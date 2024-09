Histórico canal que transmite Eliminatorias 2026 con futuro incierto: crisis económica, venta de acciones y despido de periodistas

Histórico canal que transmite Eliminatorias Sudamericanas con futuro incierto: crisis económica, venta de acciones y despido de periodistas

Uno de los canales deportivos más representativos de Latinoamérica, que en los últimos años transmitió eventos de primer nivel como Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, entre otros, contempla un futuro incierto. Se trata de la cadena argentina TyC Sports, la cual en los últimos días fue noticia por despedir a algunos de sus comunicadores más representativos.

La figura más emblemática que dejó el canal fue Diego Díaz, exfutbolista y presentador de diversos programas como Tiempo Extra, Superfútbol, Indirecto y No Todo Pasa. También se marcharon los periodistas Pablo González, José Montesano, Mariano Grosman y César Luis Merlo, y los exjugadores Daniel Montenegro, Rodrigo Braña, Darío Scotto, Nacho González; y Sergio Vázquez.

Pablo Gonzales, quien uno de los más longevos, con más de 30 años trabajando en la señal, se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Fue una decisión fuerte. Estoy convencido, estoy contento y feliz, creo que lo mejor está por venir, pero también es una especie de duelo. No deja de ser mi segunda casa y lo va a ser por siempre. Creo que le di mucho al canal, el canal me dio un montón a mi. Me voy contento, pero es una sensación extraña, un poco triste. Era el momento, se cumplió un hermoso ciclo. Me voy por la puerta grande y mirando a todos en la cara. No es fácil, quizás mucha gente tiene miedo por el salto al vacío, pero creo que era el momento y decidí en forma personal que era ahora”, escribió.

Diego Díaz, conductor de TyC Sports

¿Qué pasa con TyC Sports?

De acuerdo al periodista argentino Diego Yudcovsky, el Grupo Clarín, poseedor del 50% de las acciones del TyC Sports, le venderá su parte a la compañía Torneos, que cuenta con la otra mitad. Esto con la intención de que Torneos venda el 100% a una tercera parte. A eso se debe la crisis económica que viene sufriendo el canal en los últimos años.

“TyC Sports va a ser adquirido por Torneos. Deja de pertenecer a Grupo Clarín. Entre las tantas necesidades que tenían era equilibrar la balanza económica. Porque para vender una empresa no la puedes vender endeudada”, señaló en el programa Fútbol y Transas.

Además, afirmó que el campeonato de segunda división argentina, y la Copa Argentina, las dos competiciones que transmite durante todo el año, ya no irán por TyC Sports, y pasarán a otras plataformas como AFA Play y DIRECTV Sports. Muestra de ello es que cada vez van asignando menos periodistas para los partidos que se disputan fuera de la capital.

“El ascenso se va a dejar de transmitir por TyC Sports. TyC Sports dejó de enviar al interior: relator y comentarista. Solamente va campo de juego. Y ante esto, están comenzando el operativo “desmantelamiento del ascenso”. El ascenso irá a través de AFA Play. La Copa Argentina va a ser transmitida, a partir del 2025, a través de la señal de DIRECTV Sports”, añadió.

El periodista Diego Yudcovsky reveló el complicado futuro que le depara a la cadena TyC Sports (AZZ)

¿Qué pasará con las Eliminatorias Sudamericanas?

A pesar de esta profunda crisis, TyC Sports continuará, por el momento, transmitiendo las Eliminatorias Sudamericanas para Argentina. Esto se debe a que el proceso de venta es largo e incluso hay chances que emitan el Mundial Norteamérica 2026:

“Con toda esta venta inminente de TyC Sports, porque primero se tienen que aprobar y haber firmas de esas ventas, las Eliminatorias y el Mundial de Estados Unidos, todavía sigue en manos de TyC Sports”, añadió Yudcovsky.

El periodista Diego Yudcovsky reveló que TyC Sports, pese a su proceso de venta, seguirá transmitiendo las Eliminatorias y el Mundial (AZZ)