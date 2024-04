Reimond Manco reveló que su hija le pidió que juegue por Universitario y confesó su respuesta ante una oferta ‘crema’

Reimond Manco se refirió a la posibilidad de jugar en Universitario de Deportes en el futuro.

Reimond Manco lleva varios meses sin competir profesionalmente. Su último club fue Ecosem de Pasco en la Copa Perú. A partir de ahí, se dedicó a otras actividades como disputar la Kings League o participar del podcast ‘Cojo y Manco’. No obstante, siempre dejó en claro que no está retirado del fútbol y tiene la meta de volver a la máxima exigencia.

El ‘Rei’ reveló que ya inició una pretemporada y un plan alimenticio con un nutricionista para volver a su óptima condición física, y mostró su confianza en que, si muestra un gran nivel, podría hasta tener la oportunidad de ser convocado a la selección peruana y ser contratado por un equipo grande.

“Yo sé que si vuelvo, le voy a meter el 120% y conociendo a Fossati, si me ve bien... Lo más hermoso que tiene el fútbol, es que puedes dejar de jugar un año y medio como yo. Ha pasado, si juegas un Torneo Clausura y la rompes, ¿qué es lo más probable? Que te llamen de un equipo. El fútbol es impredecible, hay jugadores que todo el año se la han pasado en la banca y en los últimos seis partidos la han partido en 20 y llegan a Alianza, la ‘U’ o Cristal. Voy a hacer todo lo posible para que eso pase”, señaló.

Reimond Manco defendió la camiseta de Ecosem de Pasco en la Copa Perú 2023

El ‘Jotita’ reveló que muchos de los mensajes positivos que recibe en redes sociales son procedentes de hinchas de Universitario de Deportes, quienes incluso lo piden para su equipo, recalcando que les falta un diez:

“Me he quedado sorprendido, no lo quería decir, pero de 100 comentarios que he recibido, 90 son gente que me pide en la ‘U’. Me sorprende que sea así y lo agradezco. No esperaba tanta consideración de parte de la hinchada de la ‘U’”.

Además, confesó que su hija mayor es aficionada del cuadro ‘crema’ y tiene como anhelo ver a su padre vestir esa camiseta:

“Voy a contar un secreto, y esto va a quedar grabado. Mi hija, la segunda, es hincha de la ‘U’ y se vuelve loca por que juegue por la ‘U’. Yo ya le expliqué que no depende de mí, le dije que tendría que estar en la situación, pero su sueño es verme en la ‘U’, que irónica es la vida”.

¿Reimond Manco jugaría en Universitario?

Ante estos comentarios, Horacio Zimmerman le consultó a Reimond Manco si aceptaría una oferta de Universitario, si en caso le haga una oferta. El futbolista reafirmó su hinchaje por Alianza Lima, pero dejó entrever que no desaprovecharía la oportunidad, debido a que ahora prioriza lo profesional:

“Si hay algo en mis 17 años de carrera que me pasó factura es no pensar como profesional. Hoy por hoy, si quiero volver a un nivel para la Liga 1, no puedo ver colores de camisetas. Dime qué jugador, que ha estado un año de para, tiene seis meses buenos y lo llaman de la ‘U’, lo va a negar. No puedo ser hipócrita, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza, pero antes tengo que ser profesional. Tevez jugaba en Manchester United y se fue al CIty, Figo jugaba en Barcelona y se fue al Real Madrid, y no porque le gusta más uno, sino porque son profesionales. Tendría que estar en el momento, pero si ocurriera, mi decisión sería netamente profesional”.

Reimond Manco en un partido en su segunda etapa en Alianza Lima. (ANDINA)

“¿Por qué no dar oportunidad a un peruano?”

Además. Manco se quejó de que los clubes den oportunidades a foráneos que están próximos a terminar su carrera y no a un peruano que también tuvo un pasado exitoso y con algunos años menos como él.

“¿Por qué podemos aceptar a jugadores extranjeros de 36, 37 o 38 años a terminar su carrera acá, y no podemos aceptar a alguien que empezó de manera brillante, que jugó un mundial con la selección, que fue el mejor jugador de Sudamérica y que evidentemente quiere hacer las cosas bien y es peruano? Y no tengo 37, tengo 33, sé que si me preparo bien, no se si puedo jugar uno, dos, tres o cuatro años, lo que el cuerpo me de, pero eso lo haré al 120% y eso no hay discusión. Estoy metido, mentalizado, la vida no me ha tratado muy bien, hasta ahora me pone pruebas duras, pero se que he sido y soy capaz de superarlas. Es un reto lindo para mí, porque no quiero ser injusto con el fútbol que tanto me dio, dejarlo y decir no quiero. Yo tengo la idea de yo dejar el fútbol, y que este no me deje”.