacios que prefirió quedarse con su familia, anoche la reunión no fue personal, fue a través del teléfono. Qué tiene que hacer Gareca, yo digo si voy a hablar con el presidente de la Federación, lo tengo que hacer cara a cara y con un intermediario que le haga entender a Milad lo que yo hablo, lo que yo expreso. Porque si se sienta Gareca con Pablo Milad, evidentemente Gareca le da una clase magistral de fútbol y Milad se queda anonadado y le dice ‘Ricardo, tú eres el hombre que siempre soñé en la selección’, pero alguien tiene que hacerlo aterrizar. Milad no es futbolizado”, afirmó el comunicador chileno.

El ‘hombre de prensa’ siguió arremetiendo contra el DT y confesó que no puede entender por qué no se quedó en Chile para ver el clásico que se jugará entre Universidad Católica vs U. de Chile este sábado 19 de octubre. Y también le pidió a Ricardo que trabaje así como lo hizo con la selección peruana.

“Parece que estamos sexto o séptimos en la tabla. Él está en una situación crítica, tiene que dar buenas señales. Me llama la atención que los pasos que se están dando son demasiados en falso, muy erráticos; no fue capaz de levantarse de una mesa para ir a discutir una situación clave con un jugador, dejando a su cuerpo técnico que lo resolviera. Ahora se va en un clásico universitario. No sé si no le toma el peso, venían dos semanas sin fútbol, pudo haber tomado a 8 o 10 jugadores del torneo local y realizar tareas de campo como lo hizo en Perú. No nos sobra absolutamente nada”, finalizó.