Parque de las Leyendas anuncia entradas a mitad de precio hasta el 16 de noviembre: conoce quiénes son los beneficiarios

Las familias podrán adquirir las entradas con descuento de manera virtual o presencial en las boleterías de ambos establecimientos - Créditos: Andina.

Guardar

El Parque de las Leyendas ofrece 50 % de descuento en las entradas para niños de 3 a 12 años entre el 11 y el 16 de noviembre, como parte de una promoción especial durante los días no laborables decretados por el Gobierno debido a la visita del papa León XIV al Perú. La tarifa estará disponible en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Los establecimientos atenderán de lunes a domingo y feriados, desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. Las entradas podrán comprarse de manera virtual o directamente en las boleterías de ambos locales. La medida busca brindar una alternativa de entretenimiento para las familias que aprovechen el periodo de descanso.

PUBLICIDAD

En San Miguel, los visitantes podrán recorrer los espacios dedicados a la fauna peruana y conocer especies emblemáticas como los cóndores andinos, las nutrias gigantes, los osos de anteojos y los cocodrilos de Tumbes. El recorrido permite acercarse a ejemplares representativos de diferentes ecosistemas del país.

La promoción estará disponible en las sedes de San Miguel y Huachipa durante los días no laborables por la visita del papa León XIV - Créditos: Parque de las Leyendas.

La zona Internacional reúne animales procedentes de distintas partes del mundo. Entre sus principales atractivos se encuentra Valentina, una hembra de rinoceronte indio, además de hipopótamos, jirafas y otras especies que forman parte de la colección zoológica del recinto.

La sede también cuenta con espacios destinados a la naturaleza y al patrimonio. El jardín botánico, la laguna recreativa y el Complejo Arqueológico Maranga forman parte de las alternativas disponibles para quienes deseen realizar un recorrido que combine entretenimiento, educación y cultura.

PUBLICIDAD

El complejo arqueológico conserva 54 monumentos, entre los que destacan las huacas San Miguel y Cruz Blanca. Estos vestigios forman parte del patrimonio que se encuentra dentro de las instalaciones y permiten conocer la importancia histórica del antiguo territorio de Maranga.

Además, durante la visita del sumo pontífice, el auditorio del patio central transmitirá la santa misa en determinadas fechas. Las emisiones están programadas para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, a las 11 a. m., mientras que el lunes 16 se realizará a las 10:30 a. m.

El Parque de las Leyendas ofrece 50 % de descuento en las entradas para niños de 3 a 12 años del 11 al 16 de noviembre - Créditos: Parque de las Leyendas.

Sede de Huachipa

En Huachipa, uno de los principales atractivos serán los lobos marinos Nayra, Sol y Luna. Los tres ejemplares protagonizarán presentaciones durante los sábados, domingos y feriados en el anfiteatro, donde mostrarán sus habilidades ante el público.

PUBLICIDAD

Otro espacio destacado es el Bosque de Aves, que alberga más de 166 ejemplares pertenecientes a 29 especies. Los asistentes podrán observar de cerca esta variedad de animales y conocer parte de la diversidad que caracteriza a este ambiente.

La sede Huachipa también dispone de amplias áreas verdes y espacios recreativos para que las familias puedan pasar tiempo juntas. Estas instalaciones complementan la propuesta del parque, que combina actividades de esparcimiento con contenidos relacionados con la conservación de la naturaleza.

Con esta iniciativa, el Parque de las Leyendas busca ofrecer una alternativa para las familias durante los días no laborables y, al mismo tiempo, fortalecer sus objetivos de educación ambiental, bienestar animal y protección del patrimonio natural y cultural.

PUBLICIDAD

Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas es uno de los principales espacios de Lima dedicados al entretenimiento, la conservación de especies, la educación y la difusión del patrimonio cultural. Sus actividades se iniciaron el 20 de marzo de 1964, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien participó en la creación del recinto junto con el conservacionista Felipe Benavides Barreda y el general FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, reconocidos como figuras fundamentales en su fundación.

El proyecto buscó reunir en un mismo espacio especies representativas de la biodiversidad peruana y recrear ambientes correspondientes a las tres regiones naturales del país: costa, sierra y selva. Con el tiempo, el recinto incorporó también una zona internacional, un jardín botánico, museos y espacios destinados a la conservación y difusión del patrimonio natural y cultural.

PUBLICIDAD