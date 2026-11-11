Yaco Eskenazi y Loco Wagner quedaron atrapados dos horas y media en un ascensor de Barranco

Loco Wagner relata el encierro con Yaco Eskenazi en un ascensor: “He llorado, me he abrazado con Yaco”

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Yaco Eskenazi y Christian ‘Loco’ Wagner quedaron atrapados cerca de dos horas y media en un ascensor de un edificio de Barranco, una situación que los llevó a pedir ayuda a los bomberos durante la noche del martes. Ambos habían llegado al lugar para una reunión de trabajo, pero una falla en el elevador alteró sus planes y los obligó a permanecer encerrados hasta que fueron rescatados.

El incidente ocurrió en un departamento ubicado en ese distrito limeño. Según el relato compartido por los conductores, el encierro comenzó cuando ingresaron al ascensor y el sistema dejó de funcionar. Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios.

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Loco Wagner describió el episodio como una experiencia difícil y explicó que, junto con Eskenazi, recurrieron al humor para afrontar la espera. El comunicador indicó que ambos atravesaron momentos de angustia, aunque trataron de mantener la calma mientras aguardaban el rescate.

“No es broma lo que nos ocurrió. Por el contrario, quedarse encerrado en un ascensor es algo que no le deseo a nadie”, manifestó Wagner al referirse al incidente.

Loco Wagner relató las horas de encierro junto a Yaco Eskenazi

La dupla permaneció dentro del ascensor durante aproximadamente dos horas y media. Durante ese tiempo, ambos intentaron distraerse con bromas y conversaciones para evitar que la tensión aumentara.

“He llorado, me he abrazado con Yaco y hemos hecho estupideces porque nunca pensamos pasar por una situación tan terrible”, señaló Loco Wagner. .

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De acuerdo con su versión, el encierro los llevó a vivir situaciones inesperadas. Wagner contó que, en medio de la espera, incluso tuvieron que desvestirse para soportar el momento y mantenerse ocupados. El comunicador sostuvo que recurrieron a distintas ocurrencias para no caer en pánico.

Todo este suceso fue grabado por su manager, quien también quedó encerrado junto a ellos. Los mejores momentos fueron subidos a sus redes sociales.

La dupla vivió una emergencia en un edificio de Barranco. Tuvieron que esperar cerca de dos horas y media para ser rescatados.

“Lo que no se imaginan, lo hemos hecho”, añadió. La emergencia concluyó con la llegada de los bomberos, quienes lograron liberarlos. El episodio quedó como una anécdota que ambos planean compartir con su público.

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El incidente será parte de su próximo espectáculo

Yaco Eskenazi y Loco Wagner preparan un espectáculo conjunto titulado “Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños”, programado para el viernes 18 de diciembre en el Duomo de Costa 21. La fecha corresponde a una celebración por su primer año de trabajo como dupla en formatos de entretenimiento y humor.

El accidente en el ascensor será incorporado a la propuesta escénica. Los conductores prevén relatar lo que ocurrió en Barranco y mostrar parte de las situaciones que vivieron durante el encierro, a través de un video grabado de manera espontánea. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

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Yaco Eskenazi y el Loco Wagner anuncian show por su primer aniversario.

La presentación también incluirá historias que no habían compartido en sus espacios habituales, además de invitados y momentos de interacción con los asistentes. Eskenazi y Wagner han desarrollado una dinámica basada en conversaciones, bromas y experiencias personales, elementos que trasladarán al escenario.

La experiencia en el ascensor, que comenzó como una reunión laboral, se convirtió en uno de los episodios más inesperados que han enfrentado desde que iniciaron este proyecto. El hecho ocurrió a pocas semanas del espectáculo con el que celebrarán su primer aniversario de trabajo conjunto.

Yaco Eskenazi y Christian “Loco” Wagner han consolidado una amistad que trasladaron a su pódcast. En ese espacio comparten bromas, anécdotas y situaciones cotidianas con el estilo que los caracteriza. La dupla también recibe a artistas invitados y promueve la participación del público, elementos que se han convertido en parte central de su propuesta de entretenimiento.

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Christian Wagner y Yaco Eskenazi contarán su experiencia en su próximo show por su primer aniversario.