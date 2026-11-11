Resultados ONPE al 99,9%: JEE ya envió la última acta pendiente de la elección en Lima Metropolitana

Miembros de mesa de la ONPE y observadores supervisan el recuento de boletas y sobres en una mesa de votación al cierre de la jornada electoral en Perú, asegurando la transparencia del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Solo un acta electoral falta contabilizar para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegue al 100% de resultados de la elección en Lima Metropolitana. Una vez que se tenga el cómputo final, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro procederá a proclamar al alcalde y regidores electos.

El acta restante proviene de una mesa de sufragio 052217 de Villa María del Triunfo. El último martes 10 de noviembre, el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2, por disposición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tuvo que llevar a cabo un recuento de votos a fin de obtener la cifra real de votos nulos en la elección distrital. La elección provincial ya había sido declarada válida.

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Una vez efectuado el recuento de votos, el JEE dispuso remitir el acta de recuento de votos al Centro de Cómputo de Contingencia en la Sede Central de la ONPE para su procesamiento, es decir, su contabilización.

Una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2 en Perú dispone el recuento de votos de una mesa de sufragio distrital y la remisión de las actas a la oficina electoral.

De acuerdo con los resultados al 99,996% en Lima Metropolitana, la lista de Renovación Popular obtiene el 27,685% de los votos válidos (1.554,826 votos), mientras que Avanza País el 26,811% (1.505.768 votos). La diferencia es de cerca de 50 mil votos, lo que a este punto ya se puede hablar de una victoria del partido celeste.

Lo que deberá determinar el JEE de Lima Centro al proclamar los resultados es si otorga la credencial de alcalde a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor, o a Jeanette Alonzo, candidata a segunda regidora. El JNE ya determinó que la condición de regidor con el número 1 no habilita automáticamente la asunción al cargo de alcalde si es que dicha persona ya ejerció dicho cargo en el periodo anterior.

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Un gráfico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales expone los resultados municipales en la provincia de Lima, donde Renovación Popular lidera con el 27,685 % de los votos.

López Aliaga insiste

Rafael López Aliaga solicitó al JNE revocar la resolución que bloquea su intento de reelección encubierta en la alcaldía de Lima Metropolitana o, en su defecto, que la aplique recién en los próximos comicios municipales. El pedido fue presentado por Renovación Popular, partido que lidera el actual alcalde limeño, a través de un escrito que lleva la firma del propio López Aliaga, su abogado Wilber Medina y el personero legal Fernando Sandoval.

El reclamo apunta directamente contra la Resolución N° 4557-2026-JNE, que estableció un criterio con alcance general: los candidatos electos como primeros regidores no pueden asumir la alcaldía si ya ocuparon ese cargo en el período anterior. La norma frena el camino de López Aliaga para continuar al frente del municipio limeño pese a haber sido electo en los comicios previos.

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En el documento presentado ante el Pleno del organismo electoral, Renovación Popular sostiene que el JNE “no puede establecer, durante el desarrollo de un proceso electoral, restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que resultaban imprevisibles al momento de su convocatoria e inicio”. El partido afirma que la situación de los primeros regidores no era previsible, pese a que había sido advertida desde el inicio del proceso electoral.

Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

El escrito agrega que, al comenzar las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el JNE habría fijado como criterio interpretativo que la prohibición de reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución no alcanzaba la asunción del cargo de alcalde por parte del primer regidor elegido. Sin embargo, esa afirmación no se ajusta a lo que efectivamente resolvió el organismo electoral: el JNE únicamente había señalado que un alcalde saliente no está impedido de postular como primer regidor o en cualquier otro número de la lista, sin pronunciarse sobre una eventual asunción del cargo.

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Renovación Popular suma un tercer argumento vinculado a la plataforma Voto Informado del JNE, a la que atribuye haber permitido que el electorado conociera a los candidatos que ocupaban el primer lugar en las listas de regidores como probables reemplazantes de los candidatos a alcalde que renunciaron durante el proceso. La plataforma, no obstante, se limita a mostrar las listas inscritas tal como fueron presentadas por las organizaciones políticas, sin indicar en ningún punto que un primer regidor pueda ser proclamado alcalde.

Prohibición rige desde 2015

El partido de López Aliaga acusa además al JNE de haber introducido “un impedimento que no era cognoscible en las Elecciones Regionales y Municipales 2026”. El presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, recordó que la prohibición de reelección inmediata para alcaldes fue incorporada a la normativa en 2015, más de una década antes del proceso electoral en curso.

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El escrito concluye con un pedido subsidiario: que, aunque el criterio del JNE resulte jurídicamente correcto, su aplicación se difiera hasta la próxima elección municipal y no alcance al proceso de 2026, que ya se encontraba en curso y cuya jornada electoral había concluido cuando se fijó el criterio cuestionado. “Aplicarlo a las presentes elecciones supondría introducir retroactivamente una nueva restricción que no formaba parte de las reglas bajo las cuales se desarrolló la contienda electoral, vulnerando los principios de seguridad jurídica, predictibilidad e irretroactividad”, señala el documento presentado ante el Pleno del JNE.