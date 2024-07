Bryan Reyna explotó en redes sociales tras su cambio en derrota de Belgrano por Liga Argentina: su polémica historia de Instagram

A Bryan Reyna no le gustó nada que su DT, Juan Cruz Real lo cambie en el entretiempo de la derrota 3-2 ante Lanús

Bryan Reyna fue titular en la derrota de Belgrano de Córdoba 3-2 en su visita a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina. El delantero peruano viene realizando buenas actuaciones con el ‘pirata’, sin embargo, esta no fue su jornada, debido a que tuvo un rendimiento discreto y su técnico Juan Cruz Real optó por cambiarlo en el entretiempo, cuando el partido todavía iba empatado 1-1, para dar ingreso al delantero Juan Velázquez.

Esta decisión no sentó nada bien en el ‘Picante’, quien, cuando el encuentro todavía se seguía disputando, subió el emoticón de una cara enojada en sus historias de Instagram. Al cabo de unos minutos, el exjugador de Alianza Lima borró la publicación, no obstante, esta ya había sido observada por hinchas y medios locales, quienes rápidamente la viralizaron en redes sociales.

Uno de los medios que hizo eco del asunto fue el portal cordobés 351 Deportes, esto generó opiniones divididas de los hinchas, ya que algunos lo criticaron con comentarios como: “Como me molestan esas fantasmeadas, es una falta de respeto al club. Nadie debería bancarlo en esta por mas que sea el mas crack”, “poco profesional. Ahora borró la historia” o “alguien que le avise que no es Messi”.

Historia de Instagram subida y borrada por Bryan Reyna tras su cambio en la derrota de Belgrano 2-3 ante Lanús

No obstante, hubo otros que lo respaldaron, recordando que fue la figura con dos asistencias en la victoria 2-1 sobre Deportivo Riestra la fecha anterior, o dando a entender que había otros jugadores que debieron salir antes que él: “El que hizo la diferencia con riestra. No entiende nada ese DT”, “lo saca a Reyna y cómo puede seguir jugando (Agustín) Baldi” y “tienes razón Reyna , cómo te va a sacar en el primer tiempo, era (Francisco) González Metilli”, fueron algunas de las quejas.

También hubo muchos que expresaron que el enojo de Reyna no era con el DT, sino con el árbitro y sus presuntos errores que perjudicaron a Belgrano: “Y como para que no, si no te cobran un penal clarísimo, le hacen falta a Metilli y dejan seguir para que luego lamentablemente termine en gol, es un chiste el arbitraje”, fue uno de ellos.

DT de Belgrano explicó cambio de Bryan Reyna

Al finalizar el partido Juan Cruz Real fue consultado sobre el motivo del cambio de Bryan Reyna. Inicialmente los periodistas pensaron que se debía a una lesión, pero el DT ‘pirata’ reveló que fue decisión técnica:

“El cambio de Velázquez es una decisión que tomamos, de acuerdo a lo que queríamos buscar para el segundo tiempo, mejorar la funcionalidad del que estaba jugando por la banda”, declaró en conferencia de prensa.

Juan Cruz Real llegó a Belgrano de Córdoba tras la partida de Guillermo Farré (Getty)

El presente de Bryan Reyna en Belgrano

A pesar del mal partido, Bryan Reyna viene teniendo un gran rendimiento en Belgrano, al punto de ser considerado una de las figuras del equipo. Desde que el cuadro cordobés le compró su pase a Alianza Lima a finales de enero, el nacido en Pucallpa disputó 22 partidos, en los que marcó 4 goles y repartió 4 asistencias.

Con el ‘Picante’ en sus filas, el ‘pirata’ finalizó en el puesto 11° de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. No obstante, luego los resultados fueron mejorando y consiguieron clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana al quedar 1° del Grupo C. Su rival en esta fase saldrá del ganador de la llave entre Athletico Paranaense y Cerro Porteño.

Asimismo, tuvieron un regular comienzo en la Liga Profesional Argentina 2024, ya que tras siete fechas disputadas, se ubican en el 9° puesto con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas.