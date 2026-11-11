Segunda vuelta regional 2026: Gobierno oficializa elecciones para el 6 de diciembre en 15 regiones

Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)

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El Gobierno oficializó la convocatoria a la segunda elección de las Elecciones Regionales 2026, que se realizará el próximo domingo 6 de diciembre en las circunscripciones donde ninguna fórmula de candidatos alcanzó el porcentaje mínimo de votos para ganar en primera vuelta.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 150-2026-PCM, publicado el 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La jornada permitirá elegir a los gobernadores y vicegobernadores regionales para el periodo 2027-2030.

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¿Por qué habrá segunda vuelta en 15 regiones?

La segunda elección se realizará porque ninguna de las fórmulas de candidatos a gobernador y vicegobernador alcanzó el 30 % de los votos válidos en las Elecciones Regionales y Municipales del pasado 4 de octubre.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales, una fórmula necesita obtener al menos ese porcentaje para ser proclamada ganadora en primera vuelta. Cuando ninguna lo consigue, las dos fórmulas con las mayores votaciones pasan a una segunda elección.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

El decreto supremo señala que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante el Oficio N.° 528-2026-P/JNE, comunicó que esta situación se presentó en 15 regiones y solicitó convocar la jornada para el 6 de diciembre.

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En esta segunda votación, será proclamada ganadora la fórmula que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

¿Quiénes participarán en la segunda elección regional?

En esta jornada participarán únicamente las dos fórmulas que obtuvieron las mayores votaciones en cada una de las 15 regiones donde se realizará la segunda vuelta.

Las regiones son:

Amazonas

Áncash

Arequipa

Cajamarca

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima Provincias

Loreto

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Cada fórmula está integrada por un candidato a gobernador y otro a vicegobernador. Por ello, los ciudadanos deberán elegir entre dos opciones para definir quiénes asumirán ambos cargos durante los próximos cuatro años.

La segunda elección no comprende los cargos municipales. Es decir, no se volverá a votar por alcaldes provinciales, alcaldes distritales ni regidores, cuyos resultados corresponden a la jornada del 4 de octubre.

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¿Habrá un nuevo sorteo de miembros de mesa para la segunda vuelta regional?

Los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre deberán cumplir la misma función en la segunda elección del 6 de diciembre. Por tanto, la ONPE no realizará un nuevo sorteo para esta jornada.

Así lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, que dispone que los miembros de mesa de la primera votación mantienen esa responsabilidad cuando se requiere una segunda elección.

Asimismo, quienes cumplan efectivamente esta función recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3 % de la UIT de 2026.

¿Qué pasará con los miembros de mesa en la segunda vuelta regional?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también emitió disposiciones para la segunda elección regional mediante la Resolución Jefatural N.° 000168-2026-JN/ONPE, publicada en El Peruano.

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Una de las medidas establece que seguirán vigentes las excusas al cargo de miembro de mesa y las justificaciones por inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio que fueron aprobadas durante las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

Esto significa que las personas que obtuvieron una respuesta favorable a sus solicitudes no tendrán que volver a presentar los mismos documentos para la segunda jornada electoral.

Asimismo, la ONPE estableció nuevos plazos para quienes necesiten tramitar estos procedimientos:

Excusa al cargo de miembro de mesa: se establece un plazo de cinco días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución de proclamación de resultados de la primera elección regional.

Justificación por inasistencia a la instalación de la mesa: podrá presentarse hasta antes de los cinco días naturales previos a la segunda elección regional.

La resolución busca contemplar situaciones que hayan surgido después de la primera jornada electoral y que impidan a los ciudadanos cumplir con sus funciones como miembros de mesa el próximo 6 de diciembre.

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