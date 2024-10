Con 41 años, Wilmer Aguirre fichó por nuevo club de la Copa Perú 2024 y buscará el ascenso a la Liga 3

Wilmer Aguirre, seis veces campeón con la camiseta de Alianza Lima.

Wilmer Aguirre, a sus 41años, sigue jugando al fútbol y continuará su carrera futbolística en el FC Cajamarca de la Copa Perú. El histórico delantero nacional inició el 2024 vistiendo la camiseta de Carlos A. Mannucci, pero fue por un breve tiempo, y luego terminó fichando por el FC San Marcos de la segunda división. Tras ello, se anunció su firma por el equipo del norte de la sierra nacional.

A través de sus redes sociales, el club FC Cajamarca le dio la bienvenida a Wilmer Aguirre con estas palabras: “El ‘Zorrito’ Aguirre se une a nuestra familia para completar la línea ofensiva y sumar su talento y experiencia en esta etapa decisiva. Con un pasado destacado en equipos de la Liga 1 y Liga 2, Aguirre llega para ser una pieza clave en nuestro ataque. Su velocidad, astucia y olfato de gol harán la diferencia en cada partido. Estamos listos para disfrutar de su magia en la cancha y conquistar juntos nuestros objetivos”.

Leyenda de Alianza Lima

El paso más grande de Wilmer Aguirre fue por el club Alianza Lima. El ‘Zorrito’ hizo historia logrando los títulos nacionales del 2001, 2003, 2004, 2006, 2021 y 2022. Además de ello, el hincha ‘blanquiazul’ siempre la agradeció dos momentos en particular: su vuelta en el 2008 (procedente del Metz de Francia) para evitar el descenso y su vuelta en el 2021 tras la baja deportiva del 2020 de cuadro de La Victoria. Asimismo, es recordado por la noche histórica en el 4-1 frente a Estudiantes de La Plata. El delantero suma 92 goles con la camiseta del club de sus amores.

En su salida de Alianza Lima fichó por Deportivo Garcilaso y aseguró que lo no esperaba: “Llegar al Cusco no estaba en mis planes, pero es un nuevo reto. Por la edad estaba en dudas sobre retirarme o seguir. Mi idea era retirarme en Alianza Lima, pero ellos no tuvieron la intención. Es parte del fútbol. Me voy muy dolido por la forma”, dijo en declaraciones a Movistar Deportes. Asimismo, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Ahora me toca decir adiós. No voy a seguir en el club, pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco”.

¿En qué equipos jugó Wilmer Aguirre durante su carrera?

Wilmer Aguirre continuará su carrera en el FC Cajamarca. El delantero vistió también otras camisetas: Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, Pirata FC, Santos FC, Ayacucho FC, Unión Comercio, Juan Aurich, San Luis de Potosí (México), Cimarrones (México) y Metz (Francia).

Wilmer Aguirre no es el único fichaje

El FC Cajamarca va con todo en búsqueda de ganar la Copa Perú 2024. Para ello, fichó a los siguientes futbolistas: Adrián Mujica, Denilson Castillo, Brucelee Micha y Maelo Reátegui.

Los equipos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2024

Cajamarca: Volante FC y FC Cajamarca

Lima: Real Independiente y Pacífico FC

Loreto: Estudiantil CNI y Dolce Bretaña

Tumbes: Sport Bolognesi y UD Tacna Libre

Ica: Nacional La Joya y Juventud Santo Domingo

Tacna: Bentín Tacna Heroica y Patriotas FC Apurímac: Social Deportivo Florida y Miguel Grau de Abancay

Ucayali: Rauker FC y Real Vom Humbolt.

Madre de Dios: Club de Alto Rendimiento JVM de Madre de Dios y AFC Caychihue Moquegua: FCR San Antonio e Hijos del Altiplano

Amazonas: Unión Santo Domingo y Deportivo Cajaruro FC

Huánuco: Construcción Civil y Deportivo Municipal de Tingo María

Pasco: Ecosem Pasco y Sociedad Tiro 28

Lambayeque: Deportivo Lute y San Martín de Filoque

La Libertad: Juventus de Huamachuco y Deportivo El Inca de Chao

Áncash: Social Pariacoto y Alianza El Arenal

Cusco: Juventud Progreso y Juventud Alfa Puno: Cultural Tambillo y Juventud Unida Soratira

Ayacucho: Señor de Quinuapata y Nuevo San Cristóbal

San Martín: Deportivo Ucrania y Biavo FC Callao: Callao FC y Scratch FC

Piura: Club Deportivo Juventud Cautivo y Deportivo Municipal de Vice

Arequipa: Viargoca FC

Huancavelica: Sport Machete