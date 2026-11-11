Optimismo en las fábricas peruanas: la confianza industrial se recupera, pero la producción pierde impulso en octubre

El 39% de las empresas industriales peruanas operó entre el 76% y el 100% de su capacidad instalada entre agosto y octubre.

Guardar

La industria peruana cerró octubre con expectativas empresariales favorables y mayores planes de inversión, aunque la producción y las ventas mostraron una leve moderación frente a los resultados de septiembre.

La evolución de la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) refleja una recuperación de la confianza luego del período de cautela que marcó los meses previos a las elecciones, pero aún sin una aceleración sostenida de la actividad.

PUBLICIDAD

SNI: 4 de cada 10 industrias espera un buen cierre del 2026

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI informó que el 41% de los empresarios espera que la economía peruana mejore durante el próximo trimestre. El 39% proyecta estabilidad y el 20% anticipa un escenario desfavorable.

Las previsiones para el sector manufacturero son algo más optimistas. El 47% espera una mejora de la actividad industrial en los próximos tres meses, el 30% no prevé cambios y el 23% proyecta un deterioro.

Respecto de sus propias empresas, el 48% tiene una visión favorable, el 33% espera estabilidad y el 19% anticipa un desempeño negativo, de acuerdo con el informe.

PUBLICIDAD

La confianza repuntó después de la cautela de mayo

La encuesta de octubre consolida una mejora respecto de mayo, cuando el escenario político había llevado a una mayor prudencia entre las firmas. En ese momento, apenas uno de cada cinco industriales esperaba una mejora de la economía en el corto plazo, mientras que el 61% apostaba por la estabilidad.

El cambio se hizo más visible en junio. La proporción de empresarios que esperaba una mejora de la economía subió a 51%, mientras que el 50% anticipaba una evolución favorable para su sector.

La producción manufacturera moderó su avance mensual con un 30% de firmas que incrementó sus niveles.

La expectativa perdió fuerza en septiembre, aunque se mantuvo en terreno positivo: el 39% esperaba una mejora de la economía y el 42% tenía esa proyección para la industria.

PUBLICIDAD

En octubre, las expectativas sobre la economía crecieron dos puntos porcentuales frente a septiembre, hasta 41%, mientras que las referidas al sector industrial aumentaron cinco puntos, hasta 47%. La recuperación de la confianza fue más marcada en las previsiones sobre la manufactura que en las vinculadas a la economía en general.

La inversión y el empleo muestran una perspectiva favorable

Los planes de inversión también se fortalecieron en la última medición. El 47% de los empresarios consultados indicó que prevé invertir durante el próximo trimestre, tres puntos por encima del registro de septiembre, cuando esa intención alcanzaba al 44%.

La disposición a contratar personal adicional también avanzó. El porcentaje de firmas que planea ampliar su plantilla pasó de 33% a 37% entre septiembre y octubre. Aun así, la mayoría de los consultados no contempla nuevas incorporaciones laborales en el corto plazo.

PUBLICIDAD

La EOI fue realizada entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre entre 161 empresarios de todo el país. Participaron compañías de metalmecánica, alimentos, plástico y caucho, textil y confecciones, químicos, pesca, bebidas, farmacéutica, madera, informática e impresión, entre otros rubros.

La producción y las ventas perdieron ritmo frente a septiembre

Los indicadores de actividad reciente presentan una señal más moderada. En octubre, el 30% de las empresas informó un aumento de su producción respecto de septiembre, mientras que el 52% mantuvo el mismo nivel y el 18% registró una baja.

El dato supone una reducción frente a septiembre, cuando el 35% de las firmas había señalado un incremento de la producción frente a agosto. La comparación también muestra que el avance de octubre quedó por debajo del 38% que había informado una mayor actividad en abril respecto de marzo.

PUBLICIDAD

El 38% de los empresarios constató un aumento en sus colocaciones comerciales locales y externas en octubre.

Las ventas siguieron una trayectoria similar, aunque con una variación menor. El 38% de los empresarios informó que sus ventas, tanto locales como externas, crecieron en octubre; el 40% mantuvo sus niveles y el 22% comunicó una caída. En septiembre, el porcentaje de empresas con mayores ventas había sido de 39%.

Más de siete de cada 10 empresas mantuvieron o elevaron su producción y sus ventas en octubre, un resultado que sostiene el tono favorable de la encuesta, aunque sin confirmar todavía un repunte continuo del ritmo industrial.

La utilización de la capacidad instalada acompañó ese panorama. El 39% de las firmas operó entre el 76% y el 100% de su capacidad entre agosto y octubre, mientras que otro 37% se ubicó en un rango de entre 51% y 75%.

PUBLICIDAD