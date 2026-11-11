Perú

Papa León XIV ya está rumbo al Perú: avión que lo trae de retorno a casa partió de Argentina

El avión que traslada al Santo Padre despegó de territorio argentino y tiene como destino Lima. Su llegada está prevista para las 17:30 de este miércoles 11 de noviembre. Cada vez falta menos para que el pontífice vuelva a pisar suelo peruano, la tierra donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral

El avión que transporta al Papa León XIV ha despegado de Argentina, iniciando su viaje apostólico hacia Perú. Sigue la cobertura exclusiva de su partida y el inicio de su gira por Sudamérica.
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El papa León XIV está cada vez más cerca de volver a casa. El avión que lo traslada desde Argentina hacia el Perú ya partió y se encuentra en camino a Lima, donde el Santo Padre tiene previsto aterrizar a las 17:30 de hoy miércoles 11 de noviembre. Su despegue marca el inicio de uno de los momentos más esperados de esta visita apostólica: el regreso del pontífice al país que fue su hogar durante más de dos décadas.

La aeronave emprendió el viaje después de que el líder de la Iglesia católica concluyera sus actividades oficiales en territorio argentino y fuera despedido con honores, aplausos y emotivos vítores. La partida estuvo acompañada de muestras de cariño de quienes llegaron para darle el último adiós antes de su retorno a Sudamérica.

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Un hombre con sotana blanca saluda desde la puerta de un avión junto a dos tripulantes uniformados y camarógrafos
El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión en el Aeropuerto de Ezeiza al inicio de su viaje oficial hacia Perú.

Desde el interior del avión, la tripulación también dedicó unas palabras especiales al pontífice. “Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV”, expresaron en un mensaje dirigido a los pasajeros, en el que también reconocieron la presencia de su delegación y de los periodistas que cubren el recorrido.

Un religioso con sotana blanca está de pie en la salida de un avión junto a dos tripulantes uniformados y camarógrafos
El papa León XIV permanece en la puerta de la aeronave durante su partida desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Perú.

El vuelo hacia Lima tiene una duración estimada de cuatro horas y veinte minutos, a una altitud de crucero de 11.000 metros. Mientras transcurre el trayecto, la expectativa crece entre los fieles peruanos que esperan recibir nuevamente a Robert Francis Prevost, esta vez convertido en el sucesor de Pedro.

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Un hombre con sotana y solideo blancos sube la escalerilla hacia la puerta de un avión azul, donde esperan varias personas vestidas de traje
El papa León XIV sube la escalerilla de un avión en el aeropuerto de Ezeiza para iniciar su visita oficial a Perú.

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú?

El aterrizaje del avión papal está previsto para las 17:30 horas en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao. En este punto se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida, con la participación de representantes del Estado y autoridades de la Iglesia católica.

La llegada del pontífice estará marcada por honores protocolares y un recibimiento especial. Posteriormente, León XIV se trasladará a Palacio de Gobierno, donde cumplirá con las actividades oficiales programadas para esta primera jornada de su visita.

Entre sus compromisos figura la ceremonia de bienvenida y la reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Más tarde, el Santo Padre participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Será una jornada intensa para el pontífice, que volverá a encontrarse con un país donde construyó una parte fundamental de su historia religiosa.

Infografía con un mapa de Lima y Callao que traza la ruta vehicular en cinco puntos numerados e incluye ilustraciones de vehículos y edificios
Una infografía de Infobae detalla las cinco etapas del trayecto del papa León XIV entre el Grupo Aéreo Número 8 del Callao y el Palacio de Gobierno de Lima, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú, la casa a la que regresa León XIV

El retorno de León XIV tiene un significado que va más allá de una visita oficial. Antes de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost vivió y trabajó durante aproximadamente dos décadas en el Perú.

Su trayectoria pastoral lo llevó a recorrer distintas comunidades y desempeñar importantes responsabilidades dentro de la Iglesia. Sin embargo, fue en Chiclayo donde consolidó uno de sus vínculos más especiales con la población peruana, al ejercer como obispo de esta diócesis.

Imagen compuesta: el Papa Leo XIV con vestimentas papales saluda, mientras un Robert Prevost y a caballo es rodeado por niños en un camino rural
Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Durante esos años acompañó a miles de fieles, participó en celebraciones religiosas y conoció de cerca las necesidades de las comunidades del norte del país. Por ello, su regreso genera una emoción particular entre quienes lo conocieron antes de su elección como Papa.

En Chiclayo, la expectativa es todavía mayor. La ciudad que lo acogió durante su etapa episcopal espera reencontrarse con quien fuera su obispo y que hoy ocupa el máximo cargo de la Iglesia católica.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Ezeiza
Gustavo Gavotti

Cada vez falta menos para el reencuentro

Mientras el avión papal avanza hacia Lima, el Perú se prepara para recibir a León XIV. La expectativa se extiende entre los fieles de distintas regiones, que siguen de cerca cada detalle de su desplazamiento desde Argentina.

Su llegada marcará el comienzo de una agenda que contempla encuentros con autoridades, religiosos, jóvenes y comunidades que esperan escuchar su mensaje.

Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión
Chiclayo inaugura una exposición sobre los años de Robert Prevost en el país| Foto: AFP/Difusión

La despedida argentina quedó atrás. Ahora, el destino es el Perú, una tierra que forma parte de su historia y a la que regresa con una responsabilidad distinta, pero con el mismo vínculo de cercanía que construyó durante sus años de servicio pastoral.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.
Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

A las 17:30, si se mantiene el horario previsto, el papa León XIV volverá a pisar suelo peruano. Cada minuto que transcurre acerca al Santo Padre al reencuentro con un pueblo que lo espera con emoción y que hoy puede decir que su antiguo obispo está de regreso a casa.

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