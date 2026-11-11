¿Un acta retenida puede frenar la liquidación de una empresa? Plantean digitalizar una etapa clave de las juntas de acreedores

La falta de disponibilidad del libro físico retrasa la toma de control de los bienes de la empresa por parte del liquidador.

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Una junta de acreedores puede aprobar el nombramiento de un liquidador, pero ese acuerdo puede quedar sin efecto práctico durante días o semanas si el libro físico de actas no está disponible o si su presidente no firma el documento.

Sin el acta formalizada, el liquidador enfrenta obstáculos para inscribir sus facultades ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y asumir el control de los activos de la empresa.

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El libro físico puede retrasar la inscripción del liquidador

Para atender ese problema, el abogado y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial Richard Almerco Soto propone modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal.

La iniciativa plantea reemplazar el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, que estaría vinculado al expediente concursal y bajo custodia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La iniciativa contempla que Indecopi emita copias certificadas electrónicas con código de verificación para trámites ante Sunarp.

El sistema contemplaría la suscripción de actas con firma digital, sello de tiempo y un registro de accesos. La propuesta busca que los acuerdos aprobados por los acreedores puedan formalizarse y utilizarse con rapidez, sobre todo en los procedimientos de liquidación, donde el retraso en la inscripción de poderes puede afectar la preservación y venta de los bienes de la compañía.

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La demora en la toma de control de los activos puede reducir los recursos disponibles para pagar obligaciones con trabajadores, proveedores, entidades financieras y el Estado. La falta de un acta certificada retrasa la actuación del liquidador y puede exponer el patrimonio de la empresa al deterioro o a una pérdida de valor.

Si el presidente no firma, un acreedor podría formalizar el acuerdo

La propuesta establece un mecanismo para las juntas de acreedores que se desarrollen sin la participación de un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales. En esos casos, el presidente de la junta tendría un plazo de 10 días hábiles para suscribir el acta.

Si ese período vence sin que se firme el documento, un acreedor reconocido, el administrador designado o el liquidador nombrado podrían requerir al presidente que cumpla con esa obligación en un plazo adicional de tres días hábiles.

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El abogado Richard Almerco Soto propone sustituir el libro físico de actas por un Libro Digital en las juntas de acreedores.

Si el incumplimiento continúa, la persona que efectuó el requerimiento podría elaborar y firmar digitalmente el acta. Para ello, debería adjuntar la grabación de la sesión u otros medios que acrediten los acuerdos adoptados por la junta.

La Comisión de Procedimientos Concursales verificaría la agenda tratada, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el documento al libro digital. Los acreedores conservarían la posibilidad de formular observaciones y de impugnar los acuerdos cuando consideren que corresponde.

Las copias digitales permitirían inscribir poderes ante Sunarp

La iniciativa también plantea que el Indecopi expida una copia certificada electrónica de las actas, con un código de verificación. Ese documento podría utilizarse como título para inscribir en la Sunarp las facultades del administrador o del liquidador.

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Almerco propone, además, conectar los sistemas del Indecopi y la Sunarp para que la presentación de esos documentos se realice por vía electrónica. El objetivo es evitar que la formalización de los acuerdos dependa del traslado físico de libros, actas o copias certificadas.

La propuesta plantea modificar la Ley General del Sistema Concursal para colocar el registro digital bajo custodia de Indecopi.

Para los procedimientos concursales que ya están en trámite, el planteamiento contempla la digitalización de los libros de actas existentes. Si el libro físico fue retenido, se extravió o no puede recuperarse, las actas posteriores podrían registrarse directamente en el sistema digital.

De aprobarse una modificación de ese tipo, los acreedores contarían con una alternativa para formalizar sus decisiones sin esperar la entrega del libro físico, especialmente cuando la empresa requiere que el liquidador asuma funciones para proteger y disponer de sus activos.

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