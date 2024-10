Renato Tapia respondió si Juan Román Riquelme lo llamó para fichar por Boca Juniors

Renato Tapia se despidió de Celta de Vigo con emotivas palabras a finales de junio, su futuro era incierto mientras se preparaba para afrontar la Copa América 2024 con la selección peruana. Sin embargo, tuvo que tomar la difícil decisión de no acompañar a la ‘blanquirroja’ porque la Federación Peruana de Fútbol no le brindó el seguro correspondiente para no poner el riesgo la búsqueda de nuevo club.

El ‘capitán del futuro’ estuvo sin equipo por más de un mes, y siempre estuvo rodeado de diferentes posibilidades, dentro de ellas estaba la opción de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Inclusive se mencionó un eventual acercamiento por parte de Juan Román Riquelme, presidente del club ‘xeneize’. El volante nacional reveló si hubo contacto con el exfutbolista y qué tan ciertos eran los rumores de su llegada al fútbol argentino.

“No conversé con Riquelme, si es cierto que se puso en contacto conmigo en otra ocasión, pero esta vez no. Creo que así hablé con Román, también debe haber hablado con mucha gente o yo con otros directores deportivos”, apuntó Tapia en entrevista con el programa ‘En Carne Propia’.

El volante peruano ingresó a pocos minutos del final ante Osasuna. (Video: DSports)

A pesar de que en esta ocasión no hubo contacto con el cuadro ‘azul y oro’ en los últimos meses, el ‘Cabezón’ confesó de que si existió acercamiento en otro momento de su carrera. Dio detalles de las conversaciones que tuvo con Boca y manifestó por qué no fichó en aquella oportunidad. También dijo que no es necesario perdirle referencias a Luis Advíncula sobre el club porque conoce muy bien sobre su grandeza.

“Se acercaron a conversar, pero quedó en conversación porque mi prioridad siempre ha sido estar en Europa los tiempos en que pueda estar en mi mejor nivel, y sepa que pueda soportar la élite. Agradezco a todo el mundo porque siempre han respetado mi decisión, no solamente Boca Juniors sino también los equipos que se han acercado. Sin embargo, siguen tratando de que yo me una a sus equipos, y la verdad lo aprecio, lo valoro, pero siempre he querido estar en Europa. Yo creo que ‘Luchito’ no hace falta que me cuenta cómo es Boca Juniors, uno sabe la grandeza de Boca, todo lo que representa y no solamente a nivel futbolístico sino a nivel cultural. Uno se siente halagado cuando un equipo como Boca Juniors te sigue o incluso sus hinchas me escribieron diciéndome que vaya, pero siempre he querido estar aquí”, contó el seleccionado.

Renato Tapia, de la selección de Perú, se lamenta tras errar una oportunidad ante Ecuador, en un partido de las eliminatorias mundialistas, realizado el martes 10 de septiembre de 2024, en Quito (AP Foto/Dolores Ochoa)

Renato Tapia baja sensible de Perú

El volante de Leganés será uno de los grandes ausentes en la selección peruana en los partidos con Uruguay y Brasil por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Renato Tapia tuvo que ser desconvocado debido a una lesión: se golpeó en el posterior en uno de los entrenamientos del club español y está en recuperación.

El ‘capitán del futuro’ se suma a la lista de las bajas que tendrá la ‘blanquirroja’ para esta fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 porque tampoco estará Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ fue desafectado porque presenta una dolencia abdominal. Y frente a los ‘charrúas’, Jorge Fossati no podrá contar con Wilder Cartagena, Marcos López por suspensión y Luis Advíncula por lesión.