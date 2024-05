Partidos de hoy, miércoles 15 de mayo: programación, canales TV y resultados en vivo

Hernán Barcos de Alianza Lima, Luis Advíncula de Boca Juniors, Jairo Vélez de César Vallejo y Lionel Messi de Inter Miami - Créditos: Composición Infobae

Hoy, miércoles 15 de mayo, será una jornada llena de emociones. La Premier League volverá a la acción con dos partidazos entre cuatro grandes de Europa, mientras que la Copa Libertadores y Sudamericana seguirán su curso en lo que viene siendo la quinta fecha de fase de grupos, donde varios representantes nacionales tendrán participación.

Alianza Lima y Colo Colo volverán a ver las caras, pero esta vez en Matute. Pese a que el cuadro ‘íntimo’ no ha podido ganar en lo que va de la competencia, aún tiene posibilidades de hacerse de un lugar en la siguiente instancia del máximo torneo de clubes del continente.

Actualmente, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se ubica en la última posición de la tabla con tan solo tres puntos. Por su parte, el elenco chileno se encuentra en la tercera con cuatro. Cabe resaltar que, Fluminense lidera la serie con ocho unidades, mientras que Cerro Porteño tiene cinco.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

En el otro certamen Conmebol, Belgrano de Bryan Reyna se medirá ante Real Tomayapo en el estadio Mario Alberto Kempes. El delantero peruano tiene grandes chances de arrancar de titular, tal y como lo ha venido haciendo en los últimos encuentro. En lo que respecta a su equipo, viene atravesando un gran momento, ya que se encuentra en la cima de su grupo con seis puntos.

Un dato a tomar en cuenta es que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, el marcador quedó a favor de los bolivianos. Ahora, el ‘Pirata’ buscará cobrarse su revancha en casa, por lo que saldrá más que motivado al terreno de juego.

Dos horas más tarde, Boca Juniors recibirá a Fortaleza en La Bombonera en lo que será una “final” por el liderato. El ‘xeneize’ tendrá como objetivo sumar de a tres para alcanzar las 10 unidades y a la vez, pasar de manera directa a octavos de final. Luis Advíncula apunta a ser titular.

Para cerrar la jornada de Sudamericana, César Vallejo chocará con Always Ready en Trujillo. El conjunto ‘poeta’ saldrá a busca su primer triunfo en la competencia, esto pese a que ya se encuentra prácticamente eliminado. En tanto, el ‘Millonario’ luchará por mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Por otro lado, en LaLiga, Renato Tapia podría volver a sumar minutos con Celta de Vigo tras superar la lesión que lo aquejaba. Los ‘celestes’ se medirán ante Athletic Club en el estadio de Balaídos y buscarán salir de la zona de descenso.

Finalmente, en la MLS, Orlando City e Inter Miami disputarán un duelo de infarto. Tanto Pedro Gallese como Wilder Cartagena serán de la partida frente al equipo de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. No te lo puedes perder.

Partidos de Copa Libertadores

- The Strongest vs Huachipato (17:00 horas / Estadio Olímpico Hernando Siles / ESPN 2 y Star Plus)

- Deportivo Táchira vs Nacional (17:00 horas / Polideportivo de Pueblo Nuevo / ESPN y Star Plus)

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / ESPN y Star Plus)

- Flamengo vs Bolívar (19:30 horas / Estadio de Maracaná / ESPN 7 y Star Plus)

- Palmeiras vs Independiente del Valle (19:30 horas / Allianz Parque / ESPN 2 y Star Plus)

Partidos de Copa Sudamericana

- Belgrano vs Real Tomayapo (17:00 horas / Estadio Mario Alberto Kempes / DSports y DGO)

- Lanús vs Metropolitanos (17:00 horas / Estadio Ciudad de Lanús / ESPN 5 y Star Plus)

- Athletico Paranaense vs Danubio (17:00 horas / Arena da baixada / DSports y DGO)

- Boca Juniors vs Fortaleza (19:00 horas / La Bombonera / DSports y DGO)

- Cuiabá vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / Arena Pantanal / DSports y DGO)

- César Vallejo vs Always Ready (21:00 horas / Estadio Mansiche / DSports y DGO)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano 2-1 Granada / Finalizado

- Sevilla 0-1 Cádiz / Finalizado

- Celta de Vigo vs Athletic Club (15:00 horas / Estadio de Balaídos / DSports y DGO)

- Getafe vs Atlético de Madrid (15:00 horas / Estadio Coliseum / ESOPN 2 y Star Plus)

Partidos de Premier League

- Brighton 1-2 Chelsea / Finalizado

- Manchester United 3-2 Newcastle / Finalizado

Partidos de Ligue 1

- Nice 1-2 PSG / Finalizado

- Reims 1-0 Marsella / Finalizado

Partidos de MLS

- Orlando City vs Inter Miami (18:30 horas / Orlando City Stadium / Apple TV)

- Cincinnati vs Atlanta United (18:30 horas / TQL Stadium / Apple TV)

- Austin City vs Houston Dynamo (19:30 horas / Shell Energy Stadium / Apple TV)

- Real Salt Lake vs Seattle Sounders (20:30 horas / America First Field / Apple TV)

- Portland Timbers vs San Jose Earthquakes (21:30 horas / Providence Park / Apple TV)