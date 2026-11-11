Perú

Onelia Molina se rompió un diente tras aparatoso accidente en ‘Esto es Guerra’

La integrante de los “guerreros” acudió de urgencia a un consultorio odontológico durante la noche para reparar la lesión antes de cumplir con sus actividades programadas

La integrante de los “guerreros” contó que su especialista la atendió durante la noche para que pudiera cumplir con sus actividades previstas al día siguiente.
La integrante de los “guerreros” contó que su especialista la atendió durante la noche para que pudiera cumplir con sus actividades previstas al día siguiente.
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Onelia Molina sufrió un accidente durante una competencia de Esto es Guerra’ y terminó con una fractura en uno de sus dientes, una lesión que la llevó a buscar atención odontológica de emergencia durante la noche para cumplir con las actividades que tenía previstas al día siguiente.

La integrante de los “guerreros” relató el episodio a través de sus historias de Instagram, donde publicó una imagen desde el consultorio al que acudió tras el golpe. La empresaria explicó que el impacto ocurrió mientras participaba en una de las pruebas del programa de América Televisión.

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Por un golpe durante la competencia se me rompió una partecita del diente”, escribió Onelia Molina al mostrar las consecuencias del accidente.

Accidente en ‘Esto es Guerra’

Molina formaba parte de una de las competencias del programa cuando recibió el impacto. El accidente afectó una de sus piezas dentales y provocó que se desprendiera una parte, por lo que decidió atenderse esa misma noche.

La participante suele combinar sus apariciones en televisión con sus actividades profesionales como odontóloga y empresaria. En este caso, la lesión la llevó a recurrir a un especialista fuera de su propia clínica para resolver el problema antes de iniciar la jornada siguiente.

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La publicación dejó ver que la integrante de “Esto es Guerra” optó por no postergar la consulta. Aunque no informó cuál fue el tratamiento aplicado ni el estado posterior de la pieza afectada, señaló que recibió la ayuda necesaria para evitar que el accidente alterara sus compromisos.

Onelia Molina no pudo acudir a su centro médico

La atención se produjo fuera de horario habitual debido a la agenda que tenía programada para el día siguiente. Molina contó que su centro odontológico se encuentra en el Callao, una distancia que no podía cubrir a esa hora sin poner en riesgo sus actividades de la mañana.

Entre todo lo que tengo mañana temprano, no llegaba al Callao [a mi clínica] a esas horas”, explicó la chica reality en una de sus historias. La decisión de buscar asistencia cerca del lugar donde se encontraba respondió a la necesidad de recibir atención inmediata.

Onelia Molina acudió a una consulta odontológica de emergencia luego de sufrir la fractura parcial de un diente durante una competencia de “Esto es guerra”.
Onelia Molina acudió a una consulta odontológica de emergencia luego de sufrir la fractura parcial de un diente durante una competencia de “Esto es guerra”.

La odontóloga agradeció la disponibilidad de su especialista, quien pudo atenderla a pesar del horario. “Menos mal que mi especialista me salvó. Porque mañana toca madrugar y no puedo estar chimuela jajaja”, añadió con humor.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía tomada en el establecimiento odontológico. Con esa publicación, Molina informó a sus seguidores sobre el motivo de su visita nocturna y mostró que el golpe había requerido una evaluación profesional.

Onelia Molina auxilió a Kevin Díaz en accidente

Antes de sufrir una lesión dental durante una competencia, Onelia Molina vivió otro momento de tensión en “Esto es Guerra”. La participante corrió para auxiliar a Kevin Díaz, quien no pudo continuar una prueba por un fuerte dolor lumbar y quedó tendido junto al circuito mientras el paramédico lo atendía.

El incidente ocurrió durante el enfrentamiento de Díaz con Leandro Cabello. Aunque el participante inició la competencia, el malestar físico le impidió avanzar y tuvo que retirarse de la dinámica.

Jota Benz tomó el micrófono para explicar que Kevin Díaz había llegado al set con dolor. Según relató, el competidor sintió un tirón cuando se dirigía a los exteriores, pero decidió participar debido a que ya había sido llamado para la prueba.

Antes de empezar el juego, ya venía con un dolor fuerte en la lumbar”, sostuvo Benz. La tensión aumentó durante el enfrentamiento y Díaz no pudo completar el recorrido.

Un hombre joven con camiseta deportiva roja y una mujer joven con camiseta deportiva amarilla se miran de frente, cada uno con un micrófono en mano
Kevin Díaz, vistiendo ropa deportiva roja, confiesa su amor a Onelia Molina, quien lo mira atentamente, ambos sosteniendo micrófonos.

Ante la escena, Onelia Molina dejó su lugar y fue hasta donde se encontraba su pareja. La joven permaneció cerca mientras el personal médico evaluaba el estado del participante.

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