Policías se disfrazan de escolares y de un paciente en silla de ruedas para capturar a sospechosos de microcomercializar droga

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Agentes policiales del Grupo Terna ejecutaron un operativo encubierto en el asentamiento humano 1 ero de Junio, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, que permitió intervenir a tres personas señaladas como presuntos integrantes de la banda criminal Los Santurrones. Los sospechosos habrían estado involucrados en actividades de microcomercialización de drogas, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La intervención llamó la atención por la estrategia utilizada por los efectivos para aproximarse al inmueble sin despertar sospechas entre sus ocupantes. Los policías se hicieron pasar por estudiantes y un paciente con dificultades para desplazarse, quien aparentaba necesitar una silla de ruedas. De esta manera, consiguieron ingresar a la zona donde presuntamente operaba la organización delictiva.

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Según el informa de Buenos días Perú de Panamericana TV, el despliegue estuvo a cargo del Escuadrón Verde, cuyos integrantes utilizaron diferentes elementos de caracterización para pasar inadvertidos durante las labores de vigilancia. Una vez que identificaron el lugar donde se encontrarían los sospechosos, los agentes iniciaron el ingreso a la propiedad y sorprendieron a quienes permanecían en su interior.

Los efectivos irrumpieron en la vivienda por las ventanas y derribaron las puertas para sorprender a los ocupantes - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Policías se hicieron pasar por escolares y un paciente para ingresar al inmueble

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, explicó al medio que la estrategia de mimetización permitió que los efectivos se aproximaran a la vivienda sin ser detectados. Según indicó, la operación fue planificada para facilitar el acceso al predio y obtener resultados en la lucha contra la delincuencia, particularmente frente a la comercialización ilegal de sustancias estupefacientes.

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“Nuestra estrategia de mimetización, haciéndonos pasar como escolares, así como un paciente en silla de ruedas, nos ha permitido ingresar sin ser detectados al inmueble”, señaló el oficial al dar cuenta de los resultados del despliegue policial.

Las imágenes difundidas del procedimiento muestran a los agentes caracterizados mientras avanzaban por las calles del asentamiento humano. La apariencia de estudiantes y de una persona enferma formó parte de la estrategia para evitar que los presuntos implicados advirtieran la presencia de los policías y pudieran escapar antes de la intervención.

Posteriormente, los efectivos irrumpieron en la propiedad por diferentes accesos, entre ellos las ventanas y las puertas, que fueron derribadas durante el ingreso. La acción permitió sorprender a tres personas que se encontraban dentro del inmueble y que fueron reducidas por el personal policial.

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Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron una importante cantidad de droga presuntamente destinada a la venta ilegal - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Tres presuntos integrantes de Los Santurrones fueron trasladados a la Depincri

Durante el registro de la vivienda, los integrantes del Escuadrón Verde encontraron una importante cantidad de sustancias ilícitas que, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía, estarían relacionadas con actividades de microcomercialización de drogas.

El coronel Rojas Tipto confirmó el hallazgo y precisó que también se intervino a las personas que presuntamente estarían vinculadas con este delito. Sin embargo, no se detalló públicamente la cantidad exacta de estupefacientes incautados ni las sustancias específicas encontradas en el predio.

Los intervenidos fueron identificados como José Chunga, conocido con el alias de Nero Cuco; Jesús Chávez, llamado Burrito, y Deisy Pérez, identificada como Fefa. Los tres fueron señalados como presuntos integrantes de Los Santurrones, organización que operaría en el distrito de San Juan de Miraflores.

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Tras su detención, los sospechosos quedaron a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, dependencia a la que fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes.

En esta sede policial se desarrollarán las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que habrían participado los intervenidos y determinar las responsabilidades individuales. Asimismo, las autoridades deberán establecer el origen de las sustancias decomisadas y su presunta vinculación con la distribución de drogas en la jurisdicción.

La intervención forma parte de las acciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas en Lima. Por el momento, los tres ciudadanos mantienen su condición de investigados y corresponderá a las autoridades competentes determinar su eventual responsabilidad penal.

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