Perú

Sin techo y con el escudo papal: así luce la moto Torito que prepararon en Perú en honor a la llegada del papa León XIV

¿Se animará a subir? La particular iniciativa busca sumarse a las muestras de bienvenida por el regreso de Robert Prevost al país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Un vehículo menor de tres ruedas de color blanco, conocido como mototaxi o torito, es exhibido tras ser adaptado con características de papamóvil. La unidad presenta una cabina de pasajeros abierta, asideros metálicos y asientos acolchados en color blanco con un escudo de diseño pontificio bordado en hilo dorado en el respaldo posterior.

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La llegada del papa León XIV al Perú ha motivado distintas muestras de bienvenida en el país. Una de ellas llamó la atención en redes sociales: la marca Torito Bajaj presentó una mototaxi acondicionada completamente de blanco, con detalles alusivos al líder religioso y al Vaticano, como parte de un homenaje por su visita.

La empresa compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que muestra el vehículo y expresa su deseo de que pueda trasladar al líder de la Iglesia católica durante su permanencia en territorio peruano. La publicación también destaca el vínculo de Robert Prevost con el país, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

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Así luce la mototaxi Torito para el papa León XIV

El vehículo mantiene la estructura característica de una mototaxi Torito, pero luce una apariencia especialmente acondicionada para la ocasión. Tanto la carrocería como los asientos, tapizados en cuerina, son completamente blancos. También cuenta con un barandal plateado y no tiene techo, una característica que permitiría al papa saludar a la multitud durante un eventual recorrido en este vehículo.

Entre los detalles que destacan en su interior figura la inscripción “POPE LEON”, acompañada del escudo del Vaticano. El diseño busca identificar la unidad con la visita apostólica del pontífice y diferenciarla de los vehículos que habitualmente se utilizan para el transporte de pasajeros.

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Tres paneles con un mototaxi blanco estacionado y en marcha, junto a un hombre vestido de papa que saluda detrás de un atril
Un mototaxi blanco adaptado al estilo de un papamóvil acompaña la figura del papa León XIV en una composición sobre una visita pontificia. (TikTok)

En el video difundido por la marca se observa el acabado blanco de la unidad y los elementos decorativos incorporados para esta ocasión.

A través de su publicación en TikTok, la marca acompañó las imágenes del vehículo con un mensaje de bienvenida al pontífice. También expresó el orgullo de sumarse a las muestras de entusiasmo que ha generado su llegada.

El Papa León XIV llega al Perú y nuestro Torito se suma a esta gran bienvenida”, escribió la empresa. En el mensaje también hizo referencia a las distintas regiones del país y al vínculo del santo padre con el Perú.

La publicación concluye con una frase dirigida a Robert Prevost: “¡Bienvenido a casa!“.

¿En qué vehículo se trasladará oficialmente el papa León XIV durante su visita al Perú?

Aunque Torito Bajaj manifestó su deseo de que su unidad pueda trasladar al papa, la organización de la visita apostólica ya presentó los vehículos oficiales destinados a sus desplazamientos: dos papamóviles acondicionados sobre camionetas Chevrolet Colorado.

Estas unidades fueron adaptadas especialmente para que León XIV pueda saludar a los fieles durante sus recorridos. Cuentan con una estructura posterior acondicionada, una silla papal, pasamanos, escaleras retráctiles y una cabina transparente desmontable.

El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).
El papa León XIV recorre las calles del centro de la capital en el papa móvil mientras se dirige a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi, este domingo, en Madrid. (EFE/ Fernando Villar).

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, uno de los papamóviles estará destinado a los recorridos en Lima y Cusco, mientras que el segundo atenderá los desplazamientos en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa. Para determinados tramos en Cajamarca se utilizará un vehículo tipo carrito de golf.

En Lima, el pontífice abordará por primera vez el papamóvil frente a la Basílica María Auxiliadora, en la avenida Brasil, desde donde continuará su recorrido hacia Palacio de Gobierno.

¿A qué hora llegará el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV tiene previsto aterrizar en el Perú este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m., en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8, ubicada en la avenida Elmer Faucett. Su llegada marcará el inicio de una visita apostólica de seis días por distintas regiones del país.

Al cierre de esta nota, el pontífice ya se había despedido de Argentina y había abordado el avión que lo trasladará a Lima. Su salida desde el aeropuerto internacional de Ezeiza estaba programada para las 2:00 p. m. (hora argentina), mientras que la ceremonia de despedida se realizó media hora antes.

La llegada del papa también genera complicaciones en el tránsito del Callao, especialmente en los alrededores de la ruta que seguirá la comitiva oficial. Tras aterrizar, León XIV se trasladará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Frente a la Basílica María Auxiliadora, en Breña, cambiará al papamóvil para continuar hacia el Centro Histórico de Lima.

La recepción oficial está prevista en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, el papa llegará a Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida, programada para las 6:15 p. m., y se reunirá con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a las 6:45 p. m

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