Visita del papa León XIV: así atenderán las oficinas de Reniec en Lima y regiones

Los ciudadanos deberán revisar el cronograma de cada establecimiento antes de acudir para evitar inconvenientes durante las jornadas especiales - Créditos: Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó sobre los horarios de atención que tendrán sus oficinas en distintas regiones del Perú durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre. La institución dio a conocer qué establecimientos recibirán al público este miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, así como las jornadas especiales que aplicarán algunas dependencias debido a las actividades previstas por la llegada del sumo pontífice.

A través de un comunicado, la entidad detalló que determinadas sedes de Lima contarán con jornadas ampliadas de hasta 12 horas, mientras que otras mantendrán un horario regular. Esta disposición permitirá que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de identificación y registro civil durante los días en que se desarrollarán las actividades religiosas.

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De acuerdo con la programación difundida en este LINK, algunos establecimientos atenderán desde las 7.45 a. m. hasta las 7.45 p. m. Por otro lado, un segundo grupo de locales abrirá sus puertas desde las 8.45 a. m. hasta las 4.45 p. m. Los usuarios deberán verificar previamente cuál es el horario correspondiente a la dependencia a la que desean acudir para evitar inconvenientes.

¿Qué oficinas de Reniec atenderán durante la visita del papa León XIV?

La programación también comprende establecimientos ubicados fuera de Lima. En ese sentido, Reniec comunicó que varios centros de atención de Piura, La Libertad y Cajamarca recibirán al público el viernes 13 de noviembre, en una jornada que permitirá continuar con las gestiones documentarias y registrales.

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Estas dependencias funcionarán desde las 8.45 a. m. hasta las 4.45 p. m., según el cronograma establecido por la institución. Sin embargo, existe una disposición particular para Lambayeque, región en la que el funcionamiento de las oficinas tendrá una variación debido a las medidas laborales adoptadas por el Gobierno.

Según el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, que declara días no laborables compensables con motivo de la visita del papa León XIV al territorio nacional, las sedes de Reniec en Lambayeque atenderán el viernes 13 de noviembre únicamente hasta la 1 p. m.

Los ciudadanos deberán revisar el cronograma de cada establecimiento antes de acudir para evitar inconvenientes durante las jornadas especiales - Créditos: Andina.

¿Qué trámites virtuales ofrece Reniec?

Además de sus servicios presenciales, Reniec cuenta con una plataforma digital que permite realizar diferentes procedimientos sin necesidad de trasladarse hasta una agencia. Esta alternativa facilita el acceso a los servicios de identificación y registro civil, especialmente durante jornadas en las que existen modificaciones en la atención al público.

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Entre las gestiones que pueden efectuarse mediante internet figuran las siguientes:

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico.

Duplicado de DNI electrónico.

Renovación por caducidad del DNI electrónico.

Consulta del estado del trámite de DNI.

Rectificación de domicilio vía web.

Rectificación del estado civil de soltero a casado.

Solicitud de copias certificadas de actas o partidas, entre otros procedimientos.

Los ciudadanos pueden conocer los requisitos, condiciones y pasos para acceder a cada servicio mediante este ENLACE. De esta manera, quienes necesiten actualizar sus datos personales u obtener determinados documentos podrán evaluar si su solicitud puede resolverse de manera remota.

Algunas sedes de Lima atenderán hasta 12 horas, desde las 7.45 a. m. hasta las 7.45 p. m., mientras que otras mantendrán su jornada habitual - Créditos: Andina.

Historia de identificación: papa León XIV tiene DNI peruano

La relación entre el pontífice y Reniec tiene un antecedente particular. Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015 y realizó el trámite de su primer documento nacional de identidad (DNI) azul.

Posteriormente, en 2016, acudió a una oficina registral de la institución en Chiclayo para gestionar su DNI electrónico. En ese entonces, su labor pastoral en el norte peruano lo había vinculado estrechamente con la población de Lambayeque, donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

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Años después, Prevost fue nombrado cardenal y, el 8 de mayo de 2025, resultó elegido como nuevo papa de la Iglesia católica, convirtiéndose en el sucesor de Francisco. Tras su designación, también realizó una actualización de sus documentos peruanos.

El 30 de mayo de 2025 tramitó en el Vaticano su DNI electrónico 3.0. Ahora, durante su visita al Perú, Reniec coordina la entrega de esta identificación actualizada al líder religioso. Se espera que León XIV reciba su documento peruano durante su estadía en el país.