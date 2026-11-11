Perú

Mañana 12 de noviembre es día no laborable en Lima y Callao, pero no para toda la jornada: en qué horario aplica

La interrupción comenzará después de la mañana, que mantendrá las labores habituales, y se extenderá hasta la medianoche conforme a las disposiciones emitidas por la llegada de León XIV al país

Lima y Callao tienen jornada no laborable desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche el 12 de noviembre por la visita del papa León XIV.
Lima y Callao tienen jornada no laborable desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche el 12 de noviembre por la visita del papa León XIV. (Andina/Diocesis de Tacna y Moquegua)
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El jueves 12 de noviembre será día no laborable desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche en Lima y Callao, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la visita del papa León XIV. La medida no abarca toda la jornada: durante la mañana, las actividades laborales se desarrollarán con normalidad.

La disposición alcanza al sector público. Los servidores del Estado no deberán completar sus turnos luego de la 1:00 p. m., por lo que podrán retirarse antes de sus lugares de trabajo. El mismo criterio se aplicó este miércoles 11 de noviembre, que también fue declarado día no laborable en ambas jurisdicciones desde esa hora.

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En el sector privado, la aplicación depende de un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores. Si no existe consenso, la decisión corresponde a la empresa. Cabe mencionar que es un día no laborable compensable.

Trabajadores públicos en Perú
Los trabajadores del sector público deben compensar las horas dejadas de laborar mediante turnos posteriores o jornadas adicionales. (Andina)

Salida anticipada

En Lima, los días no laborables del 11 y 12 de noviembre rigen desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche. La Provincia Constitucional del Callao cuenta con el mismo horario para ambas fechas.

Esto implica que la medida no supone un descanso total durante el jueves 12 de noviembre. Los trabajadores del sector público deberán cumplir con sus labores durante la primera parte del día y dejarán de hacerlo a partir de la 1:00 p. m.

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Además, Lima y Callao tendrán un día no laborable de jornada completa el lunes 16 de noviembre. En ese caso, el alcance también comprende al sector público y queda sujeto a un acuerdo previo en el sector privado.

Los días no laborables son obligatorios para los trabajadores estatales, aunque las horas no trabajadas deben compensarse. La recuperación puede realizarse mediante una jornada adicional o con horas extra distribuidas en los turnos posteriores, hasta completar el tiempo correspondiente.

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La medida por acuerdo

Para las empresas privadas, los días no laborables no se aplican de forma automática. La norma permite su implementación si existe un acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

Si las partes no alcanzan un entendimiento, el empleador tiene la facultad de definir si concede o no el descanso compensable. Por esa razón, los trabajadores privados de Lima y Callao deberán consultar con sus empresas si el día no laborable del jueves 12 de noviembre se aplicará desde la 1:00 p. m.

El sector empresarial suele no adoptar estos días debido a los costos que implican. El país ya cuenta con 16 feriados, una cantidad que ha recibido cuestionamientos desde ese ámbito.

En consecuencia, la posibilidad de que los empleados privados dejen de trabajar antes de completar la jornada dependerá de lo que establezca cada empresa. Los trabajadores pueden plantear un acuerdo para acceder al descanso, que luego deberá ser compensado.

Una mujer acomoda camisetas blancas en una reja junto a una figura de cartón de tamaño real de un pontífice católico en una vereda
Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)

Días no laborables en otras regiones

Las medidas por la visita de León XIV también incluyen a otros departamentos, aunque los días y horarios varían según cada jurisdicción.

En Lambayeque, el jueves 12, el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre fueron declarados días no laborables durante toda la jornada. La medida comprende al sector público y puede trasladarse al privado si existe acuerdo previo.

En Cajamarca, La Libertad y Piura, los días no laborables serán el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre durante toda la jornada. En los tres casos, la disposición rige para los trabajadores públicos, mientras que en las empresas privadas requiere consenso entre las partes.

Para Lima y Callao, el lunes 16 de noviembre será el único día no laborable de jornada completa dentro de las fechas establecidas. El 11 y el 12 de noviembre solo comprenden la suspensión de labores desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche.

Estatua blanca con túnica y brazos abiertos sujeta por cintas verdes frente al mar, una escollera y maquinaria de obra
Una grúa suspende la estatua del papa León XIV durante los trabajos de instalación en la costa del Callao. (EFE)

Cusco y Ucayali

En Cusco y Ucayali, el día no laborable corresponde al domingo 15 de noviembre y se extiende durante toda la jornada. La disposición contempla al sector privado con previo acuerdo.

Las fechas fijadas en cada departamento responden a los actos previstos por la visita del papa León XIV. En Lima y Callao, el jueves 12 de noviembre, la regla establece una jornada laboral parcial para el sector público, con suspensión de actividades desde la 1:00 p. m.

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