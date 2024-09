Ángelo Campos criticó al estadio Campeones del 36 tras derrota de Alianza Lima ante Atlético Grau: “No hay agua en los camarines, no sé por qué lo habilitan”

Ángelo Campos criticó duramente al estadio Campeones del 36 tras la derrota de Alianza Lima 1-0 ante Atlético Grau (L1MAX)

Alianza Lima perdió 1-0 en si visita a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura 2024. El resultado causó mucha frustración en el elenco ‘blanquiazul’, debido a que complicó seriamente sus chances de salir campeón. Uno de los más afectados fue Ángelo Campos, quien criticó fuertemente al estadio Campeones del 36, recinto que desde la previa venía siendo fuertemente cuestionado, tanto por su seguridad, como por el estado del campo de juego:

“El partido pasado contra Sullana también ocurrió lo mismo, el año pasado también. Pero bueno, que podemos decir. En los camarines no hay agua y nosotros salimos a un campo que está en un muy mal estado. La pregunta es por qué habilitan este estadio”, declaró a L1 MAX.

El guardameta también mostró dudas respecto al polémico penal cobrado por Joel Alarcón debido a un codazo de Renzo Garcés sobre Neri Bandiera en el área. Pese a que se encontraba al frente de la acción, el ‘Mono’ manifestó no haber visto bien la jugada y que habría que revisarla en la repetición:

Alianza Lima enfrentó a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

“No he visto todavía la jugada, me comentan y dicen que no. No se cual es la interpretación del árbitro para cobrar el penal, hasta ver la jugada. Realmente no se que comentaron en vivo si fue o no fue penal, pero realmente, vamos a ver la jugada. Es un tema complicado, un terreno complicado y bueno, se define con detalles”, expresó.

Campos también dirigió unas palabras de felicitaciones a los dirigidos por Ángel Comizzo: “Es un gran equipo el Grau, saben a lo que juegan, muchos de ellos ya tienen años juntos y tienen una idea clara de jugar”, sentenció.

Más críticas al estadio Campeones del 36

No es la primera vez que el estadio Campeones del 36 de Sullana recibe fuertes críticas. De hecho, hace unos meses, en la victoria de Alianza Lima 3-1 sobre Alianza Atlético, Carlos Zambrano ya había dado muestras de ese descontento:

“Prácticamente inhumano, pero siempre ha sido así. Lo malo es la cancha, ya es hora de cambiar estos campos. La liga peruana para que se vuelva competitiva tiene que contar con mejores campos. Sinceramente un desastre. Juegas contra el calor, el rival y el campo”, declaró.

Incluso, en la previa del presente encuentro, Neri Bandiera, futbolista de Atlético Grau, expresó que dicho recinto, más que una ventaja, significa un problema para el conjunto ‘albo’, que debe jugar en dicho estadio debido a que el Miguel Grau de Piura no está en condiciones de albergar fútbol profesional: “El tema del campo de juego tiene sus falencias y a nosotros también nos perjudica debido a la forma que tiene el Grau para jugar, no permite que hagamos lo que entrenamos durante toda la semana”, declaró a Exitosa.

Asimismo, el periodista Michael Succar, manifestó su indignación luego de que hinchas de Universitario lograran romper la vaya de seguridad en su cotejo ante Alianza Atlético la jornada pasada: “El Estadio Campeones del 36 representa todo lo que está mal en el fútbol peruano: falta de organización y de respeto hacia el espectáculo. Desde hace años se habla de lo mismo, y el estadio no ha mejorado; es un reflejo de cómo se manejan muchas cosas en el fútbol peruano. A partir del próximo año, debería haber menos flexibilidad para aceptar jugar en un estadio como ese”, disparó.