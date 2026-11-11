Pedro Castillo se libra de denuncia por presuntos ascensos irregulares en FFAA: votos de JP y Obras llevan caso al archivo

El informe obtuvo 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones, pero requería 66 adhesiones. El procedimiento quedó archivado y no pasará al Senado

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El expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se libró este martes de una acusación constitucional por presuntas irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) durante su gobierno, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el informe que recomendaba acusarlo ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho.

Los votos en contra de Juntos por el Perú (JP) y Obras, así como las abstenciones de Ahora Nación, impidieron que la acusación alcanzara la mayoría requerida. El documento obtuvo 54 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones. Sin embargo, necesitaba al menos 66 adhesiones para ser aprobado. Con este resultado, el procedimiento quedó concluido en la Cámara de Diputados y no continuará hacia el Senado.

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La votación también comprendía al exministro de Defensa Walter Ayala, quien fue incluido en la denuncia por su presunta participación en las irregularidades. La Cámara baja rechazó igualmente la acusación en su contra, por lo que su caso también fue enviado al archivo.

Los votos favorables a la acusación provinieron principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. En el bloque contrario se ubicaron Juntos por el Perú y Obras, mientras que los representantes de Ahora Nación optaron por abstenerse.

El expresidente afirmó ante la Cámara Baja que no intervino en los procesos de promoción militar y policial. Un informe recomienda acusarlo ante la Fiscalía por presuntos sobornos vinculados a ascensos

Antes de la votación, Castillo participó virtualmente en la sesión desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de once años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión, a raíz del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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Durante su intervención, el exmandatario rechazó haber recibido dinero o presiones para favorecer a determinados oficiales en los procesos de promoción militar y policial. También sostuvo que desconocía a los integrantes de las instituciones que presuntamente resultaron beneficiados.

“No es prerrogativa del presidente de la República ver quién asciende y quién no asciende, sino más bien respetar los canales de evaluación, como siempre lo he hecho”, afirmó.

Agregó que durante su administración se respetaron los procedimientos de selección y que su participación se limitaba a recibir información de los ministros de Defensa y del Interior. “No recibí a ningún interesado o algún integrante del cuerpo castrense que haya tocado mi puerta para decir que necesita ser ascendido”, manifestó.

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Desde el penal de Barbadillo, Castillo negó haber intervenido o recibido presiones para favorecer ascensos y sostuvo que respetó los canales de evaluación institucional

El expresidente también cuestionó la imputación constitucional y pidió a los legisladores no respaldarla. “¿Dónde está el delito por el cual se me imputa? La rechazo tajantemente”, expresó. Además, advirtió que quienes votaran a favor de acusarlo podrían reconocer posteriormente que cometieron un error.

Su defensa estuvo a cargo del abogado Hugo Yataco, quien cuestionó la valoración de los elementos de convicción realizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento anterior.

La acusación constitucional se originó en una denuncia presentada en agosto de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el caso de Ayala, el informe parlamentario recomendaba acusarlo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. El exministro también rechazó las imputaciones.

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