Prensa de Dinamarca se rinde ante Oliver Sonne por darle título a Silkeborg: “¡Qué temporada! Debutó con Perú y se llevó el oro a casa”

Prensa danesa se rinde a Oliver Sonne luego de darle el título de la Copa de Dinamarca a Silkeborg - Créditos: Lofovgod.

Ni en sus mejores sueños, Oliver Sonne se habría imaginado ganar su primer título como jugador profesional anotando un gol en la final. Pero, así es el fútbol de impredecible y mágico. El categoría 2000 lo logró este jueves 9 de mayo al marcarle a AGF, que sirvió para que Silkeborg levante el trofeo de la Copa de Dinamarca.

El Parken y los miles de hinchas presenciaron como el jovencito de 24 años escribió su nombre en la historia del club ‘rojo’ cuando recibió el pase de su compañero Tonni Adamsen y definió con mucha calidad ante el achique del guardameta Bailey Peacock-Farrell, haciendo que la pelota bese las redes del arco rival.

Pero el festejo no fue inmediato. Sonne tuvo que esperar más de 45 minutos para que el árbitro pite el final del encuentro y pueda celebrar con toda su gente. La eufórica fue total, no solo por lo señalado líneas atrás, sino porque su club no campeonaba desde hace medio siglo.

El peruano anotó el gol para que Silkeborg supere a AGF en la final.

La reacción de la prensa danesa al título de Oliver Sonne

El medio BT colocó al peruano en su portada y le dio todos los créditos del título de los ‘rojos’ en su titular. “Oliver Sonne pateó la copa a Silkeborg”, se puede leer. En el cuerpo de texto describe la acción del gol del defensor y describe la magnitud del logro conseguido.

“23 años después del primer triunfo de copa, el jueves por la noche llegó el segundo en un Parken con entradas agotadas, cuando los Silkeborgen ganaron 1-0 al AGF. El internacional peruano Oliver Sonne anotó el gol de la victoria en el minuto 38, aprovechando un pase perfecto de Tonni Adamsen para burlar a una vacilante y fuera de lugar Bailey Peacock-Farrell”, agregó.

Oliver Sonne fue portada en BT de Dinamarca tras título de Silkeborg.

Bold y Ekstra Bladet se refirieron a la incertidumbre que vivieron Sonne y sus compañeros luego de que el juez de línea invalide su anotación. “El marcador fue rápidamente anulado por fuera de juego, pero una revisión del VAR mostró que estaba en el lado derecho, por lo que los jugadores del Silkeborg pudieron correr hacia los aficionados que celebraban”.

Tipsbladet, por su parte, resaltó la temporada de Oliver Sonne en todo aspecto, ya que recordó su debut con la selección peruana en el amistoso ante Nicaragua de la mano del técnico Jorge Fossati y mencionó su reciente hazaña ante AGF en la Copa de Dinamarca. Imposible no rendirse ante el ‘Vikingo’.

“¡Qué temporada ha tenido el lateral de Silkeborg! Debutó en la selección peruana y ahora ganó la final de la copa danesa. El encantador troll de Søhøjlandet anotó a todos en el parque y se llevó a casa el oro”, se puede apreciar en su página web.

La portada de TipsBladet sobre el título de Oliver Sonne con Silkeborg en la Copa de Dinamarca.

Sonne jugaría la Europa League

Su gran campaña con Silkeborg lo ha puesto en la mira de muchos clubes del ‘Viejo Continente’, por lo que su permanencia no es asegurada. En caso el lateral derecho decida seguir en tienda ‘roja’, disputará su primera competición internacional de la UEFA.

Oliver Sonne y compañía, a raíz de su título de la Copa de Dinamarca, consiguieron un boleto a la Europa League, exactamente a la fase 4. Si no logran clasificar dicha instancia, recaerán en otro certamen de gran nivel como la Conference League.