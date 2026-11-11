Perú

¿Un acta retenida puede frenar la liquidación de una empresa? Plantean digitalizar una etapa clave de las juntas de acreedores

Indecopi custodiaría un libro digital de actas para que las juntas de acreedores formalicen acuerdos y los liquidadores inscriban sus facultades sin depender de documentos físicos retenidos

oficinas - empresas
La falta de disponibilidad del libro físico retrasa la toma de control de los bienes de la empresa por parte del liquidador.
Guardar

Una junta de acreedores puede aprobar el nombramiento de un liquidador, pero ese acuerdo puede quedar sin efecto práctico durante días o semanas si el libro físico de actas no está disponible o si su presidente no firma el documento.

Sin el acta formalizada, el liquidador enfrenta obstáculos para inscribir sus facultades ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y asumir el control de los activos de la empresa.

PUBLICIDAD

El libro físico puede retrasar la inscripción del liquidador

Para atender ese problema, el abogado y especialista en derecho concursal y reestructuración patrimonial Richard Almerco Soto propone modificar los artículos 54.4 y 55 de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal.

La iniciativa plantea reemplazar el libro físico por un Libro Digital de Actas de Junta de Acreedores, que estaría vinculado al expediente concursal y bajo custodia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La iniciativa contempla que Indecopi emita copias certificadas electrónicas con código de verificación para trámites ante Sunarp.
La iniciativa contempla que Indecopi emita copias certificadas electrónicas con código de verificación para trámites ante Sunarp.

El sistema contemplaría la suscripción de actas con firma digital, sello de tiempo y un registro de accesos. La propuesta busca que los acuerdos aprobados por los acreedores puedan formalizarse y utilizarse con rapidez, sobre todo en los procedimientos de liquidación, donde el retraso en la inscripción de poderes puede afectar la preservación y venta de los bienes de la compañía.

PUBLICIDAD

La demora en la toma de control de los activos puede reducir los recursos disponibles para pagar obligaciones con trabajadores, proveedores, entidades financieras y el Estado. La falta de un acta certificada retrasa la actuación del liquidador y puede exponer el patrimonio de la empresa al deterioro o a una pérdida de valor.

Si el presidente no firma, un acreedor podría formalizar el acuerdo

La propuesta establece un mecanismo para las juntas de acreedores que se desarrollen sin la participación de un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales. En esos casos, el presidente de la junta tendría un plazo de 10 días hábiles para suscribir el acta.

Si ese período vence sin que se firme el documento, un acreedor reconocido, el administrador designado o el liquidador nombrado podrían requerir al presidente que cumpla con esa obligación en un plazo adicional de tres días hábiles.

juez - tribunal - martillo
El abogado Richard Almerco Soto propone sustituir el libro físico de actas por un Libro Digital en las juntas de acreedores.

Si el incumplimiento continúa, la persona que efectuó el requerimiento podría elaborar y firmar digitalmente el acta. Para ello, debería adjuntar la grabación de la sesión u otros medios que acrediten los acuerdos adoptados por la junta.

La Comisión de Procedimientos Concursales verificaría la agenda tratada, el quórum y las mayorías exigidas antes de incorporar el documento al libro digital. Los acreedores conservarían la posibilidad de formular observaciones y de impugnar los acuerdos cuando consideren que corresponde.

Las copias digitales permitirían inscribir poderes ante Sunarp

La iniciativa también plantea que el Indecopi expida una copia certificada electrónica de las actas, con un código de verificación. Ese documento podría utilizarse como título para inscribir en la Sunarp las facultades del administrador o del liquidador.

Almerco propone, además, conectar los sistemas del Indecopi y la Sunarp para que la presentación de esos documentos se realice por vía electrónica. El objetivo es evitar que la formalización de los acuerdos dependa del traslado físico de libros, actas o copias certificadas.

concurso de acreedores
La propuesta plantea modificar la Ley General del Sistema Concursal para colocar el registro digital bajo custodia de Indecopi.

Para los procedimientos concursales que ya están en trámite, el planteamiento contempla la digitalización de los libros de actas existentes. Si el libro físico fue retenido, se extravió o no puede recuperarse, las actas posteriores podrían registrarse directamente en el sistema digital.

De aprobarse una modificación de ese tipo, los acreedores contarían con una alternativa para formalizar sus decisiones sin esperar la entrega del libro físico, especialmente cuando la empresa requiere que el liquidador asuma funciones para proteger y disponer de sus activos.

Temas Relacionados

Indecopilegalempresasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Credicorp mantiene en 3% su pronóstico para la economía peruana en 2027, pero eleva a S/500 millones sus provisiones por El Niño

El grupo registró una utilidad neta atribuible de S/ 1.929,4 millones entre julio y septiembre de 2026. La billetera digital Yape alcanzó 17 millones de usuarios activos mensuales y una cartera crediticia de S/ 2.300 millones

Credicorp mantiene en 3% su pronóstico para la economía peruana en 2027, pero eleva a S/500 millones sus provisiones por El Niño

MTPE busca prohibir el teletrabajo total en el sector público: en qué casos y qué puestos serían alcanzados

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca prohibir el teletrabajo al 100% para directivos, personal de confianza y puestos administrativos clave del Estado

MTPE busca prohibir el teletrabajo total en el sector público: en qué casos y qué puestos serían alcanzados

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

El defensa alemán-peruano habló de lo que sería su primera aparición con la ‘bicolor’ en territorio nacional ante Bolivia, de su integración al plantel y la conversación con el DT brasileño

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizará este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

Fenómeno El Niño: estudiantes peruanos crean recubrimiento natural que conserva los limones hasta cinco días más y reduce las pérdidas agrícolas

SpiruCoat es un recubrimiento ecológico que busca proteger los limones del deterioro provocado por las altas temperaturas y las dificultades de transporte asociadas al fenómeno El Niño. La innovación podría prolongar su vida útil hasta cinco días adicionales

Fenómeno El Niño: estudiantes peruanos crean recubrimiento natural que conserva los limones hasta cinco días más y reduce las pérdidas agrícolas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide al JNE revocar fallo que frena su reelección encubierta o aplicarlo recién en la próxima elección

Rafael López Aliaga pide al JNE revocar fallo que frena su reelección encubierta o aplicarlo recién en la próxima elección

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

Lista de recortes presupuestales al Congreso que propone el Senado y que la Cámara de Diputados no quiso debatir

Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

ENTRETENIMIENTO

Susana Baca ensayó hasta la madrugada para cantar ante el papa León XIV

Susana Baca ensayó hasta la madrugada para cantar ante el papa León XIV

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Mackeily Luján y Dimas Ysla se reencontraron públicamente y rompieron en llanto tras ruptura

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

¿Cómo está Laura Bozzo?: Conductora peruana sigue internada y conectada a un respirador

DEPORTES

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Fabio Gruber reveló charla con Mano Menezes para trascender en la selección peruana: “Es parte de la responsabilidad”

Cecilia Tait respalda la continuidad de Antonio Rizola en Perú: “Las personas que lo cuestionan saquen una varita mágica”

Natalia Málaga y Carlos Aparicio revelan malas conductas de Rosa Valiente: “Hacía doble función en Alianza y Vallejo. Qué pena cómo se perdió”

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Mauro Cantoro afirmó que Franco Navarro no debió ser sancionado por querer agredir a Horacio Melgarejo: “Saltó a defender su casa”