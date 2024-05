Carlos Zambrano y su rotunda postura por el Perú vs Chile con Ricardo Gareca en Copa América 2024: “Es un partido más”

El 'Kaiser' se refirió a la oportunidad de ser convocado a la selección peruana al torneo de Conmebol y enfrentar a la 'roja' con el 'Tigre'. (Video: Al Var 360)

Falta menos de un mes para que la Copa América 2024 inicie en Estados Unidos. Será la 48° edición de este certamen que congregará a las selecciones afiliadas a la Conmebol en la lucha por el máximo título continental. Perú ha participado en 33 ediciones, teniendo la oportundidad de salir campeón en dos (1939 y 1975). En esta ocasión, bajo el mando de Jorge Fossati, la ‘bicolor’ intentará llegar lo más lejos posible y afinar detalles de cara a las Eliminatorias 2026. Justamente, el debut será Chile que dirige Ricardo Gareca, un viejo conocido para el pueblo peruano. En ese sentido, Carlos Zambrano tuvo una rotunda postura por el enfrentamiento con el equipo del ‘Tigre’.

Antes de ello, el ‘Kaiser’ habló sobre los cuestionamientos que había recibido y su decisión de enfocarse en solo en jugar al fútbol. “Sé de mi persona, la capacidad de jugador que soy. Siempre ha habido críticas y eso no me ha bajado para nada. Me tocó estar en el campo y ahí solo hablaré”, dijo en declaraciones para la prensa.

De la misma manera, admitió su deseo de integrar la nómina del entrenador uruguayo para afrontar el certamen regional, pese a que no estuvo en sus primeros partidos frente a Nicaragua ni República Dominicana. De todos modos, en caso de que no sea llamado, dejó un positivo mensaje.

“Paso a paso. Me gustaría estar, pero todavía no está la lista final, uno trabaja para eso. Esté o no esté yo, lo que más me importa es que a la selección le vaya bien”, comentó.

El último partido de Carlos Zambrano con Perú fue ante Bolivia en La Paz el 16 de noviembre del 2023, por las Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Carlos Zambrano era uno de los jugadores más mencionados por Jorge Fossati en sus primeras semanas como entrenador de la selección peruana a inicios de este año. Y es que por su jerarquía signicaba un elemento crucial para los intereses de la ‘blanquirroja’, aunque en ese momento estaba entrenando de manera particular, luego de haber sido separado en Alianza Lima.

No obstante, su situación en el club ‘blanquiazul’ dio un giro radical a finales de febrero, cuando tanto la dirigencia deportiva liderada por Bruno Marioni, y el propio futbolista se juntaron y decidieron mantener sus caminos por el mismo lado. Ante ese panorama, la presencia del ‘León’ sería un hecho para los siguientes amistosos contra Paraguay y El Salvador y, probablemente, para la Copa América 2024.

Carlos Zambrano y el Perú vs Chile con Ricardo Gareca

De pronto, en plena conversación con los medios, Carlos Zambrano fue consultado sobre el partido entre Perú y Chile, que es dirigido por Ricardo Gareca. En esa línea, restó importancia al hecho de medirse contra el exDT del combinado patrio y lo consideró como un partido más.

“Es un partido más. Creo que todas las selecciones son complicadas. Lo que pasa es que uno quiere ganar y representar bien a su país. Ya sea Chile, Argentina o lo que nos toque, todos los partidos son complicados”, sostuvo.

Carlos Zambrano fue dirigido por Ricardo Gareca en la selección peruana entre 2015 y 2022. - créditos: FPF

Y es que la selección peruana se medirá contra su similar de Chile que se llevará a cabo el viernes 21 de junio en el estadio AT&T, ubicado en Texas y con capacidad para 80 mil personas. Será el debut de ambos equipos en la Copa América 2024 pero con el factor diferencial de que tendrá a Ricardo Gareca como el principal protagonista.

Para nadie es un secreto que el ‘Flaco’ se ganó el corazón de los hinchas ‘incaicos’ por su gran labor con la clasificación a un Mundial (Rusia 2018) luego de 36 años, además de colocarla en el podio en tres de cuatro ediciones de Copas Américas. Eso sin contar de que le dio una identidad clara de juego y un nivel de competitividad para enfrentar a cualquier rival sin importar la magnitud.

No obstante, tal y como lo mencionó en una entrevista para DSports Chile, su decisión de firmar por la ‘roja’ llegó de manera inesperada y que lo único que hizo en Perú fue respetar el contrato que finalizó a mediados del 2022 tras no llegar a un acuerdo para renovar con la FPF.