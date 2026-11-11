Papa León XIV llega a Lima este miércoles: así estará el clima durante su esperada llegada al Perú

Pope Leo XIV celebrates mass at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood in Buenos Aires on November 9, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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El papa León XIV llegará este miércoles 11 de noviembre a Lima y el Senamhi ya dio a conocer cómo estará el clima durante su recibimiento en la capital. El pronóstico meteorológico contempla las condiciones del tiempo para una jornada en la que el Pontífice iniciará su visita apostólica al Perú con una ceremonia oficial en la Base Aérea del Callao.

El pronóstico corresponde a las condiciones meteorológicas previstas para Lima durante el miércoles, fecha en la que el avión papal aterrizará a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Allí se realizará la ceremonia de bienvenida oficial antes de su traslado al Palacio de Gobierno.

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La llegada de León XIV marcará el inicio de una agenda que incluye encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia peruana. Las actividades se desarrollarán entre el 11 y el 12 de noviembre, con una vigilia de oración con jóvenes y universitarios prevista en el Estadio Nacional.

Una infografía del Senamhi detalla el pronóstico meteorológico para Lima con temperaturas de entre 21 °C y 27 °C con motivo de la visita del papa León XIV a Perú. (Foto: Senamhi)

Lima tendrá temperaturas de hasta 27 °C durante la llegada del papa León XIV

Según el pronóstico del Senamhi, Lima registrará una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 21 °C este miércoles 11 de noviembre. Estas condiciones corresponden a la previsión meteorológica difundida para la capital peruana durante la jornada de llegada del Santo Padre.

El organismo meteorológico también mantiene avisos por fenómenos que afectan a distintas regiones del territorio nacional. Entre ellos figura el aviso meteorológico N.º 462, relacionado con las precipitaciones en la costa y la sierra, cuya vigencia se extiende hasta las 23:59 horas del miércoles 11.

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Este aviso contempla un nivel de peligro extremo y alcanza diez provincias del departamento de Lima, entre ellas Lima, Cañete, Huaral, Huaura, Barranca y Huarochirí. Sin embargo, el documento no precisa condiciones específicas de lluvia para la ciudad de Lima durante el arribo del Pontífice.

Papa León XIV (Reuters)

Senamhi mantiene avisos meteorológicos de peligro extremo hasta el jueves 12

El Senamhi también emitió el aviso meteorológico N.º 458 por el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. La alerta contempla condiciones de peligro extremo hasta el jueves 12 de noviembre y comprende 17 departamentos durante esa última jornada.

Para el miércoles 11, el documento incluye diez provincias de Lima dentro de su ámbito territorial. El Callao, por su parte, aparece entre las jurisdicciones comprendidas en el aviso correspondiente al jueves 12.

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El organismo recomienda a la población mantenerse informada sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades. El nivel extremo corresponde a la previsión de fenómenos meteorológicos de gran magnitud.

Pope Leo blesses a baby as he arrives in the popemobile for a youth vigil at the Monumento de los Espanoles during the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Buenos Aires, Argentina, November 10, 2026. REUTERS/Matias Baglietto TPX IMAGES OF THE DAY

El papa León XIV cumplirá actividades oficiales en Lima durante dos días

La agenda del papa León XIV en la capital peruana comenzará el miércoles 11 de noviembre con su llegada a la Base Aérea del Callao, prevista para las 17:30 horas. Posteriormente, el Pontífice se trasladará al Palacio de Gobierno para la ceremonia oficial de recepción y su encuentro con la presidenta de la República.

A las 19:45 horas, el Santo Padre ofrecerá un discurso en el Gran Teatro Nacional ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Lima.

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El jueves 12 de noviembre, la programación contempla encuentros con los obispos peruanos y actividades religiosas en la Catedral de Lima. Por la tarde, León XIV participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas.