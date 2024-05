Anderson Santamaría no va más en Atlas: jugador se despidió del club mexicano después de seis años

Anderson Santamaría consiguió tres títulos con Atlas FC- Créditos: AFP

Siete años atrás, Anderson Santamaría arribó a México con el objetivo de hacerse de un nombre en la Liga MX y vaya que lo logró. Recordemos que primero vistió los colores de Puebla, pero luego de un año fue cedido a préstamo al Atlas FC.

El defensor peruano llegó al elenco ‘rojinegro’ con la intención de obtener continuidad y a la vez, experiencia en el torneo azteca. Y es que logró más que eso, ya que además de convertirse en referente de su equipo, también pudo hacerse del título hasta en tres oportunidades.

Fue a través de sus redes sociales que el mismo jugador sorprendió a sus seguidores al anunciar la noticia de su salida de ‘La Academia’. “Los mejores seis años de mi vida. Si te lo explico no lo entenderías”, escribió Santamaría en su cuenta personal de Instagram.

Recordemos que el zaguero tenía contrato con la institución mexicana hasta mediados de 2025, sin embargo, por motivos que aún no han sido revelados, ambas partes habrían decidido llegar a un acuerdo para que el futbolista de 32 años sea reubicado en otro equipo del mismo grupo.

Actualmente, el habitual convocado a la selección peruana se encuentra realizando trabajos físicos y técnicos en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) bajo las órdenes de Jorge Fossati y su comando técnico, esto con el objetivo de ser tomado en cuenta para la próxima fecha FIFA y la Copa América 2024. Lo más probable es que en los próximos días se conozca cuál será su destino.

Durante su larga etapa en Atlas, Anderson Santamaría disputó un total de 143 encuentros, en los que tuvo la oportunidad de anotar cuatro tantos y brindar dos asistencias. Sin duda alguna, terminó convirtiéndose en figura del equipo e incluso llegó a portar la banda de capitán.

'Santa' es una leyenda en los 'rojinegros' a partir del bicampeonato 2021-2022. | VIDEO: YouTube

El posible motivo de su salida

Uno de los motivos por los que Anderson Santamaría habría sido separado del plantel es que Atlas no tuvo la mejor de las temporadas en el Clausura 2024, ubicándose en el puesto 16 con tan solo 14 puntos luego de 17 partidos jugados, lo que generó que desde la interna apliquen algunos cambios.

No obstante, ese no habría sido la única razón. Desde la fecha 14, el peruano no fue tomado en cuenta y después de registrar su tercera expulsión en la competencia, hizo que el técnico Breñat San José deje de considerarlo. Pese a que su situación no estaba clara, finalmente fue el mismo jugador quien confirmó su no continuidad en el equipo que lo albergó durante seis años.

Anderson Santamaría fue expulsado por tercera vez en lo que va del Clausura de la Liga MX.

¿Qué dijo Anderson Santamaría días atrás?

Tras acabar la temporada con Atlas, Anderson Santamaría regreso al Perú para seguir entrenando. En conversación con los medios de comunicación, el central precisó que se encuentra de vacaciones, pero busca ponerse a punto de cara a futuras competencias.

“Feliz de entrenar aquí en Videna. Estoy de vacaciones, pero para no perder el tema físico, me puse a disposición del comando técnico de la selección”, señaló en un inicio. Al ser consultado por Jorge Fossati, el defensor respondió lo siguiente: “Hablé con él y me dijo que está viendo a todos los compañeros que se encuentran en competencia”.

Finalmente, aprovechó en referirse a su futuro, el cual en ese momento aún no tenía claro, pero ahora todo cambió. “Tengo contrato un año, pero la verdad no lo sé. Tengo contrato, lo quiero respetar, pero ya va pasar por decisión del comando técnico, ver si continúo o buscar un nuevo reto”.