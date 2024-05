Milagros Cámere, dos veces olímpica con la selección peruana de vóley, falleció a los 51 años

Milagros Cámere aparece en el medio de la fotografía. Crédito: Difusión

El vóley peruano está de luto. Según informó la Federación Peruana de Vóley (FPV), a través de sus redes sociales oficiales, la recordada representante nacional Milagros Cámere falleció este domingo 5 de mayo a los 51 años de edad.

El ente presidido por Gino Vegas no dio detalles ni razones del deceso de la exseleccionada de la ‘bicolor’, pero se conoce que Milagros venía luchando contra una dura enfermedad desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente, le tocó partir, generando la tristeza de los seguidores de este deporte.

“La Federación Peruana de Vóleibol se aúna a las muestras de dolor y expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento de nuestra deportista: Milagros Cámere Puga (Q.E.P.D). Ex voleibolista, integrante de las selecciones nacionales de vóleibol. Que el Divino Hacedor reconforte a sus familiares en estos momentos de profundo dolor”, publicó la FPV.

Milagros Cámere representó dos veces al Perú en los Juegos Olímpicos. Ella fue parte del equipo que compitió en Atlanta 1996 y en Sydney 2000, ubicándose en el decimoprimer lugar en ambas ocasiones. Además, fue campeona sudamericana en 1993 y disputó el Campeonato Mundial FIVB en Brasil 1994, así como también en Japón 1998.

“Milagros fue una jugadora que se inició muy joven, desde niña, y ya estuvo convocada a las selecciones nacionales desde las primeras categorías, representando a Perú. Partió después en varios mundiales a nivel juveniles y mayores, en Juegos Olímpicos y en Campeonatos Mundiales. Y de su generación, lamentablemente, es la primera que parte a la gloria del Señor”, expresó Gino Vegas en declaraciones a RPP.

El pésame de sus compañeras

La noticia del fallecimiento de Milagros Cámere ha generado diversas repercusiones. Sus compañeras y figuras del vóley peruano, lamentaron su partida a través de redes sociales. Natalia Málaga fue una de las que se pronunció al enterarse de este suceso.

“Querida ‘Mila’ , fuiste una gran amiga y compañera de equipo. Compartimos muchos momentos lindos de amistad y deportivos, fuiste una increíble persona eras la ‘zurda de plata’ y una lorita muy divertida. Con mucha pena me despido de ti. Vuela alto amiga , un beso al cielo. Estarás presente siempre”, escribió Natalia en su cuenta oficial de Facebook.

De la misma manera, la exvoleibolista Carmen García ‑una de sus amigas más cercanas‑ le dedicó un sentido mensaje con unas fotos de antaño que subió en su perfil de Instagram. “Así te quiero recordar siempre, fuimos muy amigas desde que estábamos en Latino y en la selección juvenil. Compartimos muchas cosas, salíamos con nuestras respectivas parejas y lo disfrutábamos mucho”, escribió.

“Nunca me olvidaré esos momentos, no voy a borrar lo último que me escribiste hace tres semanas: “Te quiero mucho gatita”. Y yo a ti mi ‘Zurda’, vuela alto y seguro que ya nos encontraremos ahí donde tú estás. Un beso al cielo mi Milagros Cámere”, añade.

La última generación olímpica

Con Milagros Cámere, Perú tuvo a su última generación olímpica. Fue Sídney 2000 la última vez que la ‘bicolor’ marcó participación en este magno evento. Desde entonces se ha vivido una sequía que hasta hoy no tiene cese. Todo lo contrario: se vive una crisis sin solución a la vista.

De hecho, en el último Sudamericano que disputó la selección adulta se terminó de tocar fondo. Por primera vez, la ‘bicolor’ se quedó en el último lugar de dicho campeonato, al perder contra nada menos que Chile, un rival que nunca antes había salido victorioso frente a la escuadra nacional.