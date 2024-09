El futuro de la selección peruana también está en Europa: desde Mónaco hasta Milán, los juveniles que fueron captados para vestir la ‘bicolor’

Perú votó a favor del ‘Pacto para el Futuro’ de la ONU: ¿Qué es y por qué otros países se negaron?

El canciller Elmer Schialer no solo se mostró a favor del documento compuesto por 56 puntos, sino que saludó su adopción. Sin embargo, no fue por unanimidad. Algunos países se mostraron en contra y otros decidieron no participar de la votación