Papa León XIV: a pocas horas de su visita, Perú activa otro protocolo especial de seguridad, ¿dirigido a quién?

El Mincetur aprobó un protocolo de protección para turistas peruanos y extranjeros ante la visita del papa León XIV.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó un protocolo especial para la protección y defensa de turistas nacionales y extranjeros durante la visita del papa León XIV al Perú, que se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre.

La disposición busca coordinar la respuesta de entidades públicas ante eventuales incidentes que puedan afectar a los visitantes en zonas de concentración masiva y durante los desplazamientos previstos en la agenda pontificia.

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¿Quiénes quedan bajo la protección especial?

La Resolución Ministerial N.° 419-2026-MINCETUR establece que la medida estará a cargo de la Red de Protección al Turista, con apoyo de la Dirección de Facilitación y Cultura Turística.

El documento dispone acciones de prevención, monitoreo, alerta, asistencia, información y seguimiento para quienes viajen por las actividades relacionadas con la visita del pontífice.

El dispositivo de seguridad abarcará las regiones de Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Ucayali y el Callao.

El protocolo se aplicará en Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, territorios incluidos en el dispositivo oficial de la visita.

La resolución señala que las medidas abarcan las etapas preparatorias, los traslados, las concentraciones de fieles y visitantes, así como el posterior retiro del público de los lugares donde se desarrollen los eventos.

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El recorrido del papa por Lima bajo vigilancia

La norma está dirigida a los integrantes de la Red de Protección al Turista y a las instituciones públicas que intervengan dentro de sus competencias.

El objetivo es que las entidades articulen mecanismos de respuesta ante situaciones que comprometan la seguridad, la continuidad de los viajes o la atención de turistas peruanos y extranjeros durante los seis días de actividades.

La misa de cierre de la visita pontificia tendrá lugar en la Base Aérea Las Palmas de Lima antes del viaje de retorno a Roma. REUTERS/Martin Cossarini

La llegada a Lima activará el primer despliegue de la visita

El programa prevé que León XIV aterrice este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Luego de la recepción oficial, se trasladará hacia el centro de Lima para participar, a las 18:15, de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

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La agenda de la primera noche también contempla una visita protocolar a la presidenta de la República a las 18:45. A las 19:45, el papa participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja.

La Resolución Ministerial 419-2026 encarga las acciones de prevención y alerta a la Red de Protección al Turista.

El recorrido entre el Callao y el centro de Lima tendrá dos etapas. Según la Conferencia Episcopal Peruana, el pontífice partirá en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil.

En la basílica María Auxiliadora, en Breña, pasará al papamóvil para continuar por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, antes de llegar a Palacio de Gobierno.

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La agenda incluye actos en Lima y otras regiones

El jueves 12 de noviembre, el papa León XIV tendrá un encuentro con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal de Lima.

Después presidirá la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral y encabezará, a las 11:30, un acto sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano en la Plaza de Armas. Por la tarde, asistirá a una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

La visita continuará por Pimentel, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. El cierre está previsto para el lunes 16, con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de su partida hacia Roma.

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