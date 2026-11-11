Obrero muere tras desplomarse arco de bienvenida para el papa León XIV en Pimentel, Chiclayo

Reporte televisivo sobre el colapso de un arco de bienvenida en construcción en la urbanización El Santuario, en el distrito de Pimentel, Chiclayo. La estructura de concreto y metal cedió durante las labores de edificación, provocando el fallecimiento de un obrero en el lugar. Agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo acordonaron la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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La preparación de Chiclayo para recibir al papa León XIV quedó marcada por un accidente mortal a pocas horas de la llegada del líder religioso al Perú. Un trabajador perdió la vida la tarde de este 11 de noviembre luego de que colapsara la estructura de un arco que se construía en el ingreso de la urbanización El Santuario, en el distrito de Pimentel, región Lambayeque. La obra buscaba embellecer el acceso al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, uno de los lugares incluidos en la agenda del pontífice.

El accidente ocurrió mientras el obrero realizaba labores en la estructura, que todavía no había sido culminada. Según los testimonios recogidos por un medio local, el arco cedió junto con su armazón de fierro y cayó sobre el trabajador. Personal policial y de serenazgo llegó al lugar para iniciar las diligencias y determinar las circunstancias del fallecimiento.

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Testigos señalaron presuntas fallas en la estructura

Un testigo que conversó con el equipo periodístico de RPP señaló que la estructura habría sido construida con fierros demasiado delgados para soportar el peso del arco. Según explicó, las varillas utilizadas no tendrían el grosor suficiente para darle estabilidad y resistencia a la construcción, por lo que habrían cedido y provocado el desplome.

El ciudadano también señaló que algunas partes de la estructura habían sido parchadas, y que el obrero se estaba encargando de tarrajear esas zonas. Sin embargo, las causas del desplome aún deberán ser determinadas por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Un arco colapsado en una vía pública y un prelado de la Iglesia católica con mitra y báculo componen una escena dividida en dos secciones. (RPP)

De acuerdo con reportes de medios locales, entre ellos Ojo Político Chiclayano, la obra, atribuida al Gobierno Regional de Lambayeque, se realizaba para mejorar el ingreso al Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Este recinto recibirá al papa León XIV el próximo viernes 13 de noviembre, cuando tiene previsto reunirse con representantes de la Iglesia católica como parte de su visita apostólica.

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El papa León XIV visitará el Santuario de Nuestra Señora de la Paz

El accidente ocurrió en el ingreso de la urbanización El Santuario, en Pimentel, a unos 25 minutos de las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria este viernes a las 10:30 a. m.

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

La agenda del pontífice también contempla una actividad en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, ubicado en esta urbanización. El encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes pastorales está programado para las 4:30 p. m.

La construcción del arco buscaba mejorar la presentación del ingreso al santuario ante la visita papal. Sin embargo, el desplome de la estructura terminó con la vida de uno de los trabajadores que participaba en las labores.

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Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó el colapso ni se ha confirmado mediante un peritaje si existieron fallas en el diseño o en los materiales empleados. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y las condiciones en las que se ejecutaba la obra.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV durante su primer día en Lima?

El Papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades Eclesiales, en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, el 8 de junio de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El miércoles 11 de noviembre, el pontífice tendrá tres actividades oficiales después de su llegada al país. El cronograma difundido por el Vaticano establece los siguientes horarios:

17:30 horas: llegada y acogida oficial en la Base Aérea del Callao.

18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

18:45 horas: visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

19:45 horas: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Durante esta actividad, el papa pronunciará un discurso.

De esta manera, su primera jornada en territorio peruano estará dedicada principalmente a los actos oficiales y al encuentro con las autoridades del país.