Christian Ramos reveló que futbolistas de Sport Boys jugaron con miedo en derrota ante Alianza Atlético por agresión de barristas

Christian Ramos reveló que varios futbolistas de Sport Boys jugaron con miedo en la derrota 2-0 ante Alianza Atlético, debido a las amenazas de un sector de la barra (L1 Max)

El plantel de Sport Boys continúa consternado debido a la agresión que sufrió por parte de un grupo de barristas tras la goleada 6-2 que recibieron a manos de Carlos A. Mannucci en condición de local. Este sábado 24 de agosto los ‘rosados’ volvieron a perder, esta vez 2-0 ante Alianza Atlético y su capitán, Christian Ramos, expresó que su mal rendimiento se debió, en parte, a las secuelas de aquel fatídico suceso.

La ‘Sombra’, quien responsabilizó a la casa de apuestas que los acusó por presunto amaño de partidos, expresó que los dirigidos por Juan Alayo no pudieron entrenar por varios días y que durante el partido con los ‘churres’, hubo futbolistas que jugaron con miedo debido a la incertidumbre de lo que les pueda ocurrir:

“Después del partido con Mannucci no entrenamos cerca de dos o tres días, ya ustedes saben por qué, gracias a esta casa de apuestas que hizo esto y nos perjudicó con todo. Muchos de nosotros jugando emocionalmente inestables por el miedo a que pueda suceder algo”, declaró a L1 Max.

Posteriormente, resaltó el temple que tuvo el equipo para salir al campo, aunque lamentó la derrota y su gol en contra que significó el 2-0 de los locales. Además, pidió apoyo a la afición, pero hizo énfasis en dirigirse a los “verdaderos hinchas”, y no incluir así al grupo que los violentó.

“Acá estamos, dimos la cara, creo que equiparamos el partido en el segundo tiempo, tuvimos opciones, pero no se dio. Lamentablemente metí el autogol cuando estábamos mejor, pero esto es fútbol. Felizmente viene la para poder recomponernos. A los verdaderos hinchas, disculparnos por el resultado pasado y por este. Les quiero decir que estamos fuertes, falta mucho todavía y necesitamos de ellos para seguir luchando, seguir arriba y pelear un torneo”, finalizó.

Sport Boys perdió 2-0 en su visita a Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2024 (L1 Max)

Horacio Benincasa “La violencia no puede ganar”

Horacio Benincasa, defensor de Alianza Atlético, respaldó a sus colegas de Sport Boys, a quienes confesó su admiración por su capacidad de salir al campo pese a todo lo ocurrido:

“La verdad, con un sinsabor porque deberíamos estar felices por haber ganado, pero han pasado situaciones que, por lo menos es el sentir de mis compañeros. Lo digo porque es lo que habíamos hablado. Hoy queríamos ganar, no solamente por nosotros, por lo que merecíamos y el puesto que estamos peleando, sino también porque la violencia no puede ganar. Seguramente si ellos sacaban un buen resultado no hubiera sido mérito de ellos, sino porque los apretaron. Por esas cosas, creo que como futbolistas, como grupo humano, nos falta un poco más. No hicimos nada, se dejó pasar la violencia, han sido agredidos compañeros. Hablando con algunos, hay que tener muchos huevos para venir y ponerse acá después de todo lo que pasó. Estamos con ellos como grupo y espero que estas cosas no vuelvan a pasar”, expresó.

El ‘Che’ recordó que no es la primera vez que pasan situaciones de este tipo en el fútbol peruano y también dedicó unas palabras al criticar que, cuando hubo pruebas de amaño de partidos, no se haya tomado medidas, lo cual ocasionó que ahora se ponga a todos en el mismo saco tras cada resultado sorpresivo:

“Como lo hablé una vez con el tema psicológico, esto no puede volver a pasar. No puede ser que sea noticia que fue agredida la gente del Boys. Lo viví con la ‘U’ también, lo vivió Alianza, lo vivió Municipal. Llamo a que esto no se deje así. Nosotros los futbolistas también somos culpables. Una casa de apuestas habló de una presunta echada de Boys frente a Mannucci. Eso también pasa porque cuando hubo pruebas para señalar a los que realmente estaban metidos, no hablaron ni dijeron nada. ¿Qué pasa si yo pateaba un penal y lo fallaba? ¿Estoy metido también? ¿Apuesto en contra? Eso es un tema que tenemos que cortar de raíz”, concluyó.