Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el miércoles 11 de noviembre de 2026

El aplicativo Facilito de Osinergmin presenta una comparación de tarifas de combustibles frente a una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que planean abastecer sus vehículos este miércoles 11 de noviembre podrán revisar los precios declarados de combustibles en los grifos de Lima y otras regiones a través de Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La herramienta permite comparar montos por distrito y verificar los productos disponibles antes de dirigirse a una estación de servicio.

Los valores del gasohol regular, el gasohol premium y el diésel presentan diferencias incluso entre establecimientos cercanos. En los registros considerados para esta jornada, el regular figura entre S/ 19,89 y S/ 22,39 por galón; el premium, entre S/ 20,39 y S/ 24,69; y el diésel B5 S-50 UV, entre S/ 23,09 y S/ 27,99.

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Las referencias de Facilito constituyen una guía para el consumidor, aunque pueden variar durante el día. Antes de pagar, los conductores deben comprobar la hora de actualización, la disponibilidad del producto y el monto que aparece en el surtidor. La plataforma también permite ubicar estaciones por región, provincia y distrito.

Una persona toma la manguera de diésel de un surtidor que incluye distintivos de Osinergmin y la plataforma Facilito en una estación de servicio de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho mostraron los menores precios de gasohol regular en Lima

El gasohol regular presentó referencias inferiores a S/ 20 por galón en varios distritos de Lima. La diferencia entre el menor y el mayor valor informado puede alterar el gasto de quienes usan sus vehículos para trasladarse al trabajo, prestar servicios de taxi, repartir pedidos o realizar viajes frecuentes.

Entre los principales precios declarados para este combustible se encuentran los siguientes:

San Juan de Lurigancho: desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Lurigancho: desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76.

Ancón: desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99.

Breña: desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99.

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49.

La amplitud de los valores dentro de un mismo distrito confirma que la comparación previa puede representar un ahorro. Una carga de 12 galones, por ejemplo, puede tener una diferencia de hasta S/ 59,16 si se toma como referencia el menor y el mayor precio consignados entre los distritos detallados.

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Un teléfono inteligente con la aplicación Facilito de Osinergmin y un mapa ilustran la planificación de rutas para el abastecimiento de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ate, Chorrillos y El Agustino concentraron los mayores rangos de gasohol premium

El gasohol premium registró una dispersión mayor que el regular en los datos declarados por grifos de Lima. Aunque la referencia general se ubicó entre S/ 20,39 y S/ 24,69 por galón, algunos establecimientos de determinados distritos mostraron montos superiores.

Estos son algunos de los rangos identificados en la consulta por distrito:

Villa El Salvador: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Ate: desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99.

Chorrillos: desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99.

El Agustino: desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99.

Jesús María: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99.

La diferencia entre el mínimo de Ate y el máximo de La Molina alcanza S/ 7,60 por galón. En una carga de 12 galones, esa distancia puede representar S/ 91,20 adicionales. De todos modos, los propietarios deben respetar el combustible recomendado por el fabricante, ya que el precio no debe ser el único criterio para elegir entre regular y premium.

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Un teléfono muestra un mapa de Lima con puntos de estaciones de servicio y el símbolo de Facilito de Osinergmin junto a representaciones de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ancón reportó precios de diésel de hasta S/ 30,36 por galón

El diésel B5 S-50 UV continúa entre los combustibles con mayor impacto en los costos operativos de taxis, vehículos de reparto, camionetas y unidades de carga. La referencia general proporcionada para este miércoles parte de S/ 23,09 y llega a S/ 27,99 por galón, aunque la búsqueda por distritos muestra valores por encima de ese tope.

Los principales rangos declarados para diésel en Lima son los siguientes:

Ancón: desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla: desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50.

Independencia: desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09.

La brecha entre el menor valor de San Juan de Lurigancho y el mayor de Ancón llega a S/ 6,47 por galón. Para una unidad que carga 15 galones, la diferencia puede ascender a S/ 97,05. El traslado a otro grifo también debe evaluarse, ya que la distancia, el tiempo de viaje y el combustible utilizado pueden reducir el ahorro esperado.

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Un mapa de Lima Metropolitana junto a boquillas de combustible y una tableta ilustra el funcionamiento de la plataforma de Osinergmin para ubicar estaciones de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte y el abastecimiento local inciden en el precio final del combustible

El valor que paga un conductor en el grifo no depende únicamente del tipo de combustible. Los costos de traslado hacia cada zona, el abastecimiento disponible, la demanda local y las condiciones comerciales de los establecimientos influyen en los montos que se declaran en Facilito.

Las diferencias entre distritos reflejan esas condiciones. Las estaciones ubicadas en áreas con rutas logísticas distintas, menor competencia cercana o mayores costos de operación pueden ofrecer precios diferentes a los de otros sectores de Lima, incluso si comercializan el mismo producto.

El Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) requieren una comparación separada. El GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Por ese motivo, sus precios no pueden contrastarse de forma directa con los del diésel, el gasohol regular o el gasohol premium.

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Una estación de servicio en Lima exhibe tarifas de diversos combustibles junto a un tótem informativo de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparar precios y revisar el vehículo puede reducir el gasto de combustible

Antes de cargar combustible, los conductores pueden aplicar algunas medidas para ordenar el presupuesto destinado al vehículo. Facilito permite seleccionar la zona de interés y revisar qué establecimientos ofrecen el producto requerido, una consulta útil antes de iniciar recorridos urbanos o viajes interprovinciales.

Entre las pautas que pueden ayudar a disminuir el gasto figuran:

Comparar el precio por galón o por metro cúbico entre grifos cercanos.

Confirmar que el establecimiento tenga existencias antes de desplazarse.

Verificar la hora de actualización del valor declarado.

Revisar la presión de los neumáticos.

Mantener en buen estado filtros, inyectores y otros componentes del motor.

Evitar transportar peso innecesario en el vehículo.

Varios surtidores en una estación de Lima presentan precios de combustibles entre 23,29 y 27,99 soles por galón bajo la supervisión de Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de conducción también influye en el rendimiento. Las aceleraciones bruscas, las frenadas frecuentes y el uso prolongado del motor detenido elevan el consumo. Para quienes realizan trayectos fuera de Lima, la revisión de precios por región, provincia y distrito puede servir para planificar las paradas de abastecimiento y evitar recorridos adicionales.

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