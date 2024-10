Peter Arévalo sorprendió con postular a técnico mundialista si Jorge Fossati no clasifica al Mundial con Perú: “Su carpeta siempre gusta en Videna”

El periodista opinó sobre el momento de la 'bicolor' en las Eliminatorias 2026 y lanzó el nombre de un posible reemplazo del 'Flaco'. (Video: Radio La Zona)

La selección peruana se encuentra en una situación crítica en las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que se ubica en el último lugar con solo 3 puntos, a seis de la zona del repechaje. Por tal motivo, tiene la urgencia de empezar a conseguir triunfos para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El panorama no es nada alentador debido al bajo rendimiento de la ‘bicolor’, y aunque Juan Carlos Oblitas le ratificó la confianza a Jorge Fossati, su futuro no estaría del todo claro por lo volátil que es este deporte. En ese sentido, Peter Arévalo postuló a técnico mundialista como su posible reemplazo si no obtiene el boleto mundialista.

Antes de ello, opinó sobre lo que será el choque del viernes 11 de octubre frente a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. “Es un partido de vivir o morir, muy complicado por el nivel de jugadores que tiene Uruguay. Perú no tiene margen de error. Yo creo que si Perú no saca 6 puntos de los próximos 12 que va a disputar, es decir: ante Uruguay, Brasil, Chile y Argentina; Perú está en la obligación, y no digo que lo vaya a hacer porque no es favorito, de ganar sus dos partidos de local. Uno de ellos es rival directo como Chile”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Radio La Zona’.

De la misma manera, aseguró que si el combinado patrio no le gana a la ‘celeste’ y a Chile de local, las chances de volver al Mundial se reducen de forma considerable, lo cual podría cortar el proceso del entrenador ‘charrúa’.

“En caso Perú no gane los dos partidos en Lima, matemáticamente estaría muy lejos del repechaje, por lo tanto, no tendría sentido mantener al mismo comando técnico, con todo lo que cuesta, y se cerraría el ciclo de Jorge Fossati. Y se miraría a otro comando técnico para que inicie el recambio y el proceso para el Mundial 2030. Hay dos candidatos extranjeros, pero en la inmediatez, quien tendría que asumir es ‘Chemo’ Del Solar, que viene trabajando en menores”, dijo.

Jorge Fossati no ha podido ganar ningún partido oficial con la selección peruana. - créditos: Getty Images

Peter Arévalo sobre el posible reemplazo de Jorge Fossati en Perú

Ahí fue cuando Peter Arévalo mencionó un nombre como posible reemplazo de Jorge Fossati si no clasifica a Perú al Mundial del 2026.

“Jorge Sampaoli es uno de ellos y su carpeta siempre está en Videna. La gente confundía que Sampaoli iba a reemplazar a Mariano Soso en Alianza Lima, pero no. Él fue a Matute porque es amigo de Soso y este lo invitó”, precisó.

Asimismo, remarcó el hecho de que la hoja de vida del ‘Hombrecito’ siempre ha estado en consideración de los directivos de la Federación Peruana de Fútbol.

“Sampaoli es un técnico que gusta, está desocupado, con experiencia en selección, con experiencia en clubes de Europa. Es uno de ellos, después, si acepta o no es otro tema”, añadió.

La última experiencia de Jorge Sampaoli fue Flamengo de Brasil, de donde salió tras perder la final de Copa de Brasil y ser eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores el 2023. - créditos: EFE/Antonio Lacerda

Experiencia de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli no es un personaje ajeno para el Perú. Esto debido a que sus primeros pasos los dio en la Liga 1, teniendo la oportunidad de dirigir a cuatro clubes: Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal. No obstante, en ninguno pudo destacar, aunque desde el elenco ‘rosado’ le tienen un enorme aprecio porque peleó por el título nacional 2003.

Luego el fútbol lo llevó a Ecuador (Emelec) y Chile (O’Higgins y Universidad de Chile). Su papel en este último le valió para dirigir a la ‘roja’, con la que ganó la Copa América 2015 y la dirigió en el Mundial de Brasil 2014. También estuvo al mando de la selección argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018, una etapa polémica por su pelea con varios referentes, entre ellos, Lionel Messi.

También tuvo la oportunidad de trabajar como DT de Sevilla de España, Olympique de Marsella de Francia y de tres equipos de Brasil (Atlético Mineiro, Santos y Flamengo).

Jorge Sampaoli llevó a Chile hasta los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. - créditos: REUTERS