Perú

San Martín de Porres, el primer santo mulato de América: Conoce el poderoso motivo de la devoción del Papa León XIV

El papa Juan XXIII formalizó su canonización el 6 de mayo de 1962, siglos después de la muerte del dominico, ocurrida en la capital peruana durante 1639

San Juan Macías
Pintura de ambos beatos, San Juan Macías y San Martín de Porres. (www.surdoc.cl / Antonio Palacios)
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La festividad de San Martín de Porres se celebra cada 3 de noviembre, fecha que recuerda la muerte del religioso dominico en Lima en 1639. Su figura quedó asociada a la humildad, la asistencia a personas enfermas y necesitadas, y la vida cotidiana de los sectores populares de la ciudad virreinal. La tradición católica también difundió relatos sobre sus actos de caridad y episodios que reforzaron su imagen como un santo cercano a quienes enfrentaban dificultades.

Martín de Porres nació en Lima en 1579. Fue hijo de un padre español y de una madre panameña, una condición que marcó su infancia dentro de una sociedad atravesada por jerarquías raciales y sociales. Desde joven se vinculó con el convento de Santo Domingo, donde desarrolló tareas de servicio antes de ingresar a la orden dominica. Su vida religiosa transcurrió en un período en el que la capital del Virreinato del Perú concentraba instituciones eclesiásticas, hospitales y conventos.

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El santo es reconocido como el primer santo mulato de América. Su canonización tuvo lugar el 6 de mayo de 1962, cuando el papa Juan XXIII lo proclamó santo. La decisión formalizó un culto que ya se había extendido durante siglos en Perú y en otros países de América Latina, donde su imagen suele aparecer junto a una escoba, instrumento que representa las labores que asumió dentro del convento y su identificación con el servicio.

Un hombre y cinco jóvenes sentados en escalones de cemento al aire libre junto a una radiograbadora portátil situada frente a ellos
El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)

Por qué el papa León XIV mantiene una devoción por san Martín de Porres

La devoción del papa León XIV, Robert Francis Prevost, por san Martín de Porres tiene raíces familiares. El vínculo con el fraile dominico limeño estuvo presente desde generaciones anteriores: su hermano mayor recibió el nombre de Louis Martin como homenaje al llamado Santo de la Escoba. Desde niño, Prevost también conoció la historia del santo y tuvo contacto con expresiones de la cultura peruana a través de su familia.

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Esa cercanía se consolidó durante sus años de trabajo pastoral en Perú. Prevost vivió durante largos períodos en el país, obtuvo la nacionalidad peruana y fue obispo de Chiclayo. En esa diócesis dispuso la colocación de una imagen de san Martín de Porres en el altar de la catedral. Además, su designación episcopal ocurrió el 3 de noviembre, fecha en la que la Iglesia Católica celebra al santo peruano.

La identificación también responde a la dimensión espiritual de san Martín de Porres. Su figura representa la atención a los pobres, los enfermos y las personas marginadas, además de una vocación de servicio marcada por la humildad. Esos valores estuvieron presentes en el recorrido pastoral de León XIV en Perú y forman parte de la relación que mantiene con uno de los santos más reconocidos de América Latina.

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La escoba representa el trabajo cotidiano y la humildad de su vida religiosa

La escoba es uno de los símbolos más conocidos de San Martín de Porres. La iconografía religiosa lo muestra con ese objeto para recordar que realizó tareas consideradas menores dentro de la comunidad dominica. La tradición sostiene que el religioso entendía esos trabajos como una forma de disciplina y ayuda a los demás. La imagen se mantuvo en estampas, esculturas y procesiones, y pasó a ser una referencia de su mensaje de sencillez.

Además de sus labores conventuales, San Martín de Porres ejerció como barbero y boticario. Preparaba remedios a partir de plantas medicinales y atendía a personas enfermas o en situación de necesidad. Su vínculo con el cuidado de la salud forma parte central de los relatos sobre su vida, que lo presentan como alguien dispuesto a asistir sin distinciones a quienes llegaban en busca de ayuda al convento dominico.

A él se le atribuye la frase: “Yo te curo, Dios te sana”. La expresión resume la relación entre el auxilio material y la fe que aparece en las narraciones sobre su obra. Para quienes lo veneran, la frase expresa una idea de servicio en la que los conocimientos prácticos, el cuidado de los enfermos y la confianza religiosa formaban parte de una misma tarea. Su devoción conserva una presencia extendida entre trabajadores de la salud y familias que acuden a pedir por personas enfermas.

Dibujo del papa León XIV flanqueado por San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima con libros de registros y pergaminos.
Una ilustración reúne al papa León XIV con Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres entre pergaminos y libros de registros bautismales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La casa museo conserva el vínculo de San Martín de Porres con el centro histórico de Lima

En el centro de Lima, frente al monasterio de Santa Rosa de Lima, se encuentra la casa museo vinculada a San Martín de Porres. El inmueble está ubicado en la cuadra uno de la avenida Tacna, en el cruce con el jirón Callao. El espacio forma parte de los lugares de memoria religiosa de la ciudad y recibe a visitantes interesados en conocer el entorno en el que vivió el santo.

La cercanía con el monasterio también remite a la tradición que lo relaciona con Santa Rosa de Lima, cuyo nombre era Isabel Flores de Oliva. Según ese relato, ambos se conocieron y compartieron una vida marcada por la devoción católica en la Lima colonial. La tradición sostiene, además, que los dos fueron bautizados por Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Una imagen religiosa de Santa Rosa de Lima decorada con flores es llevada en andas rodeada por una multitud en una calle
Fieles acompañan la procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima en Perú durante la festividad religiosa del 30 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las historias más difundidas sobre San Martín de Porres está la que afirma que logró reunir a un perro, un gato y un ratón para que compartieran el alimento sin atacarse. El relato se repite en representaciones religiosas y en la memoria popular como una imagen de convivencia y compasión. Cada 3 de noviembre, su figura vuelve a ocupar un lugar central en las celebraciones católicas, con referencias a su vida de servicio, su atención a los enfermos y su vínculo con la ciudad donde murió en 1639.

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