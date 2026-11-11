Sabor divino: seco de cabrito, plato favorito del papa León XIV, es elegido el mejor guiso del mundo

Robert Prevost sirve comida de una olla grande, en una composición acompañada por la fotografía de un plato de seco de cabrito. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El seco de cabrito, plato favorito del papa León XIV, fue elegido nuevamente en 2026 como el mejor guiso del mundo según el portal gastronómico internacional Taste Atlas. Con una calificación de 4.4 estrellas, el platillo lideró la lista actualizada de los 100 mejores guisos del planeta, un reconocimiento que ya había obtenido en febrero de este año.

En la selecta nómina, el seco de cabrito se posicionó como el único plato sudamericano entre los cinco primeros lugares. El ají de gallina, otro clásico de la gastronomía peruana, también figuró en la lista, en el puesto 19, lo que reforzó la presencia del país en el ranking internacional.

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El portal gastronómico Taste Atlas eligió al seco de cabrito como el mejor guiso del mundo. Este platillo peruano es el favorito del papa León XIV. (Crédito: X/@Taste Atlas)

Plato favorito del papa León XIV desde 1985

El vínculo entre el sumo pontífice y el seco de cabrito se remonta a su llegada al Perú en 1985, cuando quedó fascinado con el sabor de este guiso. Durante su misión pastoral en Lambayeque, donde ejerció como obispo de Chiclayo, el entonces sacerdote incorporó el plato a sus preferencias culinarias, una costumbre que mantuvo en sus desplazamientos por Chulucanas, Morropón y Ayabaca, localidades de Piura que visitaba con frecuencia en sus primeros años de sacerdocio.

El religioso también residió en Trujillo, capital de la región La Libertad, donde vivió en el convento Santo Tomás de Villanueva, fundó las parroquias Nuestra Señora de Monserrat y Santa Rita de Casia, y se desempeñó como formador agustino y profesor en el Seminario San Carlos y San Marcelo. En esas tres regiones del norte peruano, donde el seco de cabrito tiene su origen más auténtico, el entonces religioso consolidó su gusto por este guiso que hoy integra la carta de potajes de especialidad norteña en ferias gastronómicas regionales.

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El papa León XIV se sirve una porción de seco de cabrito con arroz desde una olla metálica durante una estancia en el norte de Perú. (Crédito: Agencia Andina)

León XIV pidió seco de cabrito para su visista en chiclayo

Durante su próxima visita a Chiclayo, el papa León XIV solicitó la preparación de dos platos emblemáticos de la gastronomía norteña: seco de cabrito y arroz con pato. Ambos potajes forman parte de la tradición culinaria lambayecana y destacan por el uso de ingredientes como el zapallo loche, la chicha de jora, el ají escabeche y la cerveza negra.

La elección guarda relación con los años en que Robert Prevost ejerció como obispo de Chiclayo y conoció de cerca la gastronomía de la región. El seco de cabrito y el arroz con pato son dos de las preparaciones más representativas de Lambayeque, cuyas recetas se transmiten de generación en generación y forman parte de su identidad cultural.

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Un plato de seco de cabrito, compuesto por tierna carne estofada, arroz blanco, frejoles y salsa criolla de cebolla roja.

¿Cuáles son los ingredientes del seco de cabrito?

Taste Atlas describió el seco de cabrito como un plato preparado con carne de cabrito cocinada con ajíes, guisantes, zanahorias y salsa de culantro, además de cebolla, comino, ajo, orégano y aceite. “La carne se fríe y luego se cocina con los demás ingredientes hasta que la salsa espese”, detalló el portal, que precisó que tradicionalmente se sirve con arroz, frijoles y yuca hervida como plato único.

El perfil de sabor del guiso proviene del equilibrio entre la acidez fermentada de la chicha de jora, la profundidad herbal del culantro y el picor del ají amarillo. Asimismo, el zapallo loche, una calabaza propia de la cocina de Lambayeque, aporta cuerpo y color al preparado. “En el norte, seco no significa seco en el sentido literal, sino que se refiere a una cocción lenta y constante que reduce y concentra el líquido en una salsa más rica, al estilo guiso”, subrayó Taste Atlas.

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Un plato de Seco de cabrito, un guiso tradicional del norte de Perú, servido con arroz, frijoles y una ramita de cilantro, ha sido nombrado el mejor guiso del mundo.