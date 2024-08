“Se están lavando las manos”: Bruno Marioni explotó contra la Comisión Disciplinaria tras no realizar sanciones del Melgar vs Universitario

Bruno Marioni criticó a la Comisión Disciplinaria de la FPF tras no realizar sanciones del Melgar vs Universitario. Crédito: Liga 1

El miércoles 31 de julio, en el Estadio Monumental de la UNSA, Universitario de Deportes y Melgar fueron protagonistas de un hecho controversial. Al final de su enfrentamiento por el Torneo Clausura de la Liga 1 2024, ‘cremas’ y ‘rojinegros’ desataron una gresca en la cancha que puso a varios jugadores en el ojo de la tormenta. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna sanción de ello y, en ese contexto, Bruno Marioni explotó contra la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El gerente deportivo de Alianza Lima realizó una fuerte crítica al ente presidido por Miguel Grau, tras no haber tomado cartas en el asunto con la ‘U’ y el club arequipeño después de dos fechas transcurridas. Asimismo, comparó esa situación con lo sucedido con Ángelo Campos, quien recibió dos suspensiones que le impidieron estar presente en el arco de los ‘blanquiazules’ en las primeras fechas de la actual temporada.

“Me preocupa dónde están los miembros de la Comisión Disciplinaria, evidentemente hay una inconsistencia muy grande en sus funciones. Estamos preocupados de tener que estar continuamente pidiendo que tomen acciones sobre estas situaciones”, declaró Marioni en una entrevista con Radio Ovación.

“Ángelo Campos fue sancionado en la misma semana y no pudimos tenerlo. Yo no me quejo de su sanción, porque cometió un error, pero por eso mismo pedimos que la CD tome cartas en el asunto, hay demasiados videos y pruebas para tomar decisiones, pero hoy prácticamente se están lavando las manos no actuando. Lo que hace esto es seguir poniendo en tela de juicio al fútbol peruano, al crecimiento y a la honorabilidad de una liga que quiere crecer”, añadió.

Jugadores se dieron golpes en Arequipa. Todo muy caliente en el campo de juego. (Video: Liga 1 Max)

Todavía la Comisión Disciplinaria de la FPF no ha abierto ningún proceso disciplinario contra Melgar y Universitario por lo sucedido en Arequipa. “Informes de árbitros y delegado entregados son incompletos y contradictorios”, fue la justificación de Miguel Grau, presidente de este organismo, por el que aún no existen sanciones.

Por ese motivo, Marioni se mostró muy indignado y continuó su repoche. “La CD-FPF en algunos momentos actúa con mucha celeridad, con prisa y determinación, mientras que en otros momentos no, es muy flexible y es muy viajera, lo digo por aquellos que están en los Juegos Olímpicos y no están trabajando en este tipo de situaciones que son preocupantes”, apuntó.

Bruno Marioni también se refirió a Paolo Guerrero

El mercado de fichajes del fútbol peruano continúa abierto y Alianza Lima todavía no tiene cerrado su plantel. En las últimas se ha hablado mucho sobre la probable llegada de Paolo Guerrero, pero el delantero aún no consigue su desvinculación con la Universidad César Vallejo. Bruno Marioni se refirió a este caso particular y consideró que, por el momento, su fichaje no es factible.

“No podemos desconocer quién es Paolo para Alianza y para el mundo del fútbol, pero tenemos que tener claro que hoy tiene contrato con UCV y queremos ser sumamente respetuosos. No podemos tomar contacto, no podemos hablar ni tomar decisiones sobre jugadores que tienen contrato con otros equipos. Hoy no tiene veracidad la posibilidad de que juegue en Alianza”, detalló para Radio Ovación.

Paolo Guerrero todavía no resuelve su contrato con César Vallejo. Crédito: UCV

Eso sí, el directivo ‘íntimo’ aseguró que aún pueden haber movimientos en la plantilla, con miras a las fechas que restan del Torneo Clausura. “Alianza es un club grande, el más grande de Perú y hasta que no cierre el libro de pases tanto para llegadas como salidas, estará abierto. Hay jugadores que todavía no han tenido participación y se puede pensar en un préstamo o una salida, siempre estaremos abiertos a ello”, dijo.

Cabe mencionar que el club de La Victoria es el líder provisional del certamen con 12 puntos, por encima de Sporting Cristal (2°) y Universitario (3°). El equipo que ahora dirige Mariano Soso intentará hacer un buen papel en las jornadas que se avecinan para pelear por el título nacional.