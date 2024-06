“Todavía no me voy a retirar”: André Carrillo deslizó la posibilidad de regresar a Alianza Lima y bromeó a Carlos Zambrano

André Carrillo se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Alianza Lima. (Video: DSports)

Emergió de La Victoria, forjando un lugar en el que pudo explotar su máximo potencial de joven. Por ello, regresar a la que tiempo atrás fue su casa y que le permitió dar el salto ansiado al extranjero, no es una opción que se descarte. André Carrillo -el protagonista de estas primeras líneas- deslizó la posibilidad de retornar a Alianza Lima, el club en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

En una reciente conferencia de prensa, previa a los amistosos de preparación para la Copa América 2024, el extremo de 32 años fue consultado si tiene planeado volver al fútbol peruano. En ese contexto, la ‘Culebra’ manifestó que se siente bastante cómodo en Arabia Saudita, teniendo un compromiso vigente con su club Al-Qadisiyah.

Sin embargo, Carrillo no le cerró las puertas a Alianza Lima. Las opciones de volver a vestir la camiseta ‘blanquiazul’ son altas, debido a que experimentó momentos muy especiales con el cuadro de La Victoria en su juventud. No obstante, no tiene planeado hacerlo en este 2024.

“No sabría decirte. Estoy muy contento en Arabia Saudita, tengo un año más de contrato con el Al-Qadisiyah. Sí me pasa la idea por la cabeza (de retornar al balompié nacional). Siempre dije que me gustaría venir en buen momento al Perú, básicamente a Alianza Lima. Es el club que me acogió de joven, donde debuté, jugué, no tenía responsabilidad y me gustaría llegar con otro rol”, replicó.

André Carrillo debutó profesionalmente con Alianza Lima (Depor).

De hecho, el futbolista de la selección peruana anhela conseguir un campeonato nacional con el cuadro de La Victoria, pero insiste que aún no es momento de vover y, tras ello, le hizo una peculiar broma a Carlos Zambrano, quien lleva año y medio jugando por el elenco ‘íntimo’.

“También anhelo levantar un trofeo aquí en el país y si es con Alianza Lima, mejor aún. Así que vamos a ver qué pasa. No sabría decirte el momento. Hay tiempo para eso, todavía no me voy a retirar, no soy como Zambrano”, bromeó.

André Carrillo debutó en el primer equipo de la institución ‘blanquiazul’ en el 2009 y se mantuvo hasta el 2011. Sus destacadas actuaciones, a corta edad, y su alto nivel de proyección, le permitieron migrar al extranjero. Sporting Lisboa de Portugal fue el club que apostó por sus servicios en la temporada 2011/12 y desde entonces no ha vuelto a jugar en el fútbol peruano.

André Carrillo se refirió a la convocatoria de Christian Cueva

André Carrillo es uno de los compañeros más íntimos de Christian Cueva por todo lo que han compartidos juntos en estos años de la selección peruana. En ese sentido, la ‘Culebra’ se refirió a la presencia de ‘Aladino’ en la convocatoria a pesar de que este viene recuperándose de una fuerte lesión en la rodilla, que le dejó fuera de las canchas por varios meses.

André Carrillo se refirió a convocatoria de Christian Cueva en la selección peruana. (Foto: Internet)

“Es bueno tenerlo aquí. Ya viene recuperándose de su lesión. Sabemos que está un poco falto de fútbol, pero contamos con él. Su presencia nos viene super bien a nosotros, ya que lo conocemos, tiene mucha confianza. Es una persona alegre y buen profesional, así que estamos contentos de tenerlo”, expresó.

Christian Cueva fue incluido en la nómina de Jorge Fossati para los amistosos contra Paraguay y El Salvador de cara a la Copa América 2024, hecho que ha generado diversos comentarios en las redes sociales. El volante viene realizando trabajos diferenciados en la Videna con la esperanza de poder sumar minutos en cualquiera de los dos partidos que se aproximan y responder bien con el tratamiento de su rodilla.