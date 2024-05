DT de Cerro Porteño asegura que Alianza Lima empató a base de pelotazos y quedó disconforme con resultado: “Perdimos 2 puntos” - Crédito: Getty

Alianza Lima recibió a Cerro Porteño de Paraguay por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y el encuentro acabó igualado 1-1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Pese al resultado obtenido en condición de visitante durante su visita a la capital peruana, el entrenador del conjunto ‘azulgrana’, el español Manolo Jiménez, se mostró disconforme con el marcador final y lo expresó de manera tajante en la rueda de prensa postpartido.

DT de Cerro Porteño cree que merecieron ganar

Durante su conversación con los medios de comunicación, el también exfutbolista hizo mención que supieron controlar a los atacantes ‘íntimos’, Hernán Barcos y Jeriel De Santis, por lo que el tanto del ‘Pirata’ a los 80 minutos fue difícil de procesar. Adicionalmente, mencionó que estuvieron cerca de ampliar la diferencia.

“Como iba el partido, el control que teníamos sobre los delanteros, creo que hemos perdido dos puntos. En el segundo tiempo no hemos sido inteligentes, no hemos tapado a los tres centrales para las salidas con pelotas directas. Ellos han hecho su partido, le ha servido para empatar. En el 1-0 estuvimos muy cerca del 2-0, pero no pudimos convertir”.

DT español también realizó autocrítica por rendimiento de su equipo en el segundo tiempo - Crédito: Getty

No obstante, el profesional de 60 años reconoció que en los primeros compases del compromiso los dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo mereció adelantarse, pero que ellos fueron más eficaces. Adicionalmente, indicó que el juego directo, con servicios largos, le valieron a los anfitriones para nivelar la contienda.

“Los primeros 20 minutos del partido salimos bastante desconectados, quizás por el ambiente, pero lo importante es que se han repuesto (los jugadores). En esos primeros 20′, Alianza fue mejor, pero no les dio para marcar el gol, a nosotros sí. El pelotazo les ha servido para empatar, en el segundo tiempo nos quedamos. Veníamos bien hasta que el gol le dio motivación al rival. El empate me parece justo”

También hubo un espacio para la autocrítica por parte del natal de Arahal. El estratega hizo mención a dos variantes que realizó en el segundo tiempo, como los ingresos de los arietes Fernando Fernández y Alfio Oviedo, pero que estos no les sirvieron para atacar de manera más constante.

“Ganando metimos dos delanteros centros para que no nos metieran balones largos, pero no pudimos hacer nada. Tuvimos más delanteros en el segundo tiempo, pero no fuimos ofensivos”, cuestionó.

Alianza Lima igualó 1-1 ante Cerro Porteño por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024

Destacó fortaleza de Alianza Lima como local

Si bien el antes director técnico de Sevilla y AEK de Atenas mencionó que su equipo mereció el triunfo, también le brindó algo de valía al punto rescatado, ya que resaltó la fortaleza que tiene Alianza Lima actuando en Matute y recordó que el vigente campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, tampoco pudo imponerse en el mencionado recinto deportivo.

“Mi equipo ha dado la cara, en este estadio, quiero recordar que no pudo ganar Fluminense, no es fácil en este estadio”, aseveró.

El próximo oponente del ‘ciclón de barrio obrero’ en el certamen Conmebol será precisamente el ‘Flu’, el jueves 16 de mayo en el estadio Maracaná. El cotejo por la quinta jornada iniciará a las 17:00 horas de Perú, 18:00 en Paraguay.

“A nosotros ahora nos toca ir donde el más difícil del grupo. (...) Vamos con toda la ilusión del mundo para hacer el mejor partido posible”, finalizó.

El ‘más popular’ marcha segundo del Grupo A con cinco puntos, a la espera de lo que ocurra este jueves 9 entre el ‘tricolor’ y Colo Colo en Chile. Un triunfo del ‘cacique’ los podría dejar fuera de la zona de clasificación a octavos de final. En tanto, el representante incaico marcha colero con tres unidades.