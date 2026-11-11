Perú

Resultados Kábala del martes 10 de noviembre: números ganadores y nuevo Pozo Buenazo

Conoce la combinación ganadora del último sorteo de La Tinka y revisa a cuánto ascendió el pozo acumulado tras quedar vacante

Verifica aquí las bolillas ganadoras del martes y conoce cuánto dinero se pondrá en juego en la siguiente edición. América TV/ Kábala.
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La lotería Kábala celebró un nuevo sorteo el martes 10 de noviembre de 2026 con un Pozo Buenazo que inició en S/1′867,838.

Los participantes buscaron acertar los seis números de la combinación ganadora para llevarse el premio principal, mientras que quienes añadieron la opción Chau Chamba también participaron por un sueldo mensual durante 20 años.

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Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.
Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.

Kábala del martes 10 de noviembre: números ganadores

Los resultados de esta edición ya se encuentran completamente verificados. De acuerdo con la imagen oficial del sorteo, la combinación ganadora del sorteo ordinario quedó conformada por las siguientes bolillas: 1, 28, 31, 6, 11 y 9.

Esta comprobación oficial permite a los jugadores contrastar sus jugadas y verificar si hubo un ganador del Pozo Buenazo o si el monto continuará acumulándose para la siguiente edición.

Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.
Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.

¿Cuánto estuvo el Pozo Buenazo de Kábala?

Para el sorteo del martes 10 de noviembre, el Pozo Buenazo comenzó con un monto de S/1′867,838. Sin embargo, al no registrarse ganadores con seis aciertos en esta jornada, la cifra oficial acumulada se elevó a S/1′915,695 para el próximo sorteo, superando con éxito la barrera del millón novecientos mil soles.

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El monto anunciado al inicio de una edición no debe confundirse con el resultado final. Al quedar vacante, todo lo recaudado pasa a engrosar el próximo Pozo Buenazo acumulado.

Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.
Kábala: el Pozo Buenazo supera el millón 900 mil soles tras el sorteo del 10 de noviembre. Captura: Tinka.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala: 30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles. 90 días si el premio es mayor al millón de soles. 180 días si el premio es menor a los 5.000 soles. Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

¿Cómo se juega Kábala?

  • Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.
  • El siguiente paso en el juego es elegir seis númerosdiferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.
  • Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.
  • Si por algún motivo hay un error al escoger la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.
  • Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.
  • Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores.
  • Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.
  • Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

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