Fabián Bustos lamentó la caída de Universitario a manos de Botafogo: “Queríamos hacer un partido inteligente”

Fabián Bustos está afectado. La goleada que Botafogo le endosó a Universitario de Deportes (3-0) ha calado hondo en él y sobre todo en el grupo, que ha dicho adiós a un largo invicto de 25 duelos comprendidos desde el 16 de agosto del 2023 hasta el 24 de abril del 2024.

Instalado en la zona de prensa del estadio Nilton Santos, en Rio de Janeiro, el entrenador de la ‘U’ se mostró muy apesadumbrado por la manera en cómo sus dirigidos afrontaron el tercer desafío en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Eso sí, el DT argentino aclaró que “en el primer tiempo ellos tuvieron la posesión, nosotros algunas aproximaciones, no tuvimos sobresaltos en el primer tiempo, no nos crearon claras claras, no recuerdo ninguna”.

“No estábamos finos, la cancha estaba muy complicada, no es excusa pero es muy difícil porque es muy rápida, es sintética y es otro fútbol jugar en canchas como estas pero no es una excusa”, dijo.

Al momento de abordar el contexto del complemento, Bustos reconoció que “en el segundo tiempo arrancamos muy mal, estuvimos 10 minutos muy mal, raro en nosotros, desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de ellos y se hizo cuesta arriba”.

También precisó cuál era el plan que tenían en mente, pero que no pudieron ejecutar por fallos puntuales: “Queríamos hacer un partido inteligente para tratar de llevarnos el triunfo o un empate, tuvimos errores que no veníamos teniendo y nos costó pero hay que darle vuelta a la página. Seguir peleando el torneo y en Copa hemos jugado 2 partidos afuera, estamos expectantes y vamos a pelear hasta el final”.

Pérez Guedes tira de optimismo

Uno de los futbolistas de Universitario de Deportes que se animó a brindar declaraciones en zona mixta fue Martín Pérez Guedes, quien analizó brevemente lo ocurrido en Brasil. “Más allá del sintético que es una cancha difícil, creo que en el primer tiempo fue parejo en el sentido que tuvieron la posesión, pero sin generarnos mucho peligro. En el segundo tiempo los primeros minutos fueron raros”, expresó.

“Cuando suceden estos tipos de errores, estos equipos no te perdonan y hoy las pagamos”, añadió no sin antes invitar a los hinchas ‘cremas’ a que den vuelta a la página y confíen en lo que se avecina en la Libertadores: “Creo que el equipo siguió hasta el final. Esto es largo. Nos quedan ahora dos partidos en casa donde el equipo deberá seguir trabajando para mejorar y saber que podemos seguir compitiendo”.

El calendario de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024

Fecha 4

Universitario de Deportes vs. Junior de Barranquilla

Fecha: 7 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Monumental

Canal: ESPN, STAR+, belN Sports, Pluto TV

Fecha 5

Universitario de Deportes vs. Botafogo

Fecha: 16 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Monumental

Canal: ESPN, STAR+, belN Sports

Fecha 6

Liga de Quito vs. Universitario de Deportes

Fecha: 28 de mayo

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Canal: ESPN, STAR+, belN Sports, Pluto TV