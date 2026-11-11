Perú

Thiago, el niño arequipeño que forma parte de la estadística: seis de cada 10 infantes deben viajan a Lima para tratarse

La concentración de oncólogos pediatras en la capital obliga a miles de familias a asumir viajes y gastos que pueden superar los S/ 4.700 en menos de un mes

Un niño y una mujer se miran de pie junto a una pared amarilla con un mural pintado y plantas bajas
Una mujer acompaña a un niño en Lima durante el periodo de tratamiento oncológico y estancia médica.
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Para cientos de familias peruanas, el diagnóstico de cáncer en un hijo obliga a dejar su ciudad, el trabajo y la rutina para instalarse temporalmente en Lima. Datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) indican que seis de cada 10 menores con cáncer atendidos en la capital provienen del interior del país, una situación vinculada con la concentración de especialistas y servicios médicos de alta complejidad.

La distancia tiene un impacto económico que puede poner en riesgo la continuidad de los tratamientos. Según información de Casa Ronald McDonald Perú, una familia requiere entre S/ 193 y S/ 213 diarios para cubrir alojamiento y alimentación en Lima. En una estancia promedio de 22 días, el gasto puede situarse entre S/ 4.200 y S/ 4.700, una cifra que supera ampliamente los ingresos mensuales de buena parte de los hogares que llegan desde provincias.

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Más del 50% de estas familias percibe menos de S/ 1.200 al mes, de acuerdo con la organización. El traslado a la capital, por tanto, supone una carga que va más allá de los pasajes o las consultas médicas: padres y cuidadores deben buscar dónde dormir, cómo alimentarse y de qué manera sostener su permanencia cerca del hospital mientras el menor recibe quimioterapia, cirugías u otros procedimientos.

Una mujer y un niño permanecen de pie sobre césped artificial frente a un trampolín cubierto y una pared de ladrillo amarillo
Yolanda acompaña a su hijo Thiago junto a un área de juegos en Lima mientras el menor continúa su tratamiento oncológico.

Lima concentra 25 de los 27 oncólogos pediatras registrados en Perú

La escasez de atención especializada fuera de la capital explica gran parte de estos desplazamientos. De los 27 oncólogos pediatras inscritos en el Colegio Médico del Perú, 25 trabajan en Lima. Las familias de regiones como Arequipa, Cusco, Piura, Loreto o Puno pueden enfrentar largas distancias antes de acceder a un diagnóstico o a una terapia especializada para sus hijos.

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Ese centralismo también condiciona los tiempos del tratamiento. Las enfermedades oncológicas infantiles requieren controles frecuentes, ciclos de medicación y hospitalizaciones que pueden prolongarse durante meses. Volver a la ciudad de origen entre cada cita no siempre es posible, tanto por el costo del viaje como por el estado de salud de los pacientes, que en ocasiones necesitan permanecer cerca de los centros asistenciales.

La historia de Thiago, un niño de cuatro años que llegó desde Arequipa junto a su madre, Yolanda, refleja esa realidad. El menor lleva más de un año bajo tratamiento oncológico en Lima. Para ambos, disponer de un alojamiento próximo al hospital ha permitido mantener el proceso médico sin que el costo diario de hospedaje se convierta en una barrera adicional para su familia.

Una mujer y un niño de espaldas caminan con maletas hacia la entrada de un edificio médico, cerca de un autobús estacionado.
Una madre y su hijo caminan con su equipaje hacia el ingreso de un centro médico pediátrico en Lima para continuar un tratamiento de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospedaje cercano al hospital reduce el abandono de los tratamientos

La falta de recursos es una de las razones que puede interrumpir la atención de niños y adolescentes con cáncer. El Ministerio de Salud (Minsa) estima que el abandono de tratamientos oncológicos infantiles alcanza el 8,5% a nivel nacional. En los programas de Casa Ronald McDonald, ese indicador se reduce al 3,92%, según los datos difundidos por la institución.

La organización administra tres hogares temporales en Lima: uno en Jesús María, otro en Surco y una tercera sede dentro del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Además, cuenta con una Sala Familiar en ese establecimiento y una Sala de Uso Diurno en Jesús María. Estos espacios ofrecen habitaciones, alimentación y artículos de primera necesidad para menores y acompañantes que deben permanecer lejos de sus hogares.

Desde 2014, la institución ha recibido a más de 27.900 familias y ha brindado más de 334 mil noches de alojamiento. Casa Ronald McDonald calcula que sus programas generaron un ahorro de S/ 31 millones para poblaciones en situación de vulnerabilidad. La cifra representa costos que las familias no tuvieron que destinar a hoteles, alquileres temporales o alimentación durante las etapas de atención médica.

Mano que sostiene billetes sobre una mesa de madera con monedas, una libreta de notas de gastos, boletos, comida y una pulsera médica infantil.
Una persona organiza billetes y monedas junto a notas de gastos diarios en la Casa Ronald McDonald durante el tratamiento médico de un paciente pediátrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación de la sede de Surco busca atender a más de 500 familias al año

La entidad impulsa la ampliación de su hogar temporal ConJuntos, ubicado en Surco. El proyecto prevé que la sede pase de ocho a 28 habitaciones, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención a más de 500 familias por año. La obra busca responder a la demanda de hogares que llegan a Lima con niños y adolescentes bajo tratamiento por cáncer u otras enfermedades complejas.

“Cuando un niño enfrenta un tratamiento médico lejos de su ciudad de origen, lo que más necesita es tener a su familia al lado”, afirmó Jonathan Rossi, representante de Casa Ronald McDonald Perú. “Darles a los padres la tranquilidad de estar cerca permite que puedan enfocarse únicamente en acompañar a sus hijos”, añadió al referirse a la necesidad de ampliar la infraestructura.

Una mujer dobla ropa sobre una cama individual mientras un niño dibuja frente a una ventana con vista a un hospital.
Una mujer dobla ropa en una habitación de la Casa Ronald McDonald mientras un niño dibuja junto a la ventana frente a un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para financiar esa ampliación, la organización y McDonald’s realizarán el próximo 27 de noviembre una nueva edición de la jornada solidaria Gran Día. Lo recaudado por cada Big Mac vendida durante esa fecha se destinará al proyecto de la sede de Surco, que busca ofrecer alojamiento y servicios básicos a familias que, ante la falta de atención especializada en sus regiones, deben trasladarse a Lima para que sus hijos continúen sus tratamientos.

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